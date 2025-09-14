REKLAMA
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia

Już od października do produktów objętych systemem kaucyjnym doliczana będzie kaucja. Opłata – w wysokości 50 gr lub złotówki – będzie jednak dodatkiem.

Adam Bednarek
system kaucyjny na paragonie
"Kwota kaucji nie będzie wliczona w cenę napoju na półce czy w automacie. Wysokość kaucji jest częścią znaku kaucji" – podkreśliło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Opłatę na paragonie zobaczymy jako osobną pozycję.

Dzięki temu dany produkt na sklepowej półce nie będzie sprawiał wrażenia droższego niż jest. W końcu kaucję będziemy mogli odzyskać, zwracając puste opakowanie w sklepie bądź automacie.

Nie trzeba się jednak obawiać, że opłata będzie przykrą niespodzianką i zaskoczeniem przy kasie. Można się spodziewać, że informację o kaucji znajdziemy nie tylko na opakowaniu, ale też na cenówkach, tak jak ma to miejsce w krajach, gdzie system kaucyjny już obowiązuje.

Podobnie będzie zresztą w sieci, o czym niedawno informowało Allegro

Kaucja będzie przedstawiana jako osobna pozycja, wyraźnie widoczna w każdym miejscu, w którym prezentowana jest cena produktu, zarówno na liście produktów, jak i w ofertach – informowało sprzedawców Allegro, pokazując przy okazji, czego jako klienci możemy się spodziewać.

Systemem kaucyjnym objęte będą butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Dwa pierwsze typy opakowań objęte zostaną kaucją w wysokości 50 gr, zaś butelki szklane wielokrotnego użytku – 1 zł. O tym, ile trzeba dopłacić – i ile zwrotu nam się później należy – poinformuje prostokątny symbol ze strzałkami. W środku podana będzie kwota kaucji.

Do końca roku obowiązywać będzie okres przejściowy

Oznacza to, że stare butelki i puszki nie będą objęte systemem kaucyjnym – nie będzie do nich naliczana kaucja, ale też nie otrzymamy za nie zwrotu. Chomikowanie opakowań i zwrócenie ich po 1 października nie przejdzie.

Produkty, które zostały wprowadzone do obrotu w okresie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do systemu kaucyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r., które nie posiadają logo systemu kaucyjnego, mogą być wykorzystywane do momentu ich zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów.

Resort przypomniał również, że do otrzymania kaucji nie będzie potrzebny paragon

To zresztą największa korzyść systemu kaucyjnego, bo puste butelki oraz puszki oddawać będzie można nie tylko tam, gdzie kupiło się produkty, ale we wszystkich punktach zbiórki. Czyli przede wszystkim w sklepach powyżej 200 m², które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, sklepach poniżej 200 m², w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku (obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych) oraz automatach. Zapewne wiele mniejszych sklepów też przystąpi do systemu, mimo że nie muszą – będzie to się im jednak opłacało, żeby klienci nie zrezygnowali z zakupów, skoro nie będą mogli przy okazji oddać opakowań.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska za sprawą systemu kaucyjnego mniej butelek i puszek trafiać będzie na ulice, do parków czy lasów, za to możliwy będzie recykling surowców. W końcu śmiecenie oznaczać będzie stratę kaucji i niepotrzebne marnowanie pieniędzy. Z drugiej strony jeśli ktoś machnie ręką i uzna, że do automatu czy sklepu ma za daleko, to niektórzy zyskają drobną finansową motywację, by takie śmieci zgarnąć.

Szkoda więc, że systemem kaucyjnym nie objęto np. małych szklanych butelek, które dziś tak często można spotkać właśnie na ulicach, w parkach czy lasach.  

14.09.2025 17:33
