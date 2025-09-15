#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania

Samsung poinformował o konieczności aktualizacji smartfonów Samsung Galaxy. Dotyczy to większości nowoczesnych urządzeń - szczególnie tych, na których znajduje się popularna aplikacja do komunikacji.

Albert Żurek
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
REKLAMA

Popularny producent wydał nową poprawkę bezpieczeństwa datowaną na wrzesień 2025 r., która jest już dostępna do pobrania. Jeśli chcecie pozostać bezpieczni, polecam wykonać aktualizację możliwie jak najszybciej. 

REKLAMA

Wykryto groźną lukę w smartfonach Samsung. O co chodzi?

Na stronie internetowej aktualizacji poprawek bezpieczeństwa Samsunga możemy znaleźć komunikat dotyczący nowej krytycznej luki nazwanej jako CVE-2025-21043, która została wprowadzona do wrześniowej poprawki bezpieczeństwa. Skomplikowana nazwa to jedno, ale fakt, iż należy do tych krytycznych.

Aktualizacja dotyczy smartfonów Samsung Galaxy z zainstalowanym systemem Android 13 (i nakładką One UI 5) lub nowszym: czyli także 14, 15 oraz 16 z nakładkami One UI 6, 7 oraz najnowszą 8. Sytuacja dotyczy zatem większość posiadaczy smartfonów Samsunga: serii Galaxy S, Galaxy, a nawet użytkowników z rozsądniejszymi sprzętami należącymi do rodzin Galaxy A oraz Galaxy M. 

Według Samsunga jest to podatność zgłoszona przez twórców komunikatora WhatsApp. Luka jest powiązana z zewnętrzną biblioteką aplikacji, która służy do analizy obrazu. W związku z czym potencjalny atakujący może uzyskać możliwość wstrzyknięcia złośliwego kodu na smartfonach Samsunga.

Nie wiemy, czy problem dotyczy wyłącznie WhatsApp, czy też innych aplikacji oraz komunikatorów internetowych. WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych programów do komunikowania się przez internet (zarówno poprzez czaty, jak i głosowo). Z aplikacji na całym świecie korzysta ok. 3 mld osób. Duża część to oczywiście posiadacze Samsungów, a więc jest szansa, iż setki milionów korzystających z Galaxy może być zagrożona. W Polsce również - WhatsApp jest tuż obok Messengera najpopularniejszym komunikatorem internetowym w kraju nad Wisłą. 

Zainstalujcie aktualizację poprawek bezpieczeństwa, ale bez paniki

W tym momencie muszę zaznaczyć, że takie luki bezpieczeństwa są najczęściej niezwykle trudne do wykorzystania. Fakt, gdy dojdzie już do ataku hakerskiego, skutki mogą być wyjątkowo tragiczne. Według specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa omawiana luka może nawet prowadzić do zdalnego przejęcia kontroli nad smartfonem, czego raczej chcielibyśmy uniknąć. 

Mimo wszystko warto wykonać aktualizację poprawek bezpieczeństwa datowanych na wrzesień 2025 r. Nawet jeśli jest się zwykłym Kowalskim, któremu nie grożą poważne ataki hakerskie. To zawsze dodatkowy poziom bezpieczeństwa w smartfonie. Uaktualnienie jest najlepszym sposobem na uniknięcie problemów.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
15.09.2025 16:32
Tagi: aktualizacjaSamsungSmartfony
Najnowsze
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
6:30
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2
Aktualizacja: 2025-09-15T06:30:00+02:00
6:15
Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie
Aktualizacja: 2025-09-15T06:15:00+02:00
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
16:10
Smartfon wezwał na pomoc pogotowie i straż pożarną. Twój też tak potrafi
Aktualizacja: 2025-09-13T16:10:00+02:00
16:00
Nepal obalił swój rząd. Czas anarchii? Nie, Discorda
Aktualizacja: 2025-09-13T16:00:00+02:00
12:20
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
Aktualizacja: 2025-09-13T12:20:56+02:00
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA