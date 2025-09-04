Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki

Ładowanie...

Wypłata gotówki z obcych bankomatów już od jakiegoś czasu w wielu bankach przestaje się opłacać. A to nie koniec podwyżek. Jak sugeruje "Puls Biznesu" opłat będzie więcej. W ten sposób finansowe instytucje chcą sobie odbić utratę dochodów z odsetek.

Gazeta zwraca uwagę na bank Pekao, który już w sierpniu informował klientów o wzrostach cen usług. Od listopada właściciele kont będą płacić więcej za obsługę kart kredytowych i obciążeniowych, wypłaty gotówki z bankomatów czy karty z indywidualnymi grafikami.

"Puls Biznesu" podkreśla, że to nie wyjątek. Według danych Narodowego Banku Polskiego dynamika wyniku prowizyjnego jest coraz wyższa. W ostatnich trzech miesiącach wynosiła średnio 4,5 proc., podczas gdy na początku roku było to 0 proc.

Tym samym banki stopniowo starają się nadrobić skutki redukcji stóp procentowych wyższymi dochodami prowizyjnymi. Czy im się uda? Będzie to trudne, ale nie niemożliwe – zaznacza gazeta.

Gotówka przestanie się opłacać?

Trend już jest widoczny. Z danych publikowanych przez NBP wynika, że Polacy coraz rzadziej decydują się na wypłaty. Powody są oczywiste: coraz częściej stawiamy na transakcje bezgotówkowe, więc banknoty nie są potrzebne. Ci, którzy wolą płacić w tradycyjny sposób, muszą z kolei zmagać się z mniejszą liczbą bankomatów.

W 4. kwartale 2024 roku na terenie całego kraju było 20 741 bankomatów. Dla porównania pod koniec pod koniec 2023 r. dostępnych było ponad 22000 maszyn. Oznacza to, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ubyło przeszło 1200 bankomatów. Jeśli weźmiemy pod uwagę szerszą perspektywę kilku lat, okazuje się, że spadek jest dużo bardziej widoczny. W 2018 roku było ok. 2,5 tys. więcej bankomatów na terenie całego kraju, niż jest teraz – opisywał Albert.

Operatorzy bankomatów w ubiegłym roku zwracali uwagę, że utrzymywanie maszyn przestaje się mieć finansowy sens.

Doszło nawet do… strajku bankomatów

Euronet twierdził wręcz, że grozi nam "odcięcie znacznej części społeczeństwa od dostępu do gotówki", bo szczególnie w mniejszych miejscowościach utrzymywanie bankomatów przestanie się opłacać.

Wiele wskazuje na to, że wypłacanie banknotów może przestać opłacać się samym klientom banków. O ile wyciąganie środków ze swoich bankomatów często jest darmowe, tak dodatkowymi opłatami obciążane są transakcje przy obcych maszynach. Cóż, wygląda na to, że obrona gotówki wymagać będzie finansowych poświęceń.

Adam Bednarek 04.09.2025 12:14

