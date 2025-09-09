Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit

Ładowanie...

Szwedzkie wojsko kupiło polskie rakiety przeciwlotnicze PPZR Piorun. PPZR Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) produkcji firmy Mesko S.A. Rakiety te odpalane są z ziemi przez pojedynczego żołnierzy i służą do niszczenia celów powietrznych np. śmigłowców.

Szwedzka armia jest wyjątkowo wymagającym klientem, który rzadko sięga po rozwiązania produkowane w innych krajach. Jeśli więc pragmatyczni Szwedzi kupują Pioruna, to jest to jednoznaczny sygnał, że polska broń jest najlepsza na świecie.

Pioruny lecą na północ

Szwedzi już od dłuższego czasu przyglądali się polskim systemom, ale droga do tej transakcji była stosunkowo szybka, jak na realia kontraktów zbrojeniowych. W marcu 2025 r. Szwedzi wyrazili swoje zainteresowanie polskim systemem, podpisując list intencyjny. Przed zakupem szwedzka armia przeprowadziła własne teksty Piorunów, które wypadły doskonale.

PPZR Piorun

Zwieńczeniem negocjacji była finalna umowa podpisana we wrześniu w Londynie, podczas jednej z najważniejszych imprez branżowych na świecie – Defence and Security Equipment International (DSEI).

Umowa warta jest około 3 mld koron szwedzkich (czyli ok. 1,1 mld zł). Odbiorcą jest Szwedzka Agencja Zamówień Obronnych (FMV), a producentem systemów spółka Mesko S.A., należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dostawy przewidziane są na 2027 r.

Polski hit eksportowy

Rakiety Piorun to przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe bardzo krótkiego zasięgu, opracowane w Polsce przez Mesko w Skarżysku-Kamiennej. Cały zestaw składa się z pocisku, wyrzutni oraz mechanizmu startowego i waży około 19 kg, z czego sama rakieta to nieco ponad 16 kg.

Piorun ma długość 1,6 metra, średnicę 72 mm i wyposażony jest w głowicę bojową o masie około 1,8 kg. Zasięg skuteczny pocisku wynosi od 400 m do około 6,5 km, a pułap zwalczania celów to nawet 4 km. Pocisk może osiągnąć prędkość przekraczającą 2 Machy, czyli ponad 2400 km/h.

Piorun jest przykładem produktu, który łączy innowacyjność, niezawodność i doświadczenie wyniesione z realnego pola walki. To efekt pracy zespołów inżynierów i specjalistów, którzy od lat budują pozycję Mesko na rynku międzynarodowym -mówi Renata Gruszczyńska, prezes zarządu Mesko S.A.

PPZR Piorun

Piorun został opracowany w całości w Polsce i jest systematycznie modernizowany we współpracy z użytkownikami. System sprawdził się m.in. na Ukrainie w trakcie realnych działań bojowych. Charakteryzuje się wysoką precyzją, odpornością na zakłócenia i możliwością zwalczania szerokiego spektrum celów: od samolotów i śmigłowców po drony i pociski manewrujące.

Kontrakt ze Szwecją to kolejny dowód, że polski przemysł obronny zyskuje na znaczeniu na europejskiej i światowej arenie. Pioruny trafiły już m.in. do Norwegii, Estonii czy USA, a teraz dołącza do nich Szwecja, kraj z zaawansowanym przemysłem zbrojeniowym własnej produkcji.

Bogdan Stech 09.09.2025 16:16

