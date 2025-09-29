PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą

Ładowanie...

Sony od początku generacji PlayStation 5 prowadzi politykę cenową, która budzi wśród graczy ogromne kontrowersje. Wszystko zaczęło się niedługo po premierze, gdy w bezprecedensowym ruchu firma zdecydowała się podnieść oficjalną cenę konsoli na wielu rynkach, w tym w Europie. Tłumaczono to globalną inflacją i problemami logistycznymi, które wstrząsnęły światem po pandemii. Był to jednak ruch, który złamał niepisaną zasadę branży – do tej pory konsole z czasem taniały, a nie drożały.

Ta strategia (na nieszczęście graczy) była kontynuowana w kolejnych latach. Mimo że sprzęt stawał się technologicznie coraz starszy, jego cena nie spadała. Co więcej, przy okazji premiery modelu PS5 Slim, Sony zdecydowało się na kolejny kontrowersyjny krok – zmniejszył pojemność dysku SSD, nie obniżając jednocześnie ceny urządzenia.

REKLAMA

I wtedy też powstał (Sony nie jest jednym przypadkiem) wizerunek firmy, która maksymalizuje zyski kosztem lojalności fanów i przygotował też grunt pod premierę modelu PS5 Pro, który od początku był pozycjonowany jako produkt premium o bardzo wysokiej cenie.

Nowe PS5 Pro: cena bez zmian, dysk na szczęście też

Debiutujący pod koniec 2024 r. model PS5 Pro wszedł na rynek z wysoką ceną na poziomie 3500 zł, oferując zauważalnie wyższą wydajność GPU i technologię skalowania obrazu PSSR. Teraz, niespełna rok po premierze, Sony szykuje pierwszą rewizję swojego najmocniejszego sprzętu.

Według informacji ujawnionych przez wiarygodnego insidera, billbil-kun, z serwisu Dealabs, już 30 września 2025 r. na europejski rynek trafi nowa wersja konsoli PS5 Pro o numerze modelowym CFI-7121. Zgodnie z dotychczasową praktyką Sony, nie należy spodziewać się rewolucji. Zmiany będą miały charakter kosmetyczny i dotyczyć będą głównie wewnętrznych komponentów, które mają na celu optymalizację kosztów produkcji i poprawę efektywności energetycznej. Wygląd zewnętrzny konsoli pozostanie bez zmian, co ucina spekulacje na temat szybkiego nadejścia wersji Slim modelu Pro.

Najważniejszą informacją dla graczy jest jednak to, że Sony nie planuje cięć w kluczowych elementach specyfikacji. Nowa rewizja PS5 Pro zachowa dysk SSD o pojemności 2 TB. To dobra (i chyba jedyna tutaj) wiadomość, zwłaszcza w kontekście niedawnych działań firmy przy modelu PS5 Slim, gdzie bez obniżki ceny zredukowano pojemność dysku z 1 TB do 825 GB.

Cena również pozostanie niezmienna i wyniesie 3499 zł. Dokumenty certyfikacyjne złożone w Japonii potwierdzają istnienie nowego modelu, więc jego debiut wydaje się przesądzony, choć na razie mówi się wyłącznie o rynku europejskim.

Wprowadzanie rewizji to standardowa procedura w cyklu życia konsoli. Producenci szukają oszczędności, optymalizując układy chłodzenia, płyty główne czy zasilacze, co w dłuższej perspektywie przekłada się na niższe koszty produkcji.

Z perspektywy użytkownika zmiany te mogą być nawet korzystne – cichsza praca i mniejsze zużycie energii to zawsze mile widziany dodatek. Sony prawdopodobnie przygotowuje się już do kolejnych, bardziej znaczących zmian w cyklu życia konsoli, które mogą nadejść w okolicach 2026 r.

Czy warto czekać na odświeżony model?

Mimo wszystko, nawet po tej drobnej rewizji cena 3499 zł za PS5 Pro w 2025 r. wciąż wydaje się wygórowana. Wchodzimy w okres dojrzałości tej generacji, a skok wydajnościowy oferowany przez model Pro, choć zauważalny w wybranych tytułach, dla wielu graczy może nie uzasadniać tak dużej dopłaty względem standardowego modelu PS5.

REKLAMA

Konsola wciąż pozostaje potężną maszyną, ale jej największą barierą jest cena, która skutecznie ogranicza liczbę potencjalnych nabywców. Przypominam: za 3499 zł nie otrzymujemy stacji dysków - ta kosztuje dodatkowe 499-599 zł. Czyli dostajemy PS5 w cenie iPhone'a 17? Śmieszne czasy nadeszły.

Ostatecznie nowa rewizja to dobra wiadomość dla tych, którzy i tak planowali zakup najmocniejszej konsoli Sony. Otrzymają oni nieco bardziej dopracowany produkt w tej samej cenie. Jednak dla reszty rynku niewiele się zmienia. PS5 Pro pozostaje propozycją dla najbardziej wymagających entuzjastów, którzy są gotowi zapłacić premium za najlepszą możliwą jakość rozgrywki na konsoli. Pytanie, jak wielu ich będzie pod koniec 2025 r., pozostaje otwarte.

REKLAMA

Oliwier Nytko 29.09.2025 09:24

Ładowanie...