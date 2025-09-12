Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące

Ładowanie...

Jak zauważa portal biznesinfo.pl, średnia dla całej Unii Europejskiej w 2023 r. wyniosła 5,3 roku przewagi na korzyść kobiet. W Polsce jednak kobiety żyją przeciętnie 7,5 roku dłużej. Tymczasem w Holandii czy Norwegii różnica to zaledwie trzy lata.

Według danych GUS w 2023 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet 82 lata. W porównaniu do 2022 r. trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,3 i 0,9 roku. Miłych wiadomości jest zresztą więcej: w porównaniu do 1990 r. trwanie życia było wyższe o odpowiednio 8,5 i 6,8 r.

Co zagraża polskim mężczyznom?

Jak zauważa Darek Dziduch, problemem są czynniki zewnętrzne - wypadki, przemoc, samobójstwa; jak wynika ze statystyk, w Polsce codziennie życie odbiera sobie 13 osób, z czego 11 to właśnie mężczyźni - ale również "nadmierne spożycie alkoholu i palenie papierosów".

Pod tym względem różnice są szczególne. Michał Gulczyński w artykule opublikowanym na stronie Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn pisał, że, przez alkohol Polki tracą tyle samo lat życia, co zachodnie Europejki. Ale już Polacy 2,5-krotnie więcej niż mieszkańcy zachodniej Europy.

"Ogromną różnicę" widać też w zanieczyszczeniu powietrza, żywieniu i tytoniu. Przez te czynniki Polacy tracą więcej lat niż w przypadku mężczyzn żyjących na zachodzie.

M.in. na kwestie zdrowotne zwracano uwagę podczas pierwszego Kongresu Mężczyzn, który odbył się w ubiegłym roku. Jak pisał w swojej relacji na łamach Spider's Web Rafał Pikuła, rzadko podejmuje się nawet dyskusje o kwestiach dotyczących mężczyzn, takich jak edukacja, zdrowie czy opieka nad dziećmi.

- Najciekawsza była rozmowa o zdrowiu, bo to temat, który jest często pomijany w rozmowach mężczyzn – opowiadał student Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Temat nie jest łatwy i nie ma prostych odpowiedzi, ale też trudno nie zauważyć, że mężczyźni niejednokrotnie sami zawieszają sobie poprzeczkę zbyt wysoko. Z badań wynika, że 75 proc. mężczyzn czuje presję, by być twardym i nie okazywać trudnych emocji. Z kolei aż 80 proc. ankietowanych sądzi, że wyrażanie własnych uczuć jest sprzeczne z oczekiwaniami społeczeństwa. Ujściem są więc używki, takie jak alkohol czy papierosy, które z kolei szkodzą ich zdrowiu.

Podobnie jak przepracowanie. Cytowany wcześniej Gulczyński przywoływał dane WHO, według których w 2016 roku aż 1754 zgonów mężczyzn (273 śmierci kobiet) można było przypisać przepracowaniu, czyli pracy powyżej 55 godzin tygodniowo. Nadgodziny prowadziły do zawału lub choroby niedokrwiennej serca.

Adam Bednarek 12.09.2025 18:31

