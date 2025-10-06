#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna

Holandia rozpoczął walkę z Facebookiem i Instagramem. Sąd nakazał platformom Meta zmienić zasady działania kluczowych funkcji tak, aby nie opierano się na profilowaniu. Wśród zarzutów ma być niedostosowanie się do unijnego prawa o usługach cyfrowych.

Albert Żurek
Facebook zmienia sposób publikowania filmów: wszystkie nowe wideo automatycznie staną się rolkami, bez względu na długość czy orientację nagrania.
REKLAMA

Unia Europejska nakłada szereg wymogów na gigantów technologicznych, które realnie wpływają na usługi i produkty oferowane nam, mieszkańcom krajów członkowskich. Wystarczy tylko spojrzeć na Apple’a, który uklęknął przez Komisją Europejską i bardziej otworzył swój system operacyjny czy zrezygnował z portu Lightning na rzecz USB-C. Teraz Holandia zdenerwowała się na to, w jaki sposób działa Facebook. 

REKLAMA

Holandia ma problem do Facebooka i Instagrama. Chce zmian

Jak podaje Reuters, Holenderski sąd nakazał firmie Meta (która odpowiada za Facebooka i Instagrama), aby zapewniła użytkownikom tych platform prostsze korzystanie z tablicy feed (czyli miejsca, w którym wyświetlają się wszelkie posty naszych znajomych, firm i innych kont), które nie opierają się na profilowaniu. Mówiąc językiem ludzkim, nie wykorzystują zebranych wcześniej danych użytkownika.

Sąd miał stwierdzić, że wiele rozwiązań zastosowanych na platformach nie jest zgodnych z unijnym prawem o usługach cyfrowych. Władze Holandii uważają, iż obecna praktyka platform zakładająca przywracanie spersonalizowanej tablicy treści po zamknięciu lub ponownym uruchomieniu aplikacji ma naruszać prawo do wolności informacji.

Mieszkańcy Holandii nie mają wystarczających możliwości, aby podejmować swobodne i autonomiczne decyzje dotyczące korzystania z profilowanych systemów rekomendacji – uważa holenderski sąd.

Co w związku z tym? Sąd wymaga od Facebooka i Instagrama, aby wybrana przez użytkownika opcja chronologicznego wyświetlanie treści była trwałe i nie resetowała się automatycznie. Uzasadnia to swobodą wyboru oraz prawem do informacji. Taka decyzja miała pojawić się w związku nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Holandii. 

Holandia dała Mecie dwa tygodnie na dostosowanie się do wymogów i zaoferowanie użytkownikom “bezpośredniego i prostego” sposobu rezygnacji z algorytmów rekomendacji oraz profilowania na podstawie danych osobowych. Co się stanie, jeśli gigant technologiczny nie zastosuje się do decyzji sądu? Każdy dzień opóźnienia ma być równoznaczny z karą pieniężną: 100 tys. euro każdego dnia, maksymalnie do 5 mln euro w ciągu 50 dni.

Wiemy jednak, że giganci technologiczni (i inne korporacje) nierzadko preferują zapłacić wielomilionowe kary, niż wprowadzać jakiekolwiek zmiany w swoich produktach. Modyfikacje mogłyby przynieść potencjalne straty zasięgowe oraz finansowe - znacznie przewyższające karę nałożoną przez holenderski sąd. 

Jak zareagowała Meta na wymogi Holandii? Oczywiście odwołała się od decyzji. Uważa, że już wcześniej wprowadziła “istotne zmiany w systemach, aby sprostać obowiązkom regulacyjnym wynikającym z ustawy DSA (UE) i powiadomiliśmy użytkowników w Holandii, jak mogą korzystać z naszych narzędzi, aby korzystać z naszych platform bez konieczności personalizacji”. Poza tym firma twierdzi, iż to sprawa, którą nie powinien zajmować się sąd, a sama Komisja Europejska.

Dodam, że u nas w Polsce też jest opcja chronologicznego trybu, ale niestety jego uruchomienie... jest trudne. Na Facebooku trzeba zajrzeć do menu i zakładki Aktualności, a Instagramie - Obserwowani. Problemem jest to, że mało kto o tym wie. Zazwyczaj, gdy chcemy poscrollować Facebooka lub Instagrama nie chcemy przejść przez konfigurację chronologicznego feedu za każdym razem.

REKLAMA

Więcej o mediach społecznościowych przeczytasz na Spider's Web: 

REKLAMA
Albert Żurek
06.10.2025 06:30
Tagi: FacebookHolandiaInstagramMetaUnia Europejska
Najnowsze
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
16:10
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA
Aktualizacja: 2025-10-05T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy sygnał z kosmosu. Chińczycy: to może być tunel do innego wszechświata
Aktualizacja: 2025-10-05T16:00:00+02:00
7:55
Czy to jeszcze maszyna, czy już sztuczny człowiek? Mam ciarki ze stresu
Aktualizacja: 2025-10-05T07:55:00+02:00
7:44
Komputer, który działa na ciepło. "Nie ma żadnych odpadów energetycznych"
Aktualizacja: 2025-10-05T07:44:00+02:00
7:33
ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?
Aktualizacja: 2025-10-05T07:33:00+02:00
7:23
W 1977 r. przyszła wiadomość z kosmosu. W końcu wiemy, co to było
Aktualizacja: 2025-10-05T07:23:00+02:00
7:11
Którego nowego iPhone’a 17 kupić? Sprawdziliśmy wszystkie, żebyś ty nie musiał
Aktualizacja: 2025-10-05T07:11:00+02:00
7:01
Natychmiast wyłącz budzik. Twój organizm ci podziękuje
Aktualizacja: 2025-10-05T07:01:00+02:00
6:50
Baseus Inspire XH1. 9 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2025-10-05T06:50:00+02:00
16:50
Chiny największym szkodnikiem kosmosu. Spójrzcie na te dane
Aktualizacja: 2025-10-04T16:50:00+02:00
16:40
Nowy Disney+ na TV. Wreszcie nie jak apka z muzeum
Aktualizacja: 2025-10-04T16:40:00+02:00
16:30
Gry furtką do naszych telefonów i komputerów. Koszmarna usterka
Aktualizacja: 2025-10-04T16:30:00+02:00
16:20
"AI to więcej miejsc pracy". Nie ufam ani jednemu słowu prezesa Nvidii
Aktualizacja: 2025-10-04T16:20:00+02:00
16:10
Microsoft zrezygnuje z gamingu? Mam dla was dwie turbo istotne liczby
Aktualizacja: 2025-10-04T16:10:00+02:00
16:00
Gry Xboxa kompletnie za darmo. Na pewno nie skorzystam
Aktualizacja: 2025-10-04T16:00:00+02:00
7:54
Wszechświat ma już pół życia za sobą. Wiemy, co stanie się później
Aktualizacja: 2025-10-04T07:54:00+02:00
7:44
Realme Watch 5. Wygląd premium, a cena zaskakuje mocno pozytywnie
Aktualizacja: 2025-10-04T07:44:00+02:00
7:30
Miałem tylko jeden powód picia wody butelkowej. Już nie istnieje
Aktualizacja: 2025-10-04T07:30:00+02:00
7:22
Ten sprzęt zmienił mój smart dom. Kosztuje grosze, a działa cuda
Aktualizacja: 2025-10-04T07:22:00+02:00
7:11
Testujemy aparaty w iPhone'ach 17 i 17 Pro (Max). Warto kupić czy szkoda kasy?
Aktualizacja: 2025-10-04T07:11:00+02:00
7:00
Tak antybiotyk niszczy bakterię. Pierwsze takie zdjęcia w historii
Aktualizacja: 2025-10-04T07:00:00+02:00
22:21
Będą nowe procesory Intel Core. Zapomnij o starych nazwach
Aktualizacja: 2025-10-03T22:21:52+02:00
22:12
Dotyk zmienia dźwięk fortepianu. Czekaliśmy na to ponad 100 lat
Aktualizacja: 2025-10-03T22:12:15+02:00
20:08
Co zamiast butelek? Oto nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-10-03T20:08:24+02:00
19:59
Spadochron z plastiku pokonał wiatr. To koniec z dryfowaniem
Aktualizacja: 2025-10-03T19:59:08+02:00
19:51
Windows 11 wciśnie ci te aplikacje. Tęsknię za Windowsem 10
Aktualizacja: 2025-10-03T19:51:55+02:00
19:15
Wenus kryje gigantyczne tunele. Zaskoczenie skalą odkrycia
Aktualizacja: 2025-10-03T19:15:03+02:00
18:44
Android ma nowego króla wydajności. Czekam z niecierpliwością
Aktualizacja: 2025-10-03T18:44:55+02:00
18:03
Twój dom zasługuje na alarm. Ten zainstalujesz w kwadrans
Aktualizacja: 2025-10-03T18:03:48+02:00
17:50
System kaucyjny skazany na porażkę? Spójrz tylko na te liczby
Aktualizacja: 2025-10-03T17:50:03+02:00
16:57
Historyczne porozumienie. Polska w nowym systemie NATO
Aktualizacja: 2025-10-03T16:57:50+02:00
16:55
Mówią, że metro to konieczność. Inaczej będzie niemiło
Aktualizacja: 2025-10-03T16:55:10+02:00
16:18
Ślad życia okazał się oszustwem natury. Nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-10-03T16:18:40+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA