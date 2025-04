Ostatni pasażerski pociąg odjechał stąd ponad 30 lat temu. Szykuje się wielki powrót

- Linia kolejowa do Łomży ponownie ożyje. Łomżanie mają już nowoczesną drogę samochodową E67, a niebawem odzyskają także kolej. To impuls do rozwoju regionu. Chcemy, aby mieszkańcy mogli jak najszybciej skorzystać z powrotu pociągów, dlatego umożliwimy to jeszcze w trakcie trwania prac, już w przyszłym roku – zadeklarował Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak.