Urban Photo Awards 2020: Polacy wyróżnieni za świetne zdjęcia uliczne

Polacy są widoczni na wielu znanych konkursach fotograficznych na świecie. W prestiżowym Urban Photo Awards 2020 wyróżniono aż dziewięciu rodaków.

Fot. Piotr Trybalski, kat. Spaces, finalista

Urban Photo Awards 2020 to znany i prestiżowy konkurs fotograficzny. Jak piszą organizatorzy, „celem konkursu jest poszukiwanie talentu i jakości zarówno wśród profesjonalnych fotografów, jak i amatorów, oferując im międzynarodową platformę, dzięki której będą mogli zostać zauważeni".

Fot. Małgorzata Szura Piwnik, kat. Spaces, finalistka

Fot. Szymon Lewiński, kat. Streets, finalista

Do 11.edycji konkursu zgłoszono ponad 10 tys. zdjęć. To pokazuje, jak popularny jest to konkurs. Co roku galerie finałowe prezentują zdjęcia na bardzo wysokim poziomie i nie inaczej jest i teraz. Tym bardziej cieszy fakt, że w gronie finalistów znalazło się aż 9 Polaków.

Fot. Marzena Hans, kat. People, finalistka

Fot. Paweł Jędrusik, kat. Streets, finalista

Konkurs podzielono na dwie części. Pierwsza (Streets, People, Spaces i Creative) jest poświęcona szeroko rozumianej fotografii ulicznej. Organizatorzy poszukują zdjęć prawdziwych, inspirujących, opowiadających historie wplecione w tkankę miejską. Druga część to Projects & Portfolio, w której każdy uczestnik może zgłosić serię zdjęć ukierunkowanych na pokazanie swojego pomysłu lub projektu za pomocą fotografii. Do tego mamy Urban Book Awards.

Fot. Marzena Hans, kat. Streets, finalistka

W każdej z nich znajdziemy polskie nazwiska: Marzena Hans (kat. Streets i People), Szymon Lewiński (kat. Streets i Creative), Paweł Jędrusik (kat. Streets), Marcin Giba (kat. Spaces), Małgorzata Szura Piwnik (kat. Spaces), Piotr Trybalski (kat. Spaces) oraz Łukasz Ziętara (kat. Spaces). W kategorii Projects & Portfolio wyróżniono Krzysztofa Bednarskiego, a w części poświęconej Photobookom znalazła się publikacja „Touch of Woodstock. PL” Grzegorza Wójcika.

Fot. Łukasz Ziętara, kat. Spaces, finalista

Fot. Marcin Giba, kat. Spaces, finalista

Zwycięzców poznamy 24 października, kiedy to rusza festiwal fotograficzny Trieste Photo Days. Jest o co walczyć. Główna nagroda w konkursie to voucher na sprzęt o wartości 1500 euro oraz 6-miesięczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych. Co więcej, laureaci kategorii otrzymają vouchery i akcesoria ufundowane przez marki Stroppa i Think Tank. Nagrodą będzie także garść prestiżu oraz możliwość prezentacji swoich zdjęć zarówno w czasie wystaw pokonkursowych, jak i w książce z najlepszymi fotografami tegorocznej edycji. Gratulujemy i zachwycamy się tymi inspirującymi kadrami. Po więcej zdjęć odsyłam na stronę konkursu.

Fot. Szymon Lewiński, kat. Creative, finalista

