Nie daj się zablokować. Koniecznie sprawdź numer IMEI przed zakupem używanego telefonu

Orange dołączył do sieci Plus i T-Mobile i planuje blokować telefony po numerze IMEI, jeśli tylko abonent przestanie spłacać raty. Operator, chroniąc swoje interesy, utrudnia nam nabywanie smartfonów z drugiej ręki. Podpowiadamy, jak sprawdzić przed zakupem stan prawny telefonu.

Wiele osób decyduje się na zakup smartfona na raty bezpośrednio u operatora, a potem spłaca takie urządzenie razem z abonamentem na usługi telekomunikacyjne. Część z nabywców decyduje się przy tym telefon od razu sprzedać, a potem o ratach „zapomina”.

Operatorzy próbują się przed tym procederem bronić i znaleźli na to sposób — blokują niespłacone urządzenia po numerze IMEI, tak samo jak robią to klienci, którym urządzenia ukradziono. To skuteczna metoda, aczkolwiek utrudniające życie… kupującym

Blokada IMEI w sieciach Plus, T-Mobile i Orange

Procedury pozwalające na zdalne zablokowanie telefonu po numerze IMEI w wyniku niespłacania przez klienta rat przygotowało już trzech z czterech polskich operatorów infrastrukturalnych. Jako pierwsze na takie blokady zdecydowały się sieci Plus i T-Mobile, a teraz dołączył do nich Orange. Telekom zmienił swój regulamin właśnie w tym celu i potwierdza, że takie blokady się pojawią.

Oznacza to, że zakup telefonu z drugiej ręki, który był pierwotnie dystrybuowane przez Plusa, T-Mobile’a lub Orange'a, wiąże się z pewnym ryzykiem. Nigdy nie wiadomo, czy pierwotny nabywca ma już do niego pełnię praw i czy np. po miesiącu smartfon nie zostanie zablokowany przez sprzedawcę. Na szczęście klienci mogą sprawdzić stan prawny telefonu jeszcze przed zakupem.

Jak sprawdzić numer IMEI w telefonie?

Taką informację można często znaleźć na pudełku albo w opisie ogłoszenia, ale warto się upewnić, że jego ona zgodna z tym, co raportuje samo urządzenie. W tym celu po jego uruchomieniu wystarczy wejść w ustawienia i odszukać odpowiednią pozycję lub wejść w dialer i wpisać na nim kod USSD: *#06#.

Jak sprawdzić numer IMEI? Plus

Aby sprawdzić, czy telefon pochodzący z Plusa ma założoną blokadę, należy wejść na specjalnie przygotowaną w tym celu stronę internetową operatora. Wystarczy wpisać w odpowiednim polu numer IMEI oraz adres e-mail, by otrzymać w wiadomości zwrotnej informację na temat danego urządzenia.

Sieć na swojej stronie informuje też, iż przygotowała swoje narzędzie z myślą o osobach, które kupiły, zamierzają nabyć lub sprzedają urządzenie kupione na raty w Plusie. Operator dodaje, że weryfikacji mogą podlegać urządzenia sprzedane w systemie ratalnym od 8 lipca 2016 roku, a bazę aktualizuje co tydzień.

Jak sprawdzić numer IMEI? T-Mobile

W przypadku T-Mobile’a również dostępna jest przygotowana właśnie w tym celu strona internetowa, na której można sprawdzić stan prawny telefonu sprzedawanego pierwotnie przez tę sieć. Również i w tym przypadku należy wpisać numer IMEI oraz swój adres e-mail i poczekać na wiadomość zwrotną.

Jak sprawdzić numer IMEI? Orange

W przypadku sieci Orange strona internetowa pozwalająca na samodzielne sprawdzenie informacji na temat urządzenia po jego numerze IMEI nie jest jeszcze dostępna. Rzecznik pomarańczowej sieci zapewnił nas jednak, że witryna, w której będzie można sprawdzić stan prawny telefonu, już powstaje.

Na tej stronie będzie można wyświetlić informację na temat tego, czy właścicielem urządzenia nadal jest Orange, czy raty za nie zostały spłacone, a także czy jest na niego założona blokada IMEI. Sieć przy okazji zapewnia, że dopóki taka witryna się nie pojawi, dopóty nie będzie stosować blokad.