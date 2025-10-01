"Mamy nową Koreę Północną". Afganistan odcięty od internetu i telefonii

Ładowanie...

Afganistan doświadcza obecnie całkowitego wyłączenia internetu oraz telefonii komórkowej. Sieci telekomunikacyjne w całym kraju zostały odcięte, a ruch na liniach światłowodowych spadł do niemal zerowego poziomu. Wstrzymane zostały również loty z lotniska w Kabulu, a media nie mają możliwości kontaktu ze swoimi biurami w stolicy i prowincjach.

Paraliż telekomunikacyjny w Afganistanie. Talibowie uzasadniają blackout "ochroną moralności"

Zgodnie z danymi zebranymi przez monitor NetBlocks, organizacji zajmującej się śledzeniem dostępu do internetu, krajowy poziom łączności spadł w Afganistanie do 14 proc. standardowych wartości. Dane wskazują na stopniowe wyłączanie usług - najpierw w poszczególnych prowincjach, a następnie w całym kraju, obejmując także sieci telefonii komórkowej.

Afganistan znajduje się obecnie w stanie całkowitej blokady internetu, ponieważ władze talibskie wprowadzają środki mające na celu egzekwowanie norm moralnych, w wyniku czego od rana stopniowo odłączano kolejne sieci; obecnie utrudnienia dotyczą również usług telefonicznych

Agencje prasowe, w tym Associated Press i Reuters, informują, że nie udało im się w żaden możliwy sposób skontaktować z dziennikarzami w Kabulu, a także w prowincjach Nangarhar i Helmand.

Tolo News, prywatna stacja telewizyjna, przekazała widzom, że władze Talibanu ustaliły tygodniowy termin wyłączenia sieci 3G i 4G, pozostawiając aktywną jedynie starszą sieć 2G. Według Cloudflare Radar największy spadek łączności odnotowano w Kabulu - stolicy kraju, a następnie w Heracie i Kandaharze.

#Afganistan został całkowicie odcięty od świata.

Internet został odcięty, transmisje telewizyjne online zostały wstrzymane, a całe państwo zostało odcięte od świata.

Afganistan oficjalnie zaczął rywalizować z Koreą Północną, zajmując pierwsze miejsce pod względem odcięcia komunikacji.

Oficjalne przyczyny blackoutu nie zostały podane przez talibów. Wcześniej władze kraju wprowadzały ograniczenia w dostępie do internetu w kilku prowincjach, uzasadniając je względami moralnymi i ochroną przed "niemoralnymi treściami". Eksperci ostrzegają, że wyłączenie łączności może poważnie utrudnić działanie systemów bankowych, e-commerce oraz mediów lokalnych.

Od czasu powrotu talibów do władzy w 2021 roku w Afganistanie wprowadzono liczne ograniczenia w dostępie do edukacji i rynku pracy dla kobiet, a także w zakresie działalności kulturalnej i edukacyjnej. W ostatnich tygodniach kobiety w Afganistanie korzystały z internetu jako jedynej możliwości pracy zdalnej i edukacji online. Wyłączenie sieci oznacza, że te kanały komunikacji zostały praktycznie zablokowane.

Wstrzymanie lotów i komunikacji elektronicznej potwierdziły również międzynarodowe serwisy śledzące ruch lotniczy, w tym Flightradar24. Kilka połączeń z lotniska w Kabulu zostało odwołanych, a krajowe i międzynarodowe media pozostają w dużej części odcięte od źródeł informacji na miejscu.

Od przejęcia władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku Afganistan przeszedł szereg zmian politycznych i społecznych. Wprowadzono restrykcje dotyczące edukacji i zatrudnienia kobiet, ograniczono dostęp do mediów niezależnych oraz zamknięto wiele instytucji kulturalnych i sportowych. Władze talibów wprowadziły też rygorystyczne regulacje dotyczące internetu i mediów społecznościowych, a wszelkie treści uznane za sprzeczne z ich interpretacją prawa szariatu są blokowane lub cenzurowane.

Malwina Kuśmierek 01.10.2025 06:10

