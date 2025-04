Humanoidalny robot Elona Muska ma problem. Wojna handlowa uderza w produkcję

W 2022 roku Elon Musk zaprezentował najnowszy projekt Tesli, humanoidalnego robota Optimus, któremu miliarder wróżył przyszłość zarówno na stanowiskach pracy niezbyt przyjaznych i przyjemnych dla ludzi, jak i kompana, którego właściciel może dostroić do bycia gosposią.



Sprzedaż maszyny została hucznie zapowiedziana na rok 2023. Jednak mamy rok 2025 i po Optimusie ani widu, ani słychu. I jeżeli ktoś nadal żyje ubiegłorocznym wydarzeniem We, Robot i wizją kupna własnego robota za skromne 30 tys. dol., to może się mocno zdziwić.