Rząd będzie mógł blokować strony internetowe bez zgody sądu. "To cenzura"

Jak przekazał wczoraj Dziennik Gazeta Prawna, Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad projektem przepisów, które wprowadzą do prawa polskiego postanowienia wynikające z Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Projekt ten zakłada nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.



Choć zmiany przeszły już przez etap konsultacji publicznych, to jak przekazali dziennikarze "DGP", Ministerstwo Cyfryzacji dodało do niego kolejne zapisy budzące wątpliwości co do przestrzegania wolności słowa.