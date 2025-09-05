/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu

Właśnie zobaczyłem projektor, który zmienia zasady tworzenia... projektorów. TCL PlayCube, inspirowany kostką Rubika, z baterią na cały film i jasnością 750 lumenów, wchodzi do sprzedaży i rzuca wyzwanie Samsungowi.

Oliwier Nytko
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
REKLAMA

Na targach IFA 2025 TCL zaprezentowało urządzenie, które budzi prawdziwe emocje nawet wśród sceptycznie nastawionych sceptyków. PlayCube to projektor, który odchodzi od tradycyjnego wzornictwa i oferuje rozwiązania, jakich dotąd nie widzieliśmy na rynku urządzeń przenośnych.

REKLAMA

Koniec z konceptem - PlayCube trafia do sprzedaży

Po miesiącach prezentowania prototypu, TCL wreszcie oficjalnie potwierdził komercyjne wprowadzenie PlayCube na rynek europejski. Urządzenie będzie dostępne od 5 września 2025 r. w cenie 799 euro, choć na ten moment nie znamy ani ceny, ani dostępności w Polsce.

To jest PlayCube – mobilny projektor, który zapowiedzieliśmy wcześniej w tym roku. Dziś mogę ogłosić, że będzie można go kupić już od jutra w całej Europie. Zapewnia on dostęp do Google TV w podróży, można go wszędzie ze sobą zabrać, a do tego jest bardzo uroczy i prosty w obsłudze - przekazała jedna z głów TCL.

Wymiary 15 x 9,7 x 9,7 cm (weź do ręki dwie puszki - będą podobnych rozmiarów) przy wadze około 1,2 kg czynią z PlayCube jeden z najbardziej kompaktowych projektorów Full HD na rynku. To urządzenie, które można swobodnie trzymać w dłoni i zabierać praktycznie wszędzie.

Design inspirowany kostką Rubika

Najważniejszą cechą PlayCube jest jego unikalna konstrukcja obrotowa, inspirowana mechaniką kostki Rubika. Projektor składa się z dwóch części: kostki zawierającej soczewkę i silnik projekcyjny oraz prostokątnej podstawy z głośnikiem, która może obracać się nawet o 90 stopni. To rozwiązanie eliminuje potrzebę używania tradycyjnych stojaków czy uchwytów.

Użytkownik może po prostu przekręcić górną część urządzenia, aby ustawić optymalny kąt projekcji, niezależnie od tego, czy projektor stoi na podłodze, stoliku nocnym czy nawet na nierównej powierzchni podczas kempingu.

Specyfikacja techniczna? Brak zagadki (tylko zaskoczenie)

Pod względem parametrów technicznych jest dobrze: PlayCube oferuje rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 z jasnością 750 lumenów ISO - to znaczący skok w porównaniu z poprzednim modelem TCL A1, który oferował tylko 360 lumenów. Projektor wykorzystuje najnowszą generację 3-kolorowych diod LED Osram, które naśladują spektrum naturalnego światła słonecznego.

Chip DMD TI 0,33" zapewnia o 103 proc. więcej pikseli niż standardowe układy 0,23", co przekłada się na ostrzejszy obraz i lepsze odwzorowanie detali. System optyczny jest zamknięty w szklanej soczewce, co ma zapewnić długotrwałą trwałość i ochronę przed kurzem.

Urządzenie pracuje praktycznie bezgłośnie - poniżej 26 dB, a wbudowany 5-watowy głośnik obsługuje standard Dolby Audio. Do dyspozycji są również porty HDMI, USB-A, USB-C oraz gniazdo audio jack 3,5 mm.

Bateria na cały film i inteligentne funkcje

Akumulator 66 Wh zapewnia do 3 godzin ciągłej pracy, co wystarczy na obejrzenie pełnometrażowego filmu bez konieczności podłączania do prądu.

System automatycznej kalibracji obejmuje autofocus, automatyczną korekcję keystone oraz wykrywanie i omijanie przeszkód. Oznacza to, że użytkownik nie musi ręcznie dostrajać parametrów - wystarczy włączyć urządzenie i projekcja automatycznie dostosuje się do warunków.

PlayCube działa pod kontrolą Google TV z pełną certyfikacją Netflix, Prime Video oraz pozostałych głównych serwisów streamingowych. Oznacza to natywny dostęp do treści 4K bez konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń.

Pozycja na rynku i konkurencja

Europejska cena 799 euro plasuje PlayCube w bezpośredniej konkurencji z takimi urządzeniami jak Samsung The Freestyle 2 czy Anker Nebula Capsule II. Jednak unikalna konstrukcja obrotowa i wyższa jasność 750 lumenów mogą stanowić przewagę konkurencyjną.

Dla porównania, poprzedni model TCL A1 oferuje 360 lumenów przy podobnej funkcjonalności Google TV. PlayCube oferuje ponad dwukrotnie wyższą jasność oraz innowacyjną konstrukcję, choć na razie nie wiemy, ile będzie kosztować w Polsce ani kiedy trafi do naszych sklepów.

Innowacja czy gadżet?

TCL PlayCube to urządzenie, które autentycznie wprowadza innowację w kategorii projektorów przenośnych. Mechanizm obrotowy nie jest tylko efektem wizualnym - to ciekawe i proste rozwiązanie realnych problemów z ustawianiem kąta projekcji w różnych warunkach.

REKLAMA

Jasność 750 lumenów sprawia, że projektor może być użyteczny nie tylko w całkowitej ciemności, ale również przy częściowym oświetleniu pomieszczenia czy na zewnątrz po zmroku. 3-godzinna bateria to wystarczająco dużo na większość zastosowań mobilnych. PlayCube wydaje się trafiać w niszę użytkowników, którzy cenią mobilność ponad wszystko.

Finalnie trzeba napisać szczerze: TCL PlayCube to dowód na to, że nawet w dojrzałych kategoriach produktowych można wprowadzić coś nowego. Czy polscy konsumenci będą mogli z nich skorzystać, przekonamy się w najbliższych miesiącach.

REKLAMA
Oliwier Nytko
05.09.2025 08:11
Tagi: ProjektoryTCL
Najnowsze
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
8:35
Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle
Aktualizacja: 2025-09-04T08:35:42+02:00
6:45
Koniec kupowania amunicji za granicą. Polsko-koreańska spółka to przełom
Aktualizacja: 2025-09-04T06:45:00+02:00
6:34
Autonomiczne roje dronów już latają za naszą granicą. To nowy etap walki
Aktualizacja: 2025-09-04T06:34:00+02:00
6:23
Relikty technologii chowały się w polskim akademiku. Dopadł je postęp
Aktualizacja: 2025-09-04T06:23:00+02:00
6:12
Tak wygląda polski robo-pies. Poda apteczkę i wysadzi czołg
Aktualizacja: 2025-09-04T06:12:00+02:00
6:01
W końcu wiemy, co gotuje satelity na orbicie. To kosmiczna iskra
Aktualizacja: 2025-09-04T06:01:00+02:00
20:38
Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC
Aktualizacja: 2025-09-03T20:38:34+02:00
20:23
Stany uczciły polskiego pilota. F-16 lecą nad prezydentami Polski i USA
Aktualizacja: 2025-09-03T20:23:45+02:00
20:04
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Aktualizacja: 2025-09-03T20:04:46+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA