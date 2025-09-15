Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania

Ładowanie...

Popularny producent wydał nową poprawkę bezpieczeństwa datowaną na wrzesień 2025 r., która jest już dostępna do pobrania. Jeśli chcecie pozostać bezpieczni, polecam wykonać aktualizację możliwie jak najszybciej.

REKLAMA

Wykryto groźną lukę w smartfonach Samsung. O co chodzi?

Na stronie internetowej aktualizacji poprawek bezpieczeństwa Samsunga możemy znaleźć komunikat dotyczący nowej krytycznej luki nazwanej jako CVE-2025-21043, która została wprowadzona do wrześniowej poprawki bezpieczeństwa. Skomplikowana nazwa to jedno, ale fakt, iż należy do tych krytycznych.

Aktualizacja dotyczy smartfonów Samsung Galaxy z zainstalowanym systemem Android 13 (i nakładką One UI 5) lub nowszym: czyli także 14, 15 oraz 16 z nakładkami One UI 6, 7 oraz najnowszą 8. Sytuacja dotyczy zatem większość posiadaczy smartfonów Samsunga: serii Galaxy S, Galaxy, a nawet użytkowników z rozsądniejszymi sprzętami należącymi do rodzin Galaxy A oraz Galaxy M.

Według Samsunga jest to podatność zgłoszona przez twórców komunikatora WhatsApp. Luka jest powiązana z zewnętrzną biblioteką aplikacji, która służy do analizy obrazu. W związku z czym potencjalny atakujący może uzyskać możliwość wstrzyknięcia złośliwego kodu na smartfonach Samsunga.

Nie wiemy, czy problem dotyczy wyłącznie WhatsApp, czy też innych aplikacji oraz komunikatorów internetowych. WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych programów do komunikowania się przez internet (zarówno poprzez czaty, jak i głosowo). Z aplikacji na całym świecie korzysta ok. 3 mld osób. Duża część to oczywiście posiadacze Samsungów, a więc jest szansa, iż setki milionów korzystających z Galaxy może być zagrożona. W Polsce również - WhatsApp jest tuż obok Messengera najpopularniejszym komunikatorem internetowym w kraju nad Wisłą.

Zainstalujcie aktualizację poprawek bezpieczeństwa, ale bez paniki

W tym momencie muszę zaznaczyć, że takie luki bezpieczeństwa są najczęściej niezwykle trudne do wykorzystania. Fakt, gdy dojdzie już do ataku hakerskiego, skutki mogą być wyjątkowo tragiczne. Według specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa omawiana luka może nawet prowadzić do zdalnego przejęcia kontroli nad smartfonem, czego raczej chcielibyśmy uniknąć.

Mimo wszystko warto wykonać aktualizację poprawek bezpieczeństwa datowanych na wrzesień 2025 r. Nawet jeśli jest się zwykłym Kowalskim, któremu nie grożą poważne ataki hakerskie. To zawsze dodatkowy poziom bezpieczeństwa w smartfonie. Uaktualnienie jest najlepszym sposobem na uniknięcie problemów.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 15.09.2025 16:32

Ładowanie...