Elon Musk apeluje: zrezygnujcie z Netflixa. "Dla zdrowia waszych dzieci"

Elon Musk postanowił przemówić do swoich fanów i wydał apel dotyczący Netflixa. Twierdzi, że zrezygnował z dostępu do serwisu i radzi to też innym. Powołuje się na "zdrowie waszych dzieci".

Albert Żurek
Elon Musk netflix
Dyrektor generalny Tesli jest znany ze swoich stanowczych poglądów politycznych i społecznych, za które bardzo często jest krytykowany. Tym razem ekscentryczny miliarder wezwał swoich 227 milionów obserwujących w serwisie X, aby anulowali subskrypcję Netflixa. I tym razem podłoże bojkotu ma charakter światopoglądowy. O co chodzi?

Elon Musk nawołuje swoich obserwujących do zrezygnowania z Netflixa

Elon Musk w ciągu ostatnich kilku dni rozpoczął nową kampanię przeciwko popularnemu serwisowi VOD. W tym czasie opublikował (i przekazał dalej) co najmniej kilkadziesiąt postów dotyczących Netflixa, w których nawołuje niemal ćwierć miliarda obserwujących, aby zrezygnowali z subskrypcji zapewniającej dostęp do usługi. 

Zdecydowanie najgłośniejszym tweetem jest ten z krótkim komentarzem: "anulujcie Netflixa dla zdrowia waszych dzieci". W poście widzimy mema innego użytkownika przedstawiające treści woke jako konia trojańskiego wprowadzonego do twierdzy z oznaczeniem "wasze dzieci". 

Cała sprawa dotyczy treści dostępnych w serwisie Netflix. Elon Musk nawiązał do kilku seriali takich jak: Klub opiekunek, Dead End: Paranormal Park oraz CoComeleon, w których pojawiają się postacie LGBTQ+.

Miliarder powołuje się także na wiele innych postów. Głównie tych od prawicowych działaczy oskarżających Netflixa o promowanie treści związanych z osobami transseksualnymi wśród dzieci, którzy również zaczęli bojkotować filmy i seriale z popularnej platformy VOD. Wiele z tych kont dołączyło do akcji i na obraz Muska zaczęło zachęcać innych do anulowania subskrypcji. 

Miliarder sam również zdecydował się na zrezygnowanie z Netflixa. Jak podaje Forbes, w związku z akcjami miliardera akcje spółki spadły o 2,2 proc. Nie jest obecnie jasne, jaki wpływ na liczbę subskrybentów popularnego VOD miały akcje Muska. W serwisie X co najwyżej możemy znaleźć kompilacje pokazujące zrzuty ekranu z różnych kont potwierdzające anulowanie abonamentu Netflixa.

To jednak nie pierwszy taki bojkot ze strony Elona Muska. Już kilka lat temu - w 2018 r. miliarder zachęcał swoich obserwujących do usunięcia konta Facebooka. Wówczas akcje spółki również  zauważalnie spadły.

Pokazuje to, jaki wpływ w świecie nowych technologii i internetu ma dyrektor generalny Tesli. Jeden wpis potrafi zachęcić tysiące (a może nawet i setki tysięcy) użytkowników do masowego rezygnowania z określonych usług. 

Więcej o mediach społecznościowych przeczytasz na Spider's Web:

Obrazek główny: Photo Agency / Shutterstock.com

Albert Żurek
02.10.2025 20:12
Tagi: Elon MuskMedia społecznościoweNetflixVODX (Twitter)
