#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

UE chce, byś wywalił kartę płatniczą. Czas na nową aplikację

Unia Europejska planuje zwiększyć swoją niezależność od amerykańskich gigantów technologicznych. Cel jest ambitny: stworzenie własnej aplikacji mobilnej do bezgotówkowych płatności, która pozwoli obywatelom UE płacić kartami i portfelami mobilnymi najpopularniejszych dostawców. 

Albert Żurek
Unia Europejska aplikacja problem
REKLAMA

Europejski Bank Centralny wykonał już pierwszy krok w tym kierunku. Zlecił opracowanie aplikacji europejskim firmom technologicznym z Włoch - Almaviva oraz Fabrick. Oprogramowanie oraz niezbędna infrastruktura do obsługi cyfrowego euro mają kosztować 153 mln euro.

REKLAMA

Europa chce być niezależna od amerykańskich metod płatności. Stworzy własne

Aplikacja docelowo ma być dostępna na większości urządzeń mobilnych: smartfonach, zegarkach i tabletach. Choć obecnie nie podano szczegółów dotyczących systemów operacyjnych, najprawdopodobniej będą to najpopularniejsze platformy: Android oraz iOS (w tym iPadOS). 

Wiemy, że nowy system ma umożliwiać użytkownikom realizowanie płatności w sklepach stacjonarnych, restauracjach, punktach usługowych, a także w sklepach internetowych oraz realizowanie przelewów środków między kontami. Projekt zakłada również udostępnienie narzędzi ułatwiających integrację cyfrowego euro w punktach sprzedaży.

Cyfrowa waluta ma funkcjonować jako pełnoprawna alternatywa dla tradycyjnych pieniędzy – banknotów i monet. Korzystanie z niej będzie całkowicie bezpłatne, a środki przechowywane w elektronicznym portfelu przypominającym współczesne systemy bankowości online.

Chęć stworzenia autorskiej aplikacji płatniczej wynika z planów UE dotyczących zwiększenia niezależności od amerykańskich i innych zewnętrznych rozwiązań technologicznych. Nie jest to pierwsza inicjatywa w tym kierunku - wcześniej pojawiły się informacje o autorskim systemie EU OS bazującym na Linuxie, przeznaczonym dla komputerów urzędników UE. 

Obecnie większość metod płatności w Europie bazuje na amerykańskich rozwiązaniach. Europa jest zależna od Mastercard i Visa. Choć na terenie UE działają też niezależni dostawcy, np. niemiecki Girocard, to w praktyce większość transakcji odbywa się przy użyciu amerykańskich systemów.

Unia Europejska powinna wziąć przykład z BLIK

Podobnie jest w Polsce, jeśli chodzi o płatności bezgotówkowe. Polacy wciąż korzystają z tradycyjnych kart wydawanych przez banki z logo Mastercard lub Visa oraz ich cyfrowych wersji podłączonych do Google Pay. Istnieje też BLIK zbliżeniowy, który opiera się częściowo na technologii Mastercard (umożliwia płatności np. za granicą).

Inna sprawa to zakupy online i szybkie przelewy na konta innych osób. Tutaj BLIK dominuje - płatności 6-cyfrowymi kodami są niezwykle szybkie i proste, a przelewy realizowane natychmiast na podstawie numeru telefonu zyskały dużą popularność.

Unia Europejska powinna wziąć przykład z polskiego systemu. Trudno powiedzieć, czy uda jej się stworzyć równie wygodne i szybkie narzędzie, ale projekt zlecony włoskim firmom powinien przynieść pierwsze efekty w ciągu najbliższych czterech lat.

REKLAMA

Więcej o płatnościach bezgotówkowych przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
06.10.2025 22:11
Tagi: płatność kartąPłatności bezgotówkoweUnia Europejska
Najnowsze
21:15
Tysiące Polaków przenosi numer do tego operatora. Sam też to zrobiłem
Aktualizacja: 2025-10-06T21:15:07+02:00
20:26
Robot Tesli miał podbić kosmos. Ekspert: "Nie jest gotowy nawet na Ziemię"
Aktualizacja: 2025-10-06T20:26:57+02:00
19:54
Microsoft ucina spekulacje o Xboxie. Gracze mogą zacierać ręce
Aktualizacja: 2025-10-06T19:54:41+02:00
19:32
Rywal PKP Intercity z nowymi trasami. Prawdziwa jazda dopiero się zacznie
Aktualizacja: 2025-10-06T19:32:58+02:00
19:01
Tani smartfon z potężną baterią już w Polsce. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-10-06T19:01:22+02:00
18:31
Co spowalnia twój komputer? Microsoft przyznaje: te dwie funkcje Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-06T18:31:42+02:00
18:14
Produkcja czołgów wraca do Polski. Rodzi się nowa potęga
Aktualizacja: 2025-10-06T18:14:29+02:00
17:42
Samsung Galaxy S22 z ostatnią dużą aktualizacją. Czas się przesiąść
Aktualizacja: 2025-10-06T17:42:55+02:00
16:41
Ryanair w końcu ułatwia kupowanie biletów. Na to czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-10-06T16:41:03+02:00
15:39
Nowy prezes Apple'a, Tim Cook na emeryturę. Może znowu będzie fajnie
Aktualizacja: 2025-10-06T15:39:30+02:00
15:09
Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data
Aktualizacja: 2025-10-06T15:09:46+02:00
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
16:10
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA
Aktualizacja: 2025-10-05T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy sygnał z kosmosu. Chińczycy: to może być tunel do innego wszechświata
Aktualizacja: 2025-10-05T16:00:00+02:00
7:55
Czy to jeszcze maszyna, czy już sztuczny człowiek? Mam ciarki ze stresu
Aktualizacja: 2025-10-05T07:55:00+02:00
7:44
Komputer, który działa na ciepło. "Nie ma żadnych odpadów energetycznych"
Aktualizacja: 2025-10-05T07:44:00+02:00
7:33
ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?
Aktualizacja: 2025-10-05T07:33:00+02:00
7:23
W 1977 r. przyszła wiadomość z kosmosu. W końcu wiemy, co to było
Aktualizacja: 2025-10-05T07:23:00+02:00
7:11
Którego nowego iPhone’a 17 kupić? Sprawdziliśmy wszystkie, żebyś ty nie musiał
Aktualizacja: 2025-10-05T07:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA