Galaxy Watch będzie lepszy. TOP 7 najciekawszych nowości, jakie trafią do zegarków Samsunga

Do sieci trafił obraz instalacyjny systemu operacyjnego zegarka Galaxy Watch 3. Dzięki temu wyciekowi mamy wgląd w to jakie nowości czekają zarówno sam system Tizen, jak i użytkowników niezapowiedzianego jeszcze zegarka.

Max Weinbach z XDA miał okazję przyjrzeć się bliżej nowej wersji Tizena, jaka ma być preinstalowana w zegarkach Galaxy Watch 3. Te jeszcze nie zostały zapowiedziane przez Samsunga – oficjalnie nie istnieją – jednak prawdopodobnie jeszcze w tym roku pojawią się w sprzedaży.

Tym samym dzięki pracy Weinbacha udaje nam się poznać nowości, które mają przekonać posiadaczy Galaxy Watchów bieżącej generacji do zmiany sprzętu. Choć, kto wie, może część z nowych funkcji trafi również i do nich. Samsung do tej pory długo zapewniał posiadaczom swoich zegarków i opasek wsparcie programowe, publikując nowe wersje Tizena nawet dla kilkuletnich sprzętów.

TOP 7 nowości w zegarkach Galaxy Watch i systemie Tizen.

Ikony powiadomień na tarczy zegarka

Nowa wersja Tizena obsługuje rozszerzone powiadomienia (rich notifications) z zainstalowanych na zegarku aplikacji. Będzie można więc bez otwierania powiadomień rozpoznać już chociażby po ikonie z jakiej aplikacji pochodzi dane powiadomienie

Mnóstwo nowych tarcz zegarka.

Tizen pozwala na zastosowanie dowolnej, zgodnej z zegarkiem tarczy, którą możemy pobrać lub kupić z repozytorium Galaxy Store. Te – jak wszystko od zewnętrznych dostawców – bywają jednak różnej jakości, nie zawsze wzorowej. Dlatego cieszy że Samsung dodał do Tizena kolejny zestaw nowych tarcz, na dodatek dość różnorodnych.

Nowa, śliczna aplikacja do Pogody.

Zamiast jednolitego koloru będzie teraz wyświetlać treści na tle, które jest tematycznie wybrane do aktualnie panujących warunków pogodowych.

Outlook zastępuje Samsung Email. Czyżby również i na telefonach?

Outlook to na razie jedyna aplikacja Microsoftu wydana na Tizena. To jednak wyraźnie wystarczyło, by Samsung wybrał właśnie ją zamiast własnej jako aplikację systemową do poczty. Ciekawe czy nieustannie pogłębiający się sojusz obu firm sprawi, że i na telefonach Galaxy aplikacja Outllook zastąpi Samsung Email.

Nowy widżet odtwarzacza muzycznego w Galaxy Watch 3.

Pokazuje teraz ikonę głośności oraz ilustruje okręgiem czas trwania utworu i który moment aktualnie odsłuchujemy.

Śledzenie cyklu miesiączkowego w Galaxy Watch.

Funkcja ta niedawno trafiła do usługi Samsung Health. Nic więc dziwnego, że aplikacja na Tizena została o nią rozszerzona. Cykl menstruacyjny możemy sprawdzać między innymi za pomocą widocznego wyżej widżetu.

Pamięć Galaxy Watch 3 – 5,2 GB dostępne dla użytkownika.

Zegarek ma zawierać 8 GB pamięci MMC, ale część będzie zarezerwowana dla Tizena. Piosenki ze Spotify, zdjęcia, aplikacje i inne dane będą musiały zmieścić się na 5,2 GB.