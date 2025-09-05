To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami

Ładowanie...

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie firma TCL zaprezentowała portfolio urządzeń z technologią NXTPAPER, która ma rozwiązywać problemy związane z długotrwałym korzystaniem z ekranów. Po chwili korzystania z tej technologii widać, że to może być przyszłość dla osób spędzających wiele godzin przed wyświetlaczami.

Fakt, badania naukowe potwierdzają, że tradycyjne wyświetlacze LCD i LED powodują problemy zdrowotne. Wcześniejsze śledztwa wykazały, że urządzenia z ekranami E Ink są nawet trzykrotnie mniej szkodliwe dla komórek siatkówki niż ekrany LCD.

REKLAMA

Problem tkwi w niebieskim świetle o wysokiej energii, które powoduje stres oksydacyjny w komórkach siatkówki. Dodatkowo niebieskie światło zaburza rytm dobowy przez obniżanie poziomu melatoniny. Przy średniej 13 godzin dziennie spędzanych przed ekranami problem staje się istotny dla zdrowia. Więc czemu by nie spędzić czasu przy urządzeniach, które dbają o twoje oczy?

TCL NXTPAPER 60 Ultra – smartfon czy już tablet?

NXTPAPER 60 Ultra to urządzenie, które wymyka się tradycyjnym podziałom z każdej strony. Z 7,2-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz jest jednym z największych smartfonów na rynku. To propozycja dla osób, które szukają pomostu (bo to nie kompromis) między telefonem a tabletem.

Technologia NXTPAPER 4.0

Sercem urządzenia jest technologia NXTPAPER 4.0, po raz pierwszy zaprezentowana w tablecie na targach CES 2025. Jej celem jest znalezienie równowagi między ekranami E Ink a OLED, czyli redukcja zmęczenia oczu bez poświęcania kolorów czy płynności.

Według TCL, technologia redukuje szkodliwe niebieskie światło o 61 proc. w porównaniu do tradycyjnych ekranów LCD. Kluczowe jest przesunięcie szczytu emisji do bezpiecznego pasma 457-462,5 nanometrów.

Wyświetlacz wykorzystuje technologię CPL (Circular Polarized Light), gdzie fale świetlne naśladują naturalne światło. Z kolei matowa, antyodblaskowa warstwa z nanolitografią tworzy powierzchnię przypominającą papier, zachowując profesjonalną dokładność kolorów (z parametrem ΔE < 1). Skuteczność potwierdzają certyfikaty od instytucji TÜV Rheinland, SGS i EyeSafe.

Specyfikacja dla średniowymagających

Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 7400 z 12 GB pamięci RAM, z możliwością rozszerzenia o kolejne 12 GB wirtualnej pamięci, oraz do 512 GB na dane. Akumulator o pojemności 5200 mAh z ładowaniem 33 W można naładować do pełna w około 90 minut.

System aparatów składa się z głównego sensora 50 MP, peryskopowego teleobiektywu 50 MP z 3-krotnym zoomem optycznym, 6-krotnym zoomem bezstratnym i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz obiektywu ultraszerokokątnego 8 MP. Przednia kamera ma 32 MP.

Ciekawą funkcją jest fizyczny suwak lub przycisk aktywujący tryb Max Ink Mode (widzieć go mogliście wyżej). W tym trybie, przypominającym E Ink, urządzenie może działać do 7 dni na jednym ładowaniu, wyłączając powiadomienia i przełączając ekran na cieplejszą temperaturę barwową.

NXTPAPER 5G Junior – dla dziecka

NXTPAPER 5G Junior to propozycja dla młodzieży. Urządzenie z 6,7-calowym matowym wyświetlaczem 120 Hz (NXTPAPER 3.0) wyposażono w tryb Digital Detox Mode – narzędzie kontroli rodzicielskiej pozwalające monitorować i ograniczać czas spędzany przed ekranem.

Specyfikacja obejmuje 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej, aparat główny 50 MP i przedni 8 MP. Urządzenie będzie dostępne w Europie w październiku 2025 r.

MOVETIME MT48 – zegarek dla dziecka

Smartwatch TCL MOVETIME MT48 z ekranem 1,68 cala został zaprojektowany z myślą o dzieciach i rodzicach. Dwuzakresowy GPS pozwala śledzić lokalizację w czasie rzeczywistym, a rozmowy głosowe i tekstowe dają stały kontakt.

Bateria działa ponad 2 dni, a obudowa ma certyfikat IP68. Zegarek trafi do sprzedaży w wybranych krajach Europy pod koniec października.

TCL NXTPAPER 11 Plus

Choć nie jest to nowość, tablet NXTPAPER 11 Plus pozostaje ciekawą propozycją dostępną w Polsce. Ma 11,5-calowy wyświetlacz 2.2K z technologią NXTPAPER 4.0 (120 Hz, pełne pokrycie sRGB).

Urządzenie obsługuje funkcje AI w języku polskim, w tym asystentów do edycji tekstów, transkrypcji notatek głosowych oraz funkcję Circle to Search. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Helio G99 z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. W zestawie za 1299 zł znajduje się rysik T-Pen i etui.

Nie może być idealnie

Technologia NXTPAPER ma swoje kompromisy. W trybach oszczędzania energii spada częstotliwość odświeżania, a kolory są mniej nasycone niż w panelach OLED. Cena również odgrywa rolę:

NXTPAPER 60 Ultra: 499 euro (256 GB) lub 549 euro (512 GB).

NXTPAPER 5G Junior: 249 euro (ok. 1060 zł).

MOVETIME MT48: 150 euro (ok. 640 zł).

TCL NXTPAPER 11 Plus: 1299 zł.

W tych cenach urządzenia TCL konkurują z tradycyjnymi smartfonami o podobnej specyfikacji, ale bez technologii ochrony wzroku.

REKLAMA

Czy to przyszłość wyświetlaczy?

Dane są jednoznaczne: nadmierna ekspozycja na niebieskie światło może prowadzić do degeneracji plamki żółtej czy zaćmy. W erze epidemii krótkowzroczności u dzieci i cyfrowego zmęczenia oczu u dorosłych technologie takie jak NXTPAPER mają sens, nie ma co zaprzeczać. Strategia TCL, obejmująca urządzenia dla różnych grup wiekowych, pokazuje że jest jakieś rozwiązanie.

To odpowiedź na potrzeby użytkowników, która w przyszłości może stać się standardem w branży. Drogie rozwiązanie, ale zawsze coś.

REKLAMA

Oliwier Nytko 05.09.2025 08:24

Ładowanie...