Jest nowa wersja PlayStation 5. Tańsza, ale za to gorsza

Ładowanie...

Może i taka jest, ale jednocześnie kupujemy nieco mniej zaawansowany produkt. Czy to jednak oznacza, że się nie opłaca?

Dotychczas konsola PS5 była dostępna w wydaniu Slim oznaczoną literką D wyposażona w dysk SSD o pojemności 1 TB. Sprzęt był nie tylko cieńszy od wcześniejszej wersji, ale oferował więcej pamięci. Sony teraz powraca do dawnej pojemności.

REKLAMA

PlayStation 5 Slim w wersji E już tu jest. Jest tańszy, choć nie za darmo

Wcześniejszą wersję PS5 D-Chasis w wydaniu digital pozbawionego napędu na płyty można było kupić za ok. 2000 - 2200 zł. Wariant obsługujący fizyczne wydania gier był jednak trochę droższy i trzeba było do niego dopłacić kolejne kilkaset złotych - kosztował ok. 2500 zł, a czasem nawet i mniej, w zależności od oferty.

Natomiast wersja E-Chasis właśnie powoli trafia do pierwszych sklepów z elektroniką. Skąd to wiemy? Sieci handlowe nie zawsze oznaczają wersji konsol literką E, ale widać, że wiele ofert obejmuje sprzęt z dyskiem 825 GB. Jak wygląda to cenowo? W niektórych sklepach sprzęt w zestawie bez napędu fizycznego jest dostępny w starej cenie na poziomie ok. 2200 zł, a w innych różnica jest naprawdę spora - sprzęt można kupić już za 1800 - 1900 zł.

Najwyraźniej sprzedawcy mają wolną rękę w kwestii ustalenia cen. Oznacza to, że nowe wydanie PlayStation 5 E-Chasis bez napędu zostało wycenione na 400 zł mniej. A to już zauważalna obniżka. Tak naprawdę poprzednie wydanie czasami bywało dostępne za podobną sumę pieniędzy, ale to najczęściej przy wyprzedażach. Teraz jest to regularna cena, którą klient zobaczy niezależnie od promocji.

Zapytacie się - czy to się opłaca? Tak. Faktem jest to, że tracimy ok. 200 GB przestrzeni na dane, ale za to oszczędzamy kilkaset złotych. Wszystkie konsole PlayStation 5 poza wbudowaną pamięcią oferowaną przez producenta wspierają także dodatkowy slot na dysk M.2 PCIe 4.0 o odpowiednio wysokich prędkościach - odczyt musi być na poziomie min. 5500 MB/s. Od siebie dodam, że dzisiaj dyski tego typu są tanie.

Dobry nośnik o pojemności 1 TB kompatybilny z PS5 można kupić już za ok. 250 zł, a 2-terabajtowa wersja będzie nas kosztować ok. 500 zł - oczywiście w zależności od marki i specyfikacji. Oznacza to, że zaoszczędzone pieniądze będzie można rozbudować pamięć konsoli PS5 w wydaniu E. Dzisiejsze gry potrafią zajmować nawet 150 GB na dysku, więc bardzo łatwo zapełnić domyślną przestrzeń na dane.

Co natomiast z PS5 E w wydaniu z napędem? Tę też można kupić taniej - zamiast ok. 2500 zł, sprzęt nabędziemy za 2200-2250 zł w zależności od sklepu. Obecnie jednak w magazynach sklepów znajdują się jeszcze poprzednie wersje PS5 w wydaniu D z dyskami o pojemności 1 TB. Warto sprawdzać ceny i zastanowić się, czy kupno wcześniejszego wydania nie będzie bardziej opłacalną opcją. Może zdarzyć się bowiem, że znajdziecie PS5 D-Chasis w podobnej cenie do nowego wydania E-Chasis.

REKLAMA

Więcej o grach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 03.10.2025 11:14

Ładowanie...