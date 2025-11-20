Laptopy ARM wreszcie nadają się do gier. Koniec wykluczenia

Ładowanie...

Na zwykłych laptopach z systemem Windows z procesorami AMD lub Intel nie musimy martwić się o kompatybilność sprzętu z aplikacjami. Co najwyżej czasami trzeba sprawdzić wymagania sprzętowe danej gry lub programu - czy mamy odpowiednią kartę graficzną lub ilość RAM-u. Z laptopami z procesorami Qualcomm sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, ale twórcy obiecują poprawę.

Laptopy z procesorami Qualcomma polubią się z grami. Wreszcie

W przypadku laptopów z czipami Snapdragon największy problem stanowi kompatybilność. Są to jednostki wykonane w architekturze ARM, która w świecie Windowsa dotychczas praktycznie nie istniała. Sam Windows od wielu lat wspierał czipy ARM, ale w komputerach ważne są też aplikacje. Mało kto brał na poważnie tę platformę.

Wystarczy spojrzeć na to, że do 2024 r. Google Chrome nie miał dedykowanej wersji ARM na Windowsa. Po premierze laptopów ze Snapdragonami X coraz więcej twórców aplikacji zaczęło tworzyć swoje programy pod architekturę ARM.

Dziś znaczna część aplikacji działa na laptopach ze Snapdragonem bez translacji z architektury x86. Dlaczego wsparcie architektury jest tak istotne? Ponieważ wtedy aplikacja jest w stanie wykorzystać pełne możliwości komputera i nie traci na wydajności. Jest to szczególnie istotnie w grach, które w wielu przypadkach wcześniej po prostu nie działały. Niedawno dla laptopów ze Snapdragonem udostępniono Fortnite’a.

Natomiast teraz Microsoft i Qualcomm szykują jeszcze więcej zmian, aby komputery z procesorami ARM faktycznie nadawały się do grania. Niezwykle istotna kwestia to właśnie zwiększenie kompatybilności. W wielu przypadkach gry po prostu nie działają przez fakt braku wsparcia systemu antycheat. Jednak Qualcomm współpracuje z dostawcami usług jak Anti-Cheat Expert od Tencent, Hyperion od Roblox, Denuvo, BattleEye, InProtect GameGuard czy Uncheater, aby rozszerzyć wsparcie gier wieloosobowych.

Druga sprawa to uruchomienie panelu sterowania Snapdragon - aplikacji, która umożliwia instalację najnowszych sterowników GPU Adreno zoptymalizowanych pod kątem gier. To trochę podobna sytuacja jak ze sterownikami AMD i NVIDII, dzięki którym można liczyć na lepszą stabilność i wydajność w rozgrywki. Panel też ma ułatwić uruchamianie gier.

Microsoft wprowadził też ulepszenie dla silnika emulacji Prism, która obsługuje instrukcje AVX x86 wymagane przez wiele gier i aplikacji kreatywnych. Poza tym, w nadchodzących laptopach z Snapdragonami X2 dodano emulację AVX2, a istniejące urządzenia otrzymają aktualizację w nadchodzących tygodniach.

Sporym ułatwieniem dla graczy ma też być aplikacja Xbox na Windowsa dla ARM, która może pobierać gry kompatybilne z procesorami Snapdragon.

To nie tylko ważne dla laptopów ze Snapdragonem

Od dłuższego czasu słyszy się, że NVIDIA pracuje wraz z MediaTekiem aby wypuścić dedykowane układy SoC dla komputerów z Windowsem. W czipach mają znaleźć się układy graficzne GeForce oraz CPU od MediaTeka. To będzie ogromna konkurencja dla Snapdragonów, która w teorii jeszcze bardziej nada się do grania. Dzięki Microsoftowi i Qualcommowi tego typu czipy już na premierę mogą zasilać funkcjonalne maszynki do grania.

Albert Żurek 20.11.2025 17:22

