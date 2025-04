Bezczelność oszustów nie ma granic. Próbują wykorzystać pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym

Patrząc na zdjęcia czy filmy z terenu objętego pożarem łatwo o smutek i poczucie bezsilności. Oszuści doskonale zdają sobie z tego sprawę i proponują pozorne działanie, przekonując, że nasze pieniądze mogą przyczynić się do wsparcia dla służb albo zostaną wykorzystane do odbudowy zniszczonego środowiska. Niestety, dobre intencje mogą zakończyć się kłopotami. W najlepszym przypadku stracimy tylko wpłatę. Jeśli jednak wejdziemy na fałszywą stronę, której celem jest wyłudzenie danych do karty płatniczej, złodzieje będą mogli nawet wyczyścić konto z oszczędności.