Orlen szykuje sklep bez kas. Wchodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz

Spokojnie, płacisz, bo czujniki sprawdzają, co wkładasz do koszyka - Orlen szykuje autonomiczny sklep. Pierwsze testy trwają w Niemczech, ale polska koncepcja ma być nieco inna.

Adam Bednarek
orlen
Orlen szykuje się do otwarcia swojego pierwszego sklepu autonomicznego w Polsce -  informuje portal wiadomoscihandlowe.pl. W rozmowie z serwisem Marek Balawejder, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej w Orlenie potwierdził, że "pierwsze testowe rozwiązania pojawią się stosunkowo szybko" i na początku przyszłego roku możemy spodziewać się efektu.

Orlen jest na "końcowym etapie przygotowań"

Rozwiązanie testowane w Niemczech ma pozwolić zastąpić obsługę na stałe lub w godzinach mniejszego ruchu, np. w nocy. W Polsce mamy jednak spodziewać się czegoś innego. Póki co spółka nie ujawnia szczegółów.

Autonomiczne rozwiązania mogą wspierać funkcjonowanie stacji, np. w godzinach nocnych, gdy utrzymywanie pełnej obsługi jest kosztowne. Sprawdzają się też w lokalizacjach o mniejszym potencjale, gdzie model samoobsługowy jest bardziej efektywny. Testujemy różne scenariusze i będziemy dopasowywać je do specyfiki lokalizacji – zdradził jedynie Balawejder.

Testowany w Berlinie punkt działa na podobnej zasadzie co dobrze znane nam sklepy Żabka Nano. "Po wejściu do Żabki Nano wystarczy wziąć z półek wybrane produkty i... opuścić sklep. Nie ma potrzeby stania w kolejkach czy korzystania z kasy. System kamer i sztucznej inteligencji automatycznie rejestruje pobierane produkty" – opisywał Oliwier.

Orlen już wcześniej stawiał na automatyzację

Był to jednak po prostu bardzo, bardzo duży automat. Klienci wybierali produkty na ekranie, które później można było odbierać z czegoś na kształt kiosku. Kontener wydawał przekąski, dania, kawy i napoje, a także chusteczki czy pasty do zębów. Był to wyraźny sygnał, że spółka szuka rozwiązania, które pozwoli sprzedawać różnorodne produkty przy mniejszym udziale żywych pracowników.

- Strategia Grupy Orlen do 2030 r. przewiduje dynamiczny rozwój segmentu detalicznego. Kluczem do realizacji tych planów są innowacje, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów. Taką innowacją w naszej ofercie jest zautomatyzowany punkt sprzedaży, łączący całodobową dostępność i łatwość obsługi z szerokim asortymentem produktów – zapowiadał wówczas Łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej Orlen.

W mniejszych miejscowościach albo późną nocą kupować będziemy bez pomocy kasjerów? Szczegółów jeszcze nie znamy, ale wygląda na to, że to może być propozycja przyszłości zakupów według Orlenu. Czekamy na konkrety.

Zdjęcie główne: DronVideo / Shutterstock.com

Adam Bednarek
09.09.2025 11:42
Tagi: automatyzacjahandelOrlensklepy
