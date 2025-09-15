REKLAMA
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko

Marka TCL pokazała masę nowości sprzętowych. Na liście znajdą się telewizory, smartfony, a nawet klimatyzatory sterowane głosowo czy lodówki.

Albert Żurek
TCL IFA 2025
Podczas tegorocznych targów technologicznych IFA 2025 marka miała wiele do zaprezentowania. O kilku ciekawych nowościach już wcześniej pisaliśmy na łamach Spider’s Web - mowa o telefonie z ekranem jak papier i projektorowi w kształcie kostki. To jednak kropla w morzu innowacji.

Nowe telewizory i monitory marki TCL

TCL chwali się, że jest numerem jeden w kategorii telewizorów mini LED na świecie. Dlatego wypuścił całą gamę tegorocznych telewizorów QD-Mini LED (czyli takie z dodatkową kropką kwantową - technologią ulepszającą wyświetlane barwy) z serii C. Poszczególne modele zostały stworzone z myślą o różnych potrzebach:

  • C9K - to model z wyższej półki cenowej stawiający na najlepsze wrażenia oglądania filmów i seriali;
  • C8K - ma być wszechstronną propozycją łączącą zalety wyższego modelu (wrażenia oglądania - bogaty obraz HDR) z płynnym ruchem i ustawieniami zoptymalizowanymi dla graczy;
  • C7K - wysokie odświeżania 144 Hz, a więc jest to propozycja typowo dla graczy podłączających komputer lub konsolę do telewizora;
  • C6K - najniższa cena przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najwyższej jakości obrazu w tym segmencie - tani telewizor z podświetleniem Mini LED.

Poza zaawansowanymi ekranami telewizory z serii C9K, C8K, C7K zostały wyposażone w system nagłośnienia znanej marki Bang & Olfusen, który nierzadko trafia też do luksusowych samochodów: Audi, BMW, Mercedes-Benz. Oznacza to, że telewizory TCL mają gwarantować szczegółowe brzmienie.

Oprócz bardziej przystępnych cenowo opcji TCL pokazał również serię X11K QD-Mini LED z jeszcze bardziej precyzyjnym podświetleniem, głębszą czernią, jasnością i najlepszemu dźwiękowi. Najciekawszy jest jednak telewizor 115X955 Max - największy telewizor QD-Mini LED z przekątną ekranu 115 cali. To prawdziwy potwór.

Poza telewizorami marka zaprezentowała nowe monitory, także z matrycami Mini LED:

  • 57R94 QD-Mini LED - ultraszeroki monitor w proporcjach 32:9 pracujący w rozdzielczości Dual 4K - to praktycznie dwa monitory połączone w jeden panel;
  • 34R83Q QD-Mini LED - mniejsza przekątna, ale również duża przestrzeń robocza dla graczy i twórców treści;
  • TCL 27R83U Professional Monitor - 27-calowy monitor 4K z dobrym HDR, niskim opóźnieniem i wysokim odświeżaniem stworzonym do pracy z kolorami - czyli dla twórców treści.

Smartfony i tablety TCL z ekranami jak papier

W smartfonowe nowości wchodzą dwa modele: TCL NXTPAPER 60 Ultra oraz NXTPAPER 5G Junior. Pierwszy to sztandarowiec z 7,2-calowym ekranem FullHD+, ale nie byle jakim. Producent zastosował w nim technologię NXTPAPER 4.0, który zmienia swoje właściwości: raz jest jak zwykły wyświetlacz w telefonie, a raz jak papier, dzięki czemu nie męczy oczu. To niezła propozycja np. dla tych, którzy czytają e-booki.

TCL NXTPAPER 5G Junior to natomiast propozycja smartfona dla dzieci z trybem cyfrowego detoksu, kontrolą rodzicielską i funkcją śledzenia GPS. W środku urządzenia również znalazł się ekran przypominający papier.

Oprócz smartfonów pokazano dwa tablety:

  • TCL NXTPAPER 11 Plus;
  • TCL NXTPAPER 14.

Oba mają sprawdzić się do czytania, pracy kreatywnej i produktywności dzięki ekranom niemęczącym oczu (tak jak zwykłe wyświetlacze LCD lub OLED). Na IFA 2025 pokazano też zegarek TCL MOVETIME MT48 stworzony dla dzieci z łączności 4G, wideorozmowami, śledzeniem położenia oraz dużą baterią 900 mAh.

Klimatyzatory sterowane głosem, lodówki oraz pralki

Ale to nie wszystko. TCL podczas targów IFA 2025 zaprezentował też klimatyzatory. Jednym z nich jest FreshIN 3.0, który ma oferować czterowarstwową filtrację, wykrywanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym - to sprzęt, który zastępuje oczyszczacze powietrza. Wspiera też redukcję hałasu, tryb energooszczędności i funkcję delikatnej bryzy.

Drugi model to TCL VoxIN sterowany głosem. Urządzenie wspiera funkcję samoczyszczenia, tryb oszczędzania energii, tryb bryzy oraz sterowanie głosem oparte na sztucznej inteligencji. Nie trzeba posiłkować się np. asystentem Google.

Wiecie, że TCL robi też lodówki? Nowy model Free Built-in to sprzęt to zabudowy. Wspiera regulowane komory, strefy temperaturowe. Jest też seria Mega Space stworzona do kuchni, gdzie miejsce jest ograniczone - producent zastosował specjalny materiał pozwalający uzyskać nawet 19 proc. więcej przestrzeni użytkowej bez zajmowania dodatkowego miejsca. Trzecią propozycją jest lodówka VoxIN - inteligentna lodówka z dwoma ekranami.

Na koniec warto wspomnieć o urządzeniach pralniczych - pralkach, suszarkach:

  • pralka TCL P5 - model wyposażony w bęben Super Drum o średnicy 51 cm, zapewniający większą powierzchnię czyszczenia, naśladujący pranie ręczne z sterowaniem WiFi;
  • pralka F4 - energooszczędna propozycja z klasą energetyczną A-25%***;
  • suszarka bębnowa TCL z serii P5 o dużej pojemności ograniczająca zużycie energii.
Więcej o nowościach TCL przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
15.09.2025 13:22
