Ciemny motyw interfejsu do aplikacji Facebook powstaje już od wielu miesięcy. Chciałoby się rzec, że końca nie widać – ale właśnie się dowiadujemy, że w końcu ruszyły publiczne kontrolowane beta-testy nowej kolorystyki.

Mobilna aplikacja Facebooka nadal nie doczekała się ciemnego motywu ani na Androidzie, ani na iOS-ie. Wiedzieliśmy jednak z wielu przecieków, ostatniego niecały miesiąc temu, że firma nad nim pracuje. Wdrożenie tego motywu idzie jednak zaskakująco opornie. Na czekamy na niego od wielu miesięcy, więc albo wbrew pozorom to zadanie do najłatwiejszych nie należy, albo firma Zuckerberga niezwykle pieczołowicie nadaje mu ostatnie szlify.

Na szczęście wygląda na to, że nasza cierpliwość już wkrótce zostanie nagrodzona. Facebook potwierdził redakcji The Verge, że pierwsza grupa użytkowników aplikacji na system iOS dostała już możliwość zmiany motywu. Zastosowano w niej ponoć z grubsza te same odcienie i rozwiązania co w aplikacji na komputery osobiste.

Ciemny motyw w aplikacji Facebook na iOS. Czy wylosowano cię do grona szczęśliwców?

Aktualizacja wprowadzająca ciemny motyw do aplikacji trafiła na razie do wąskiej grupy użytkowników produkcyjnej wersji na systemie iOS. Niestety nikt w zespole Spider’s Web nie znalazł się w gronie szczęśliwców, choć na szczęście w kwestii zrzutów ekranowych z pomocą przychodzą użytkownicy Twittera:

Nowości względem poprzednich przecieków brak – lub nie widać ich akurat na tych zrzutach. Nowy wygląd oceniam bardzo dobrze. Co prawda sam wolę pracować w trybie jasnym, jednak potrafię docenić odpowiednie dobrane odcienie szarości, za sprawą których wyświetlacz nie razi oczu i dzięki którym tekst i elementy interaktywne pozostają czytelne.

Facebook nie chce na razie podać nawet przybliżonego terminu premiery ciemnego motywu dla swoich mobilnych aplikacji. Pozostałe popularne produkty Facebooka – Messenger, Instagram i WhatsApp – ciemny motyw na Androidzie i iOS-ie mają już od dłuższego czasu.