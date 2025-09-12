REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące

Polski mężczyzna żyje krócej niż polska kobieta i pod tym względem zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w krajach Unii Europejskiej. Różnice są wysokie.

Adam Bednarek
zdrowie
REKLAMA

Jak zauważa portal biznesinfo.pl, średnia dla całej Unii Europejskiej w 2023 r. wyniosła 5,3 roku przewagi na korzyść kobiet. W Polsce jednak kobiety żyją przeciętnie 7,5 roku dłużej. Tymczasem w Holandii czy Norwegii różnica to zaledwie trzy lata.

Według danych GUS w 2023 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet 82 lata. W porównaniu do 2022 r. trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,3 i 0,9 roku. Miłych wiadomości jest zresztą więcej: w porównaniu do 1990 r. trwanie życia było wyższe o odpowiednio 8,5 i 6,8 r.

REKLAMA

Co zagraża polskim mężczyznom?

Jak zauważa Darek Dziduch, problemem są czynniki zewnętrzne - wypadki, przemoc, samobójstwa; jak wynika ze statystyk, w Polsce codziennie życie odbiera sobie 13 osób, z czego 11 to właśnie mężczyźni - ale również "nadmierne spożycie alkoholu i palenie papierosów".

Pod tym względem różnice są szczególne. Michał Gulczyński w artykule opublikowanym na stronie Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn pisał, że, przez alkohol Polki tracą tyle samo lat życia, co zachodnie Europejki. Ale już Polacy 2,5-krotnie więcej niż mieszkańcy zachodniej Europy.

"Ogromną różnicę" widać też w zanieczyszczeniu powietrza, żywieniu i tytoniu. Przez te czynniki Polacy tracą więcej lat niż w przypadku mężczyzn żyjących na zachodzie.

M.in. na kwestie zdrowotne zwracano uwagę podczas pierwszego Kongresu Mężczyzn, który odbył się w ubiegłym roku. Jak pisał w swojej relacji na łamach Spider's Web Rafał Pikuła, rzadko podejmuje się nawet dyskusje o kwestiach dotyczących mężczyzn, takich jak edukacja, zdrowie czy opieka nad dziećmi.

- Najciekawsza była rozmowa o zdrowiu, bo to temat, który jest często pomijany w rozmowach mężczyzn – opowiadał student Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Czytaj też: Zamiast licytacji krzywd proponują dialog. Byłem na Kongresie Mężczyzn

Temat nie jest łatwy i nie ma prostych odpowiedzi, ale też trudno nie zauważyć, że mężczyźni niejednokrotnie sami zawieszają sobie poprzeczkę zbyt wysoko. Z badań wynika, że 75 proc. mężczyzn czuje presję, by być twardym i nie okazywać trudnych emocji. Z kolei aż 80 proc. ankietowanych sądzi, że wyrażanie własnych uczuć jest sprzeczne z oczekiwaniami społeczeństwa. Ujściem są więc używki, takie jak alkohol czy papierosy, które z kolei szkodzą ich zdrowiu.

REKLAMA

Podobnie jak przepracowanie. Cytowany wcześniej Gulczyński przywoływał dane WHO, według których w 2016 roku aż 1754 zgonów mężczyzn (273 śmierci kobiet) można było przypisać przepracowaniu, czyli pracy powyżej 55 godzin tygodniowo. Nadgodziny prowadziły do zawału lub choroby niedokrwiennej serca.

REKLAMA
Adam Bednarek
12.09.2025 18:31
Tagi: polskazdrowie
Najnowsze
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
11:15
Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO
Aktualizacja: 2025-09-12T11:15:00+02:00
11:00
Kto przejmie samoloty z zamkniętych lotnisk? "Ich możliwości są ograniczone"
Aktualizacja: 2025-09-12T11:00:00+02:00
10:30
Myślałem, że Kärcher to tylko myjki. Zobaczyłem ich nowości i chcę je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-12T10:30:38+02:00
10:15
iPhone 17 Pro Max vs topowe Androidy z 2025. Kto wygrywa w tym pojedynku?
Aktualizacja: 2025-09-12T10:15:00+02:00
10:00
Albania ma nowego ministra do walki z korupcją. Nie jest to człowiek
Aktualizacja: 2025-09-12T10:00:00+02:00
9:40
Kapitalna promocja od Orange Flex. Wystarczy wpisać kod
Aktualizacja: 2025-09-12T09:40:19+02:00
8:31
Na tę funkcję Gmaila czekałam. Wszystkie zakupy w jednym miejscu
Aktualizacja: 2025-09-12T08:31:30+02:00
7:11
HAMMER IRON 6 5G - ten smartfon nie boi się ubrudzić. Rzucaj nim więc i masakruj
Aktualizacja: 2025-09-12T07:11:00+02:00
6:45
Mamy najczystszy dźwięk kosmosu. Czarna dziura śpiewa
Aktualizacja: 2025-09-12T06:45:00+02:00
6:34
Apple Watch SE 3 to najlepsza nowość Apple'a. Będę się o to bić
Aktualizacja: 2025-09-12T06:34:00+02:00
6:23
AI ma leczyć ludzi? Spełnia się dramatyczna wizja
Aktualizacja: 2025-09-12T06:23:00+02:00
6:12
Zobaczyliśmy, jak okrzemki tańczą na lodzie. To arktyczny przełom
Aktualizacja: 2025-09-12T06:12:00+02:00
6:01
Starship zabiera w kosmos niebywały ładunek. Musk idzie po rekord
Aktualizacja: 2025-09-12T06:01:00+02:00
21:36
Apple potrzebuje iPhone'a Air bardziej niż klienci. Nawet ci z sadu
Aktualizacja: 2025-09-11T21:36:32+02:00
21:16
Apple nie ugnie się przed Europą, więc nie dostaniesz pomocnej funkcji
Aktualizacja: 2025-09-11T21:16:19+02:00
19:31
Nowy wzór liczby Pi robi furorę. Powstał przypadkiem
Aktualizacja: 2025-09-11T19:31:53+02:00
19:18
iPhone 17 Pro jest szybszy od MacBooka z układem M2. To absurd
Aktualizacja: 2025-09-11T19:18:30+02:00
18:57
Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej
Aktualizacja: 2025-09-11T18:57:42+02:00
18:42
Drzewom coś się wyraźnie nie zgadza. Pomieszał im się kalendarz
Aktualizacja: 2025-09-11T18:42:34+02:00
18:02
Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety
Aktualizacja: 2025-09-11T18:02:04+02:00
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA