/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami

TCL rzuca wyzwanie standardowym ekranom. Nowa linia smartfonów i tabletów z technologią NXTPAPER 4.0 ma chronić nasze oczy przed szkodliwym światłem.

Oliwier Nytko
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
REKLAMA

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie firma TCL zaprezentowała portfolio urządzeń z technologią NXTPAPER, która ma rozwiązywać problemy związane z długotrwałym korzystaniem z ekranów. Po chwili korzystania z tej technologii widać, że to może być przyszłość dla osób spędzających wiele godzin przed wyświetlaczami.

Fakt, badania naukowe potwierdzają, że tradycyjne wyświetlacze LCD i LED powodują problemy zdrowotne. Wcześniejsze śledztwa wykazały, że urządzenia z ekranami E Ink są nawet trzykrotnie mniej szkodliwe dla komórek siatkówki niż ekrany LCD.

REKLAMA

Problem tkwi w niebieskim świetle o wysokiej energii, które powoduje stres oksydacyjny w komórkach siatkówki. Dodatkowo niebieskie światło zaburza rytm dobowy przez obniżanie poziomu melatoniny. Przy średniej 13 godzin dziennie spędzanych przed ekranami problem staje się istotny dla zdrowia. Więc czemu by nie spędzić czasu przy urządzeniach, które dbają o twoje oczy?

TCL NXTPAPER 60 Ultra – smartfon czy już tablet?

NXTPAPER 60 Ultra to urządzenie, które wymyka się tradycyjnym podziałom z każdej strony. Z 7,2-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz jest jednym z największych smartfonów na rynku. To propozycja dla osób, które szukają pomostu (bo to nie kompromis) między telefonem a tabletem.

Technologia NXTPAPER 4.0

Sercem urządzenia jest technologia NXTPAPER 4.0, po raz pierwszy zaprezentowana w tablecie na targach CES 2025. Jej celem jest znalezienie równowagi między ekranami E Ink a OLED, czyli redukcja zmęczenia oczu bez poświęcania kolorów czy płynności.

Według TCL, technologia redukuje szkodliwe niebieskie światło o 61 proc. w porównaniu do tradycyjnych ekranów LCD. Kluczowe jest przesunięcie szczytu emisji do bezpiecznego pasma 457-462,5 nanometrów.

Wyświetlacz wykorzystuje technologię CPL (Circular Polarized Light), gdzie fale świetlne naśladują naturalne światło. Z kolei matowa, antyodblaskowa warstwa z nanolitografią tworzy powierzchnię przypominającą papier, zachowując profesjonalną dokładność kolorów (z parametrem ΔE < 1). Skuteczność potwierdzają certyfikaty od instytucji TÜV Rheinland, SGS i EyeSafe.

Specyfikacja dla średniowymagających

Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 7400 z 12 GB pamięci RAM, z możliwością rozszerzenia o kolejne 12 GB wirtualnej pamięci, oraz do 512 GB na dane. Akumulator o pojemności 5200 mAh z ładowaniem 33 W można naładować do pełna w około 90 minut.

System aparatów składa się z głównego sensora 50 MP, peryskopowego teleobiektywu 50 MP z 3-krotnym zoomem optycznym, 6-krotnym zoomem bezstratnym i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz obiektywu ultraszerokokątnego 8 MP. Przednia kamera ma 32 MP.

Ciekawą funkcją jest fizyczny suwak lub przycisk aktywujący tryb Max Ink Mode (widzieć go mogliście wyżej). W tym trybie, przypominającym E Ink, urządzenie może działać do 7 dni na jednym ładowaniu, wyłączając powiadomienia i przełączając ekran na cieplejszą temperaturę barwową.

NXTPAPER 5G Junior – dla dziecka

NXTPAPER 5G Junior to propozycja dla młodzieży. Urządzenie z 6,7-calowym matowym wyświetlaczem 120 Hz (NXTPAPER 3.0) wyposażono w tryb Digital Detox Mode – narzędzie kontroli rodzicielskiej pozwalające monitorować i ograniczać czas spędzany przed ekranem.

Specyfikacja obejmuje 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, aparat główny 50 MP i przedni 8 MP. Urządzenie będzie dostępne w Europie w październiku 2025 r.

MOVETIME MT48 – zegarek dla dziecka

Smartwatch TCL MOVETIME MT48 z ekranem 1,68 cala został zaprojektowany z myślą o dzieciach i rodzicach. Dwuzakresowy GPS pozwala śledzić lokalizację w czasie rzeczywistym, a rozmowy głosowe i tekstowe dają stały kontakt.

Bateria działa ponad 2 dni, a obudowa ma certyfikat IP68. Zegarek trafi do sprzedaży w wybranych krajach Europy pod koniec października.

TCL NXTPAPER 11 Plus 

Choć nie jest to nowość, tablet NXTPAPER 11 Plus pozostaje ciekawą propozycją dostępną w Polsce. Ma 11,5-calowy wyświetlacz 2.2K z technologią NXTPAPER 4.0 (120 Hz, pełne pokrycie sRGB).

Urządzenie obsługuje funkcje AI w języku polskim, w tym asystentów do edycji tekstów, transkrypcji notatek głosowych oraz funkcję Circle to Search. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G99 z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. W zestawie za 1299 zł znajduje się rysik T-Pen i etui.

Nie może być idealnie

Technologia NXTPAPER ma swoje kompromisy. W trybach oszczędzania energii spada częstotliwość odświeżania, a kolory są mniej nasycone niż w panelach OLED. Cena również odgrywa rolę:

  • NXTPAPER 60 Ultra: 499 euro (256 GB) lub 549 euro (512 GB).
  • NXTPAPER 5G Junior: 249 euro (ok. 1060 zł).
  • MOVETIME MT48: 150 euro (ok. 640 zł).
  • TCL NXTPAPER 11 Plus: 1299 zł.

W tych cenach urządzenia TCL konkurują z tradycyjnymi smartfonami o podobnej specyfikacji, ale bez technologii ochrony wzroku.

REKLAMA

Czy to przyszłość wyświetlaczy?

Dane są jednoznaczne: nadmierna ekspozycja na niebieskie światło może prowadzić do degeneracji plamki żółtej czy zaćmy. W erze epidemii krótkowzroczności u dzieci i cyfrowego zmęczenia oczu u dorosłych technologie takie jak NXTPAPER mają sens, nie ma co zaprzeczać. Strategia TCL, obejmująca urządzenia dla różnych grup wiekowych, pokazuje że jest jakieś rozwiązanie.

To odpowiedź na potrzeby użytkowników, która w przyszłości może stać się standardem w branży. Drogie rozwiązanie, ale zawsze coś.

REKLAMA
Oliwier Nytko
05.09.2025 08:24
Tagi: AndroidGoogleSmartfonyTCL
Najnowsze
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
19:35
Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat
Aktualizacja: 2025-09-03T19:35:26+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA