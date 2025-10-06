Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna

Ładowanie...

Unia Europejska nakłada szereg wymogów na gigantów technologicznych, które realnie wpływają na usługi i produkty oferowane nam, mieszkańcom krajów członkowskich. Wystarczy tylko spojrzeć na Apple’a, który uklęknął przez Komisją Europejską i bardziej otworzył swój system operacyjny czy zrezygnował z portu Lightning na rzecz USB-C. Teraz Holandia zdenerwowała się na to, w jaki sposób działa Facebook.

Holandia ma problem do Facebooka i Instagrama. Chce zmian

Jak podaje Reuters, Holenderski sąd nakazał firmie Meta (która odpowiada za Facebooka i Instagrama), aby zapewniła użytkownikom tych platform prostsze korzystanie z tablicy feed (czyli miejsca, w którym wyświetlają się wszelkie posty naszych znajomych, firm i innych kont), które nie opierają się na profilowaniu. Mówiąc językiem ludzkim, nie wykorzystują zebranych wcześniej danych użytkownika.

Sąd miał stwierdzić, że wiele rozwiązań zastosowanych na platformach nie jest zgodnych z unijnym prawem o usługach cyfrowych. Władze Holandii uważają, iż obecna praktyka platform zakładająca przywracanie spersonalizowanej tablicy treści po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu aplikacji ma naruszać prawo do wolności informacji.

Mieszkańcy Holandii nie mają wystarczających możliwości, aby podejmować swobodne i autonomiczne decyzje dotyczące korzystania z profilowanych systemów rekomendacji – uważa holenderski sąd.

Co w związku z tym? Sąd wymaga od Facebooka i Instagrama, aby wybrana przez użytkownika opcja chronologicznego wyświetlanie treści była trwałe i nie resetowała się automatycznie. Uzasadnia to swobodą wyboru oraz prawem do informacji. Taka decyzja miała pojawić się w związku nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Holandii.

Holandia dała Mecie dwa tygodnie na dostosowanie się do wymogów i zaoferowanie użytkownikom “bezpośredniego i prostego” sposobu rezygnacji z algorytmów rekomendacji oraz profilowania na podstawie danych osobowych. Co się stanie, jeśli gigant technologiczny nie zastosuje się do decyzji sądu? Każdy dzień opóźnienia ma być równoznaczny z karą pieniężną: 100 tys. euro każdego dnia, maksymalnie do 5 mln euro w ciągu 50 dni.

Wiemy jednak, że giganci technologiczni (i inne korporacje) nierzadko preferują zapłacić wielomilionowe kary, niż wprowadzać jakiekolwiek zmiany w swoich produktach. Modyfikacje mogłyby przynieść potencjalne straty zasięgowe oraz finansowe - znacznie przewyższające karę nałożoną przez holenderski sąd.

Jak zareagowała Meta na wymogi Holandii? Oczywiście odwołała się od decyzji. Uważa, że już wcześniej wprowadziła “istotne zmiany w systemach, aby sprostać obowiązkom regulacyjnym wynikającym z ustawy DSA (UE) i powiadomiliśmy użytkowników w Holandii, jak mogą korzystać z naszych narzędzi, aby korzystać z naszych platform bez konieczności personalizacji”. Poza tym firma twierdzi, iż to sprawa, którą nie powinien zajmować się sąd, a sama Komisja Europejska.

Dodam, że u nas w Polsce też jest opcja chronologicznego trybu, ale niestety jego uruchomienie... jest trudne. Na Facebooku trzeba zajrzeć do menu i zakładki Aktualności, a Instagramie - Obserwowani. Problemem jest to, że mało kto o tym wie. Zazwyczaj, gdy chcemy poscrollować Facebooka lub Instagrama nie chcemy przejść przez konfigurację chronologicznego feedu za każdym razem.

Albert Żurek 06.10.2025 06:30

