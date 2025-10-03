Kontenery na odzież jak śmietniki. Dramatyczny apel organizacji charytatywnych

Ładowanie...

26 podmiotów reprezentujących różne ogniwa łańcucha wartości tekstyliów (producenci, detaliści, firmy zajmujące się gospodarką odpadami czy organizacje pozarządowe na czele z Polskim Czerwonym Krzyżem) zwróciły się z apelem do rządzących ws. podjęcia działań, które pomogłyby "zatrzymać kryzys w zagospodarowaniu tekstyliów i odpadów tekstylnych w Polsce".

Spotkanie przedstawicieli odbyło się w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczestnicy nie mają wątpliwości: problemy to efekt napływu taniej, niskiej jakości odzieży spoza Unii Europejskiej, "często niespełniającej norm i trudnej do ponownego wykorzystania".

Swoje zrobiły też przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2025 r. oraz "niedostateczna edukacja społeczeństwa oraz brak mechanizmu finansowania w oparciu o zasadę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta".

Jak zauważa PCK, w kontenerowych zbiórkach odzieży używanej aż 60 proc. stanowią odpady, co pozbawia organizacje charytatywne źródła finansowania i zmusza wiele z nich do ograniczenia działalności.

Lawina problemów

Jednocześnie firmy przetwarzające odpady mierzą się z kilkukrotnym wzrostem kosztów utylizacji, a samorządy i przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami ostrzegają, że obciążenia finansowe ostatecznie spadną na konsumentów. Niepokoi również rosnąca skala porzucania odzieży na ulicach i w lasach, a także niekontrolowany napływ tekstyliów nadających się do ponownego użycia do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – czytamy w apelu udostępnionym na stronie PCK.

Nowy system, zdaniem autorów propozycji, powinien czerpać z dobrych praktyk innych krajów europejskich, wspierać ponowne wykorzystanie tekstyliów (w szczególności przez organizacje pozarządowe, dotychczas zaangażowane w ich zbiórki), a także zawierać elementy edukacji społecznej oraz wprowadzać zachęty finansowe dla innowacyjnych rozwiązań.

- Głęboko wierzymy, że nasza inicjatywa zadziała na korzyść wszystkich uczestników łańcucha wartości tekstyliów przyczyniając się do prośrodowiskowej implementacji przepisów unijnych, zachowując zasadę efektywności kosztowej, wzmacniając konkurencyjność polskiej gospodarki i pozwalając na zagospodarowanie tekstyliów zgodnie z misją społeczną organizacji pozarządowych – przekonuje Katarzyna Mikołajczyk, dyrektor generalna Polskiego Czerwonego Krzyża.

W temacie oddawania niepotrzebnej odzieży trochę od początku roku się zmieniło - powstają nowe miejsca i sposoby na wykorzystywanie zużytych ubrań, ale wszystkie te zmiany wprowadzono niestety za późno. To wcale nie oznacza, że kryzys zażegnano, bo problemy są systemowe i potrzeba realnych działań. A zwrócenie uwagi na ciuchy sprzedawane przez chińskie platformy, które nie przez przypadek są tak tanie i atrakcyjne dla konsumentów, to coś, czym zająć trzeba się jak najprędzej.

Zdjęcie główne: Katarzyna Ledwon / Shutterstock



Adam Bednarek 03.10.2025 09:42

