Mariusz Gaca pokieruje lokalnym oddziałem Orange w Mołdawii. To bezprecedensowe wydarzenie może otworzyć mu drogę do pokierowania w przyszłości Orange Polska.

Tak jak fani sportu ekscytują się transferami zawodników pomiędzy drużynami, tak miłośnicy nowych technologii śledzą pilnie przetasowania na stanowiskach kierowniczych w spółkach giełdowych. Zmiany personalne mówią wiele na temat kierunku, jakie przedsiębiorstwa obiorą w najbliższej przyszłości.

Tego typu transfery zdarzają się w zasadzie codziennie, ale rzadko kiedy mamy do czynienia z takim prawdziwym trzęsieniem ziemi. Dzisiaj jednak takowe miało miejsce, a teraz wszystkie oczy skierowane są w stronę Orange’a. Okazało się bowiem, że Mariusz Gaca opuszcza Orange Polska…

…i ten sam Mariusz Gaca pokieruje Orange Mołdawia (Orange Moldova).

Mariusz Gaca, czyli wiceprezes polskiego oddziału Orange’a, poinformował dzisiaj Radę Nadzorczą Orange Polska, iż przyjął propozycję Grupy Orange i swoje dotychczasowej obowiązki będzie pełnił tylko do 31 października 2020 r. Potem czeka go przeprowadzka. Jego kolejnym przystankiem jest Mołdawia.

Mariusz Gaca już 1 listopada 2020 r. obejmie stanowisko prezesa Orange Moldova, czyli mołdawskiego oddziału firmy. Ten awans naszego rodaka w strukturach międzynarodowych paneuropejskiego operatora telefonii komórkowej to bardzo istotna zmiana. Do tej pory żaden Polak nie kierował innym oddziałem Orange’a.

Nie jest przy tym wykluczone, że Orange Moldova to dla Mateusza Gacy tylko przystanek, który zaprowadzi go na jeszcze bardziej prestiżowe stanowisko. Możliwe, że po kilku latach dotychczasowy wiceprezes polskiego Orange’a wróci z Mołdawii bogatszy o nowe doświadczenia i to on stanie się kolejnym szefem Orange Polska.

A kim właściwie jest Mariusz Gaca z Orange Polska?

Obecny wiceprezes Orange Polska ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Warszawski. Karierę zaczął w 1995 r. w Grupie Elektrim, a potem współpracował z Grupą Telekomunikacja Polska, gdzie był odpowiedzialny, jako dyrektor pionu multimediów, za rozwój Neostrady.

Wdrożenie oferty internetowej dla klientów indywidualnych i dla firm zostało odebrane w Orange’u jako ogromny sukces. Zapewne to właśnie dzięki temu to właśnie osoba odpowiedzialna za Neostradę odpowiadała później za połączenie PTK Centertel z Telekomunikacją Polską i stworzenie Orange Polska.

Mateusz Gaca wiceprezesem stworzonego przez siebie lokalnego oddziału Orange’a został w styczniu 2014 r. Jego dziełem jest też spółka-córka Orange Polska, czyli Integrated Solutions. W jego portfolio znajdują się pakiety konwergentne Orange Love, usługa Orange Flex i wdrożenie eSIM.



