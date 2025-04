MediaMarkt odpalił promocję dla fanów Androida. Taniej kupisz smartfony i gadżety

OnePlus Watch 3 to smartwatch dla tych, którzy nie uznają kompromisów - łączy elegancki design z najwyższą wydajnością i trwałością. Wykonany ze stali nierdzewnej i tytanu w szmaragdowym odcieniu, jest równie wyrafinowany, co wytrzymały - a to dzięki zastosowaniu szafirowego szkła, ochroną IP68 i odpornością na ekstremalne temperatury. Doskonały wyświetlacz, GPS o dwóch częstotliwościach i do pięciu dni pracy na baterii sprawiają, że jest to niezawodny towarzysz dla każdego stylu życia. Dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia zdrowia, takim jak EKG i monitorowanie stresu, OnePlus Watch 3 to stylowa potęga na nadgarstku.