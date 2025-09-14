REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35

Polska oficjalnie doczekała się pierwszego instruktora wyszkolonego na myśliwcu F-35 Lightning II. To kamień milowy w procesie wdrażania najnowocześniejszych maszyn piątej generacji do naszego lotnictwa wojskowego.

Bogdan Stech
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
REKLAMA

Historia polskich F-35 nabiera tempa od grudnia 2024 r., kiedy to Polska jako pierwszy kraj w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęła szkolenie pilotów w bazie Ebbing Air National Guard Base w Arkansas.

Już 31 stycznia 2025 r. odbył się pierwszy w historii lot polskiego pilota na F-35A. Wydarzenie to uznano za przełomowe, bo od tego dnia Polska przestała być jedynie przyszłym użytkownikiem tych maszyn, a zaczęła realnie je opanowywać.

REKLAMA

Teraz przyszedł czas na kolejny krok. Pierwszy Polak zakończył kurs instruktorski, co oznacza, że może szkolić przyszłych pilotów w lataniu na F-35. Co więcej, jak poinformował gen. Wiesław Kukuła, w najbliższych dniach szkolenie ukończy kolejny oficer Sił Powietrznych.

W praktyce daje to Polsce dwóch instruktorów, którzy nie tylko sami potrafią w pełni operować „Husarzami”, ale także przygotują kolejne pokolenie lotników w kraju.

Jak wygląda szkolenie na F-35?

F-35A, w przeciwieństwie do starszych myśliwców, nie posiada wersji dwumiejscowej. Oznacza to, że pilot musi być przygotowany do samodzielnego lotu od samego początku.

Z tego powodu ogromną rolę odgrywają symulatory, niezwykle zaawansowane urządzenia, które potrafią odtworzyć zarówno zwykłe misje szkoleniowe, jak i scenariusze bojowe obejmujące przechwytywanie celów, naloty uderzeniowe, misje rozpoznawcze czy walkę elektroniczną.

Pierwsza grupa sześciu polskich pilotów rozpoczęła przygotowania w październiku 2024 r. w bazie Eglin, gdzie przez 12 tygodni przechodziła intensywne kursy teoretyczne i na symulatorach.

Dopiero potem odbywały się loty z instruktorem, ale zawsze w osobnym samolocie, bo F-35A to maszyna jednoosobowa. Cały program obejmuje 24 pilotów oraz 92 techników, z czego pierwsi mechanicy rozpoczną kursy w trzecim kwartale 2025 r.

Więcej o F-35 na Spider's Web:

Droga do elity

Choć Polska ma już wyszkolonych pilotów i pierwszego instruktora, samych samolotów jeszcze w kraju nie zobaczymy. Dopiero w maju lub czerwcu 2026 r. planowane są pierwsze dostawy do Polski. F-35 Trafią do baz w Łasku i Świdwinie, które przechodzą obecnie modernizację pod kątem obsługi technologii stealth.

Pełną gotowość operacyjną (FOC) bazy w Łasku ma osiągnąć w 2030 r., a Świdwin dwa lata później. W sumie Polska otrzyma 32 myśliwce F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i zapasowymi silnikami. Wartość kontraktu to 4,6 mld dol., a cena jednego samolotu wynosiła w momencie podpisania umowy w 2020 r. około 87 mln dol.

Docelowo F-35A „Husarz” mają razem z F-16C/D tworzyć trzon polskich Sił Powietrznych. Różnica polega na tym, że F-16 to wciąż świetna, ale jednak maszyna czwartej generacji, podczas gdy F-35 to prawdziwa platforma piątej generacji: niewidzialna dla radarów, zintegrowana z sieciocentrycznym polem walki i zdolna do prowadzenia wielu misji jednocześnie.

Dzięki nim Polska nie tylko wzmocni obronę własnego nieba, ale także zwiększy swoje znaczenie w ramach NATO. To właśnie zdolności F-35 mają sprawić, że polskie lotnictwo stanie się w pełni kompatybilne z siłami powietrznymi USA, Włoch czy Wielkiej Brytanii, które już od kilku lat eksploatują te maszyny.

REKLAMA

Nowa era polskiego lotnictwa

Fakt, że polski pilot został właśnie instruktorem na F-35, to więcej niż tylko symbol. To dowód, że Polska przechodzi z fazy ucznia do roli państwa, które potrafi samodzielnie kształcić własnych specjalistów w obsłudze najnowocześniejszych technologii wojskowych. Polskie lotnictwo wkrótce wkroczy do absolutnej czołówki NATO.

REKLAMA
Bogdan Stech
14.09.2025 16:00
Tagi: f-35SamolotyWojsko
Najnowsze
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
16:10
Smartfon wezwał na pomoc pogotowie i straż pożarną. Twój też tak potrafi
Aktualizacja: 2025-09-13T16:10:00+02:00
16:00
Nepal obalił swój rząd. Czas anarchii? Nie, Discorda
Aktualizacja: 2025-09-13T16:00:00+02:00
12:20
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
Aktualizacja: 2025-09-13T12:20:56+02:00
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
7:30
Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2025-09-13T07:30:00+02:00
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
11:15
Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO
Aktualizacja: 2025-09-12T11:15:00+02:00
11:00
Kto przejmie samoloty z zamkniętych lotnisk? "Ich możliwości są ograniczone"
Aktualizacja: 2025-09-12T11:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA