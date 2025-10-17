REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Przez 73 dni w roku oddychają smogiem. Stężenie zabójczych związków poza skalą

Tak żyje się w mieście, które zostało niechlubnym zwycięzcą rankingu na najgorsze powietrze w Polsce.

Adam Bednarek
powietrze
REKLAMA

Niezbyt dobra sytuacja występuje jednak w całym kraju. Niby powinno być lepiej, ale dane mogą trapić. Polski Alarm Smogowy w swoim rankingu smogowych rekordzistów za rok 2024 informuje, że średnioroczne stężenie pyłu PM10, obliczone ze wszystkich stacji w kraju, zwiększyło się aż o 7 proc. w porównaniu do roku 2023. Tak wynika z pomiarów GIOŚ.

REKLAMA

To bardzo niepokojące zjawisko – mówią przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego

W ostatnich latach obserwowano spadek stężeń, a tymczasem 2024 r. sprawił przykrą i zastanawiającą niespodziankę. Być może to tylko nieszczęśliwy wyjątek, ale członkowie PAS zastanawiają się, czy nie jest to zapowiedź nowego trendu prowadzącego do smogowej przeszłości.

- Pewne jest jedno: w 2025 roku proces likwidacji “kopciuchów” w Polsce gwałtownie zahamował, a program Czyste Powietrze przechodzi poważny kryzys. Dwa lata temu wsparcie programu ze strony władz krajowych było jednoznaczne, co znalazło swój wyraz w rekordowej liczbie wniosków o dotację w 2024 roku. Wydaje się, że obecnie tego wsparcia brakuje. W obliczu nowych, ostrzejszych norm jakości powietrza, które zaczną obowiązywać już za cztery lata, konieczne jest podjęcie przez rząd wzmożonych działań w tym kierunku. Jak na razie tej determinacji nie widać – komentuje Piotr Siergiej z PAS.

W 2024 r. najgorsza sytuacja była w Nowej Rudzie. Według PAS w dolnośląskim mieście stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu wzrosło z 400 do 700 proc. normy. Tylko pięciokrotnie normę przekroczono w Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej oraz w Myszkowie.

W Nowej Rudzie było 73 dni smogowych w całym 2024 r. Różnica względem innych miejscowości jest olbrzymia, skoro w Nowym Targu było ich już 38. Nieco ponad miesiąc (32 dni) fatalnym powietrzem oddychano m.in. w Radomsku, Piotrkowie Trybunalskim czy Żywcu.  

Nowa Ruda jest też liderem pod kątem średniorocznego stężenia pyłu PM10. Hat-trick, z którego mieszkańcy nie mają prawa się cieszyć.

Kraków świeci przykładem. Tam – w końcu – się oddycha

Kraków był synonimem złego powietrza. A tymczasem z raportu Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że w 2024 r. żadna stacja pomiarowa w stolicy Małopolski nie odnotowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu. To pierwszy taki przypadek w historii pomiarów. W ciągu dziesięciu lat odnotowano aż siedmiokrotny spadek stężenia. Co więcej, wyższe odnotowano nawet w uzdrowiskach: Busku-Zdroju, Kudowie-Zdroju, Szczawnie-Zdroju oraz Rabce-Zdroju.

- Cieszymy się z takiej poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Okazuje się, że konsekwentne działania antysmogowe, wymiana kotłów i przestrzeganie uchwały antysmogowej odnoszą pozytywne skutki - komentuje wyniki rankingu Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

W Krakowie mają się z czego cieszyć, jednak społecznicy zauważają, że choć jest dobrze, to może być zawsze lepiej. I nie chodzi o podejście i że tak się tylko mówi. Społecznicy doskonale wiedzą, co wpływa na gorszą jakość powietrza.

Dworakowska zwraca uwagę na bardzo wysoką pozycję Krakowa związaną z zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu.

- Niechlubne drugie miejsce w Polsce pod względem stężenia dwutlenku azotu pokazuje, że Strefa Czystego Transportu jest konieczna dla dalszej poprawy jakości powietrza, którym oddychamy w Krakowie – apeluje członkini Krakowskiego Alarmu Smogowego.

REKLAMA

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Bednarek
17.10.2025 09:01
Tagi: SmogZanieczyszczenie powietrza
Najnowsze
8:02
MacBook z nowym ekranem. Spełni się koszmar Steve'a Jobsa
Aktualizacja: 2025-10-17T08:02:23+02:00
7:45
Call of Duty Black Ops 7 to potencjał pogrzebany pod frustracją. Beta mnie odrzuciła
Aktualizacja: 2025-10-17T07:45:51+02:00
7:04
Chcesz parkować 1 listopada? Zdejmij kamerkę albo wypad
Aktualizacja: 2025-10-17T07:04:22+02:00
6:40
Czatbot dokonał przełomu w medycynie. Bez człowieka
Aktualizacja: 2025-10-17T06:40:03+02:00
6:39
Microsoft wynosi się z Chin. Będzie drożej, ale i tak warto
Aktualizacja: 2025-10-17T06:39:32+02:00
6:30
Teleskop Webba widzi coś zupełnie nowego. Odkryli czym są "rubiny"
Aktualizacja: 2025-10-17T06:30:00+02:00
6:20
Obcy istnieją, ale się nie spotkamy. Nowa hipoteza dołuje odkrywców
Aktualizacja: 2025-10-17T06:20:00+02:00
6:10
Satelity w opałach. Głęboko w Ziemi dzieje się coś niepokojącego
Aktualizacja: 2025-10-17T06:10:00+02:00
20:55
Żegnaj Apple Dom. Za tymi rzeczami będę tęsknić
Aktualizacja: 2025-10-16T20:55:04+02:00
19:55
Realme GT 8 Pro to unikat. Nie podoba ci się wyspa, to ją zmień
Aktualizacja: 2025-10-16T19:55:50+02:00
19:37
Jaka ładowarka do MacBooka, skoro Apple nie daje? Te są tanie i szybkie
Aktualizacja: 2025-10-16T19:37:32+02:00
19:14
iPhone robi najlepsze selfie. Hejterzy narzekają, ale taka prawda
Aktualizacja: 2025-10-16T19:14:00+02:00
19:01
Tyle kosztuje system w twoim smartfonie. Nie, nie jest za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T19:01:24+02:00
18:31
Pierwszy na świecie taki monitor. Sprzedam auto i mnie stać
Aktualizacja: 2025-10-16T18:31:55+02:00
18:02
Honor zrobił robotfona. Unikalna narośl ma wielki sens
Aktualizacja: 2025-10-16T18:02:36+02:00
17:45
Rząd tworzy narodowego satelitę. Będziemy kosmicznie niepodlegli
Aktualizacja: 2025-10-16T17:45:43+02:00
17:22
Tak wygląda Galaxy S26 Ultra. Potężna wtopa producenta etui
Aktualizacja: 2025-10-16T17:22:02+02:00
16:40
Vivo V60 Lite 5G - kandydat na króla, nie dajcie się zwieść nazwie
Aktualizacja: 2025-10-16T16:40:48+02:00
16:34
Nie będzie Galaxy S26 Edge. Zabiliśmy smukłe smartfony
Aktualizacja: 2025-10-16T16:34:00+02:00
16:00
AI nabiera się na nigeryjskiego księcia. Microsoft czaruje: będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-10-16T16:00:13+02:00
15:20
Mamy Oppo Find X9 Pro. Takie zdjęcia robi nowy król fotografii
Aktualizacja: 2025-10-16T15:20:58+02:00
15:02
Laptop widzi i słyszy jak człowiek. Mocna nowość Windows 11
Aktualizacja: 2025-10-16T15:02:10+02:00
14:27
Lidl pozwoli wyjść z zakupami bez wykładania. Skaner masz w kieszeni
Aktualizacja: 2025-10-16T14:27:19+02:00
13:41
Niemieckie myśliwce z bazą w Malborku. Tym razem będą po naszej stronie
Aktualizacja: 2025-10-16T13:41:08+02:00
13:14
Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś
Aktualizacja: 2025-10-16T13:14:43+02:00
12:55
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz
Aktualizacja: 2025-10-16T12:55:18+02:00
12:37
mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę
Aktualizacja: 2025-10-16T12:37:02+02:00
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA