Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu

Na targach IFA 2025 TCL zaprezentowało urządzenie, które budzi prawdziwe emocje nawet wśród sceptycznie nastawionych sceptyków. PlayCube to projektor, który odchodzi od tradycyjnego wzornictwa i oferuje rozwiązania, jakich dotąd nie widzieliśmy na rynku urządzeń przenośnych.

Koniec z konceptem - PlayCube trafia do sprzedaży

Po miesiącach prezentowania prototypu, TCL wreszcie oficjalnie potwierdził komercyjne wprowadzenie PlayCube na rynek europejski. Urządzenie będzie dostępne od 5 września 2025 r. w cenie 799 euro, choć na ten moment nie znamy ani ceny, ani dostępności w Polsce.

To jest PlayCube – mobilny projektor, który zapowiedzieliśmy wcześniej w tym roku. Dziś mogę ogłosić, że będzie można go kupić już od jutra w całej Europie. Zapewnia on dostęp do Google TV w podróży, można go wszędzie ze sobą zabrać, a do tego jest bardzo uroczy i prosty w obsłudze - przekazała jedna z głów TCL.

Wymiary 15 x 9,7 x 9,7 cm (weź do ręki dwie puszki - będą podobnych rozmiarów) przy wadze około 1,2 kg czynią z PlayCube jeden z najbardziej kompaktowych projektorów Full HD na rynku. To urządzenie, które można swobodnie trzymać w dłoni i zabierać praktycznie wszędzie.

Design inspirowany kostką Rubika

Najważniejszą cechą PlayCube jest jego unikalna konstrukcja obrotowa, inspirowana mechaniką kostki Rubika. Projektor składa się z dwóch części: kostki zawierającej soczewkę i silnik projekcyjny oraz prostokątnej podstawy z głośnikiem, która może obracać się nawet o 90 stopni. To rozwiązanie eliminuje potrzebę używania tradycyjnych stojaków czy uchwytów.

Użytkownik może po prostu przekręcić górną część urządzenia, aby ustawić optymalny kąt projekcji, niezależnie od tego, czy projektor stoi na podłodze, stoliku nocnym czy nawet na nierównej powierzchni podczas kempingu.

Specyfikacja techniczna? Brak zagadki (tylko zaskoczenie)

Pod względem parametrów technicznych jest dobrze: PlayCube oferuje rozdzielczość Full HD 1920 × 1080 z jasnością 750 lumenów ISO - to znaczący skok w porównaniu z poprzednim modelem TCL A1, który oferował tylko 360 lumenów. Projektor wykorzystuje najnowszą generację 3-kolorowych diod LED Osram, które naśladują spektrum naturalnego światła słonecznego.

Chip DMD TI 0,33" zapewnia o 103 proc. więcej pikseli niż standardowe układy 0,23", co przekłada się na ostrzejszy obraz i lepsze odwzorowanie detali. System optyczny jest zamknięty w szklanej soczewce, co ma zapewnić długotrwałą trwałość i ochronę przed kurzem.

Urządzenie pracuje praktycznie bezgłośnie - poniżej 26 dB, a wbudowany 5-watowy głośnik obsługuje standard Dolby Audio. Do dyspozycji są również porty HDMI, USB-A, USB-C oraz gniazdo audio jack 3,5 mm.

Bateria na cały film i inteligentne funkcje

Akumulator 66 Wh zapewnia do 3 godzin ciągłej pracy, co wystarczy na obejrzenie pełnometrażowego filmu bez konieczności podłączania do prądu.

System automatycznej kalibracji obejmuje autofocus, automatyczną korekcję keystone oraz wykrywanie i omijanie przeszkód. Oznacza to, że użytkownik nie musi ręcznie dostrajać parametrów - wystarczy włączyć urządzenie i projekcja automatycznie dostosuje się do warunków.

PlayCube działa pod kontrolą Google TV z pełną certyfikacją Netflix, Prime Video oraz pozostałych głównych serwisów streamingowych. Oznacza to natywny dostęp do treści 4K bez konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń.

Pozycja na rynku i konkurencja

Europejska cena 799 euro plasuje PlayCube w bezpośredniej konkurencji z takimi urządzeniami jak Samsung The Freestyle 2 czy Anker Nebula Capsule II. Jednak unikalna konstrukcja obrotowa i wyższa jasność 750 lumenów mogą stanowić przewagę konkurencyjną.

Dla porównania, poprzedni model TCL A1 oferuje 360 lumenów przy podobnej funkcjonalności Google TV. PlayCube oferuje ponad dwukrotnie wyższą jasność oraz innowacyjną konstrukcję, choć na razie nie wiemy, ile będzie kosztować w Polsce ani kiedy trafi do naszych sklepów.

Innowacja czy gadżet?

TCL PlayCube to urządzenie, które autentycznie wprowadza innowację w kategorii projektorów przenośnych. Mechanizm obrotowy nie jest tylko efektem wizualnym - to ciekawe i proste rozwiązanie realnych problemów z ustawianiem kąta projekcji w różnych warunkach.

Jasność 750 lumenów sprawia, że projektor może być użyteczny nie tylko w całkowitej ciemności, ale również przy częściowym oświetleniu pomieszczenia czy na zewnątrz po zmroku. 3-godzinna bateria to wystarczająco dużo na większość zastosowań mobilnych. PlayCube wydaje się trafiać w niszę użytkowników, którzy cenią mobilność ponad wszystko.

Finalnie trzeba napisać szczerze: TCL PlayCube to dowód na to, że nawet w dojrzałych kategoriach produktowych można wprowadzić coś nowego. Czy polscy konsumenci będą mogli z nich skorzystać, przekonamy się w najbliższych miesiącach.

Oliwier Nytko 05.09.2025 08:11

