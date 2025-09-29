#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą

Sony wprowadza nową wersję PS5 Pro, która trafi do Europy już 30 września. Zmiany są kosmetyczne i mają obniżyć koszty produkcji, ale cena pozostaje bez zmian. Czy to żart?

Oliwier Nytko
Nowa wersja PS5 Pro w Europie. To policzek dla graczy
REKLAMA

Sony od początku generacji PlayStation 5 prowadzi politykę cenową, która budzi wśród graczy ogromne kontrowersje. Wszystko zaczęło się niedługo po premierze, gdy w bezprecedensowym ruchu firma zdecydowała się podnieść oficjalną cenę konsoli na wielu rynkach, w tym w Europie. Tłumaczono to globalną inflacją i problemami logistycznymi, które wstrząsnęły światem po pandemii. Był to jednak ruch, który złamał niepisaną zasadę branży – do tej pory konsole z czasem taniały, a nie drożały.

Ta strategia (na nieszczęście graczy) była kontynuowana w kolejnych latach. Mimo że sprzęt stawał się technologicznie coraz starszy, jego cena nie spadała. Co więcej, przy okazji premiery modelu PS5 Slim, Sony zdecydowało się na kolejny kontrowersyjny krok – zmniejszył pojemność dysku SSD, nie obniżając jednocześnie ceny urządzenia.

REKLAMA

I wtedy też powstał (Sony nie jest jednym przypadkiem) wizerunek firmy, która maksymalizuje zyski kosztem lojalności fanów i przygotował też grunt pod premierę modelu PS5 Pro, który od początku był pozycjonowany jako produkt premium o bardzo wysokiej cenie.

Nowe PS5 Pro: cena bez zmian, dysk na szczęście też

Debiutujący pod koniec 2024 r. model PS5 Pro wszedł na rynek z wysoką ceną na poziomie 3500 zł, oferując zauważalnie wyższą wydajność GPU i technologię skalowania obrazu PSSR. Teraz, niespełna rok po premierze, Sony szykuje pierwszą rewizję swojego najmocniejszego sprzętu.

Według informacji ujawnionych przez wiarygodnego insidera, billbil-kun, z serwisu Dealabs, już 30 września 2025 r. na europejski rynek trafi nowa wersja konsoli PS5 Pro o numerze modelowym CFI-7121. Zgodnie z dotychczasową praktyką Sony, nie należy spodziewać się rewolucji. Zmiany będą miały charakter kosmetyczny i dotyczyć będą głównie wewnętrznych komponentów, które mają na celu optymalizację kosztów produkcji i poprawę efektywności energetycznej. Wygląd zewnętrzny konsoli pozostanie bez zmian, co ucina spekulacje na temat szybkiego nadejścia wersji Slim modelu Pro.

Najważniejszą informacją dla graczy jest jednak to, że Sony nie planuje cięć w kluczowych elementach specyfikacji. Nowa rewizja PS5 Pro zachowa dysk SSD o pojemności 2 TB. To dobra (i chyba jedyna tutaj) wiadomość, zwłaszcza w kontekście niedawnych działań firmy przy modelu PS5 Slim, gdzie bez obniżki ceny zredukowano pojemność dysku z 1 TB do 825 GB.

Cena również pozostanie niezmienna i wyniesie 3499 zł. Dokumenty certyfikacyjne złożone w Japonii potwierdzają istnienie nowego modelu, więc jego debiut wydaje się przesądzony, choć na razie mówi się wyłącznie o rynku europejskim.

Wprowadzanie rewizji to standardowa procedura w cyklu życia konsoli. Producenci szukają oszczędności, optymalizując układy chłodzenia, płyty główne czy zasilacze, co w dłuższej perspektywie przekłada się na niższe koszty produkcji.

Z perspektywy użytkownika zmiany te mogą być nawet korzystne – cichsza praca i mniejsze zużycie energii to zawsze mile widziany dodatek. Sony prawdopodobnie przygotowuje się już do kolejnych, bardziej znaczących zmian w cyklu życia konsoli, które mogą nadejść w okolicach 2026 r.

Czy warto czekać na odświeżony model?

Mimo wszystko, nawet po tej drobnej rewizji cena 3499 zł za PS5 Pro w 2025 r. wciąż wydaje się wygórowana. Wchodzimy w okres dojrzałości tej generacji, a skok wydajnościowy oferowany przez model Pro, choć zauważalny w wybranych tytułach, dla wielu graczy może nie uzasadniać tak dużej dopłaty względem standardowego modelu PS5.

REKLAMA

Konsola wciąż pozostaje potężną maszyną, ale jej największą barierą jest cena, która skutecznie ogranicza liczbę potencjalnych nabywców. Przypominam: za 3499 zł nie otrzymujemy stacji dysków - ta kosztuje dodatkowe 499-599 zł. Czyli dostajemy PS5 w cenie iPhone'a 17? Śmieszne czasy nadeszły.

Ostatecznie nowa rewizja to dobra wiadomość dla tych, którzy i tak planowali zakup najmocniejszej konsoli Sony. Otrzymają oni nieco bardziej dopracowany produkt w tej samej cenie. Jednak dla reszty rynku niewiele się zmienia. PS5 Pro pozostaje propozycją dla najbardziej wymagających entuzjastów, którzy są gotowi zapłacić premium za najlepszą możliwą jakość rozgrywki na konsoli. Pytanie, jak wielu ich będzie pod koniec 2025 r., pozostaje otwarte.

REKLAMA
Oliwier Nytko
29.09.2025 09:24
Tagi: Gry na PS5PS5Sony
Najnowsze
9:24
PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą
Aktualizacja: 2025-09-29T09:24:07+02:00
8:25
Apple idzie za ciosem po iPhonie 17. Lista nowości jest potężna
Aktualizacja: 2025-09-29T08:25:46+02:00
7:44
InPost zrobi własne Allegro. To już wiemy, o co chodziło w tej medialnej potyczce
Aktualizacja: 2025-09-29T07:44:40+02:00
6:15
Potężna dziura na dnie morza. To był horror, jak powstała
Aktualizacja: 2025-09-29T06:15:00+02:00
6:00
Wojsko Polskie ma nowe wyrzutnie rakiet. Siła ognia naszej armii potężnie wzrosła
Aktualizacja: 2025-09-29T06:00:00+02:00
16:45
Kim była dama z Chersonezu? Polacy rozwiązali zagadkę sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-09-28T16:45:00+02:00
16:30
Tajemnicze balony spadły w Białymstoku. To nie szpiedzy, to przemytnicy
Aktualizacja: 2025-09-28T16:30:00+02:00
16:15
Polacy budują największy katamaran świata. To superjacht dla miliarderów
Aktualizacja: 2025-09-28T16:15:00+02:00
16:00
Baltica 2 nabiera kształtów. Gigantyczne fundamenty pod energetyczną niepodległość Polski gotowe
Aktualizacja: 2025-09-28T16:00:00+02:00
7:52
Operator napisał, że kończy mi się internet w telefonie. Wpadłem w panikę
Aktualizacja: 2025-09-28T07:52:00+02:00
7:44
Nowa gałąź ludzkości. Mumie z Sahary dają trop
Aktualizacja: 2025-09-28T07:44:00+02:00
7:33
Ameryka buduje supertajny myśliwiec. Najpilniej strzeżona tajemnica Pentagonu
Aktualizacja: 2025-09-28T07:33:00+02:00
7:22
Arktyka zmienia kolor. Odkryli niepokojący trend
Aktualizacja: 2025-09-28T07:22:00+02:00
7:12
Oto grzyb, który pożera plastik i robi z niego jedzenie. Dla ludzi
Aktualizacja: 2025-09-28T07:12:00+02:00
7:00
Robot maluje fałszywki znanych obrazów. To nie tak, jak myślisz
Aktualizacja: 2025-09-28T07:00:00+02:00
17:21
Te drony trafią wkrótce do Wojska Polskiego. Niektóre to prawdziwe legendy
Aktualizacja: 2025-09-27T17:21:04+02:00
16:48
Najjaśniejszy potwór we Wszechświecie. Tam światło ma taki ciśnienie, że wyrzuca materię
Aktualizacja: 2025-09-27T16:48:33+02:00
16:41
Drzewa stają się coraz większe. To wina nawozu ukrytego w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-27T16:41:53+02:00
7:11
Upadł ci telefon? Spokojnie, to HAMMER, nic mu się nie stanie
Aktualizacja: 2025-09-27T07:11:00+02:00
6:51
Wygrała na loterii ponad pół miliona złotych. Mówi, że liczby dał jej ChatGPT
Aktualizacja: 2025-09-27T06:51:00+02:00
6:41
Liczba ludzi wreszcie zacznie się kurczyć. Podali datę
Aktualizacja: 2025-09-27T06:41:00+02:00
6:31
Świecąc byle gdzie, marnujemy energię na potęgę. Niektórzy tego się domagają
Aktualizacja: 2025-09-27T06:31:00+02:00
6:21
Ziemia zaraża Księżyc rdzą. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-27T06:21:00+02:00
6:11
Pixel 10: tych 5 rzeczy skradło moje serce
Aktualizacja: 2025-09-27T06:11:00+02:00
6:00
Z kosmosu wróciła kapsuła pełna życia. To arka Noego w miniaturze
Aktualizacja: 2025-09-27T06:00:00+02:00
21:29
Zrobili drona ratunkowego szybszego od karetki. Sukces polskich studentów
Aktualizacja: 2025-09-26T21:29:00+02:00
20:29
Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-26T20:29:00+02:00
19:29
Pół roku korzystałem z Teufel Real Blue NC 3. Powiem jedno: słuchawki absolutne
Aktualizacja: 2025-09-26T19:29:00+02:00
18:29
Stara miłość nie rdzewieje. Intel szuka wsparcia u Apple'a
Aktualizacja: 2025-09-26T18:29:00+02:00
17:25
Czesi rozpychają się na torach i w aplikacjach. Tak kupisz bilety na pociągi, o których zrobiło głośno
Aktualizacja: 2025-09-26T17:25:00+02:00
16:29
Koniec cierpienia norek. Ruszają prace nad zakazem
Aktualizacja: 2025-09-26T16:29:10+02:00
15:18
Polska stawia na drony z Ukrainy. MON zapowiada wielką współpracę
Aktualizacja: 2025-09-26T15:18:00+02:00
14:18
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-09-26T14:18:00+02:00
13:02
Lód ma supermoc. Naukowcy odkryli jego elastyczne sekrety
Aktualizacja: 2025-09-26T13:02:00+02:00
12:05
Stworzyli mikroreaktory, które same będą się ustawiać. Przełom
Aktualizacja: 2025-09-26T12:05:00+02:00
11:04
Japońska sonda na Wenus martwa. Śpij słodko, aniołku
Aktualizacja: 2025-09-26T11:04:00+02:00
10:46
Tajemniczy, dziwny kolos mknie przez nasz układ. Rozmiar i masa powalają
Aktualizacja: 2025-09-26T10:46:38+02:00
10:03
ChatGPT potrafi potwierdzić, że nie jest robotem. Ratuj się kto może
Aktualizacja: 2025-09-26T10:03:00+02:00
9:36
Czy Xiaomi 15T (Pro) opłaca się z abonamentem? Sprawdzamy oferty operatorów
Aktualizacja: 2025-09-26T09:36:00+02:00
9:02
Nowy silnik dla myśliwców to prawdziwe cudo. Będzie poza konkurencją
Aktualizacja: 2025-09-26T09:02:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA