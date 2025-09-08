REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 

Microsoft postanowił zakopać jedną ze swoich lepszych aplikacji do przeglądania poczty internetowej. Jeśli z niej korzystałeś, masz jeszcze miesiąc na przeniesienie się na pełnoprawną wersję oprogramowania.

Albert Żurek
Outlook Lite koniec
REKLAMA

Mowa o Outlook Lite, czyli lżejszym wydaniu klasycznego Outlooka. To stosunkowo nowe oprogramowanie, które zostało wydane nieco ponad trzy lata temu, w wakacje 2022 r. Wariant z dopiskiem Lite został stworzony dla posiadaczy wolniejszych, tańszych smartfonów lub tych, którzy nie potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji. Niestety, ale właśnie odchodzi w zapomnienie.

REKLAMA

Microsoft zabija kolejną aplikację. Outlook Lite niebawem przestanie działać

Outlook Lite był aplikacją dedykowaną dla systemu Android. Ze względu na swoje założenia nigdy nie trafiła na iOS’a (który działa przecież tylko na sztandarowych smartfonach o wysokiej mocy obliczeniowej). Zajmował tylko kilka megabajtów (ok. 7 MB) i był niezwykle prosty. Pozwalał jednak na najważniejsze: sprawdzanie wiadomości, obiecując wysoką wydajność i niskie użycie baterii nawet na słabszych urządzeniach.

O popularności lżejszej poczty Microsoftu świadczyła liczba pobrań: ponad 10 mln oraz przeszło 150 tys. opinii z oceną czterech na pięć gwiazdek. Mimo tego, że setki tysięcy użytkowników z całego świata polubiło się z aplikacją, Microsoft najwyraźniej ma inny plan. Firma w komunikacie poinformowała, że oprogramowanie niebawem zostanie całkowicie usunięte i wyłączone. 

Gigant podał także konkretną datę - 6 października 2025 r. Po tym czasie użytkownicy nie będą mieli możliwości wykonania nowych instalacji. Ci, którzy wcześniej korzystali z oprogramowania, nie stracą takiej opcji. Będą mogli obsługiwać aplikację tak jak wcześniej, ale tylko przez ograniczony czas. Po tym czasie oprogramowanie zostanie całkowicie wyłączone - uruchomienie Outlook Lite będzie wiązać się najprawdopodobniej z błędem.

Właściwie już teraz nie ma możliwości pobrania lżejszej wersji usługi pocztowej Microsoftu. Po wpisaniu frazy Outlook Lite w wyszukiwarkę w sklepie Google Play nie znajdziemy żadnego śladu po aplikacji (a przynajmniej w moim przypadku, gdy nigdy nie korzystałem z programu). Wyszukiwarka Google w teorii wyświetla stronę sklepu Google Play z aplikacją Outlook Lite, ale w praktyce witryna nie działa.

Lekkie aplikacje odchodzą do lamusa. Smartfony są zbyt szybkie

Dlaczego gigant technologiczny zdecydował się na porzucenie oprogramowania? Najwyraźniej firma doszła do wniosku, że w dzisiejszych czasach gdy smartfony i inne urządzenia mobilne, takie jak tablety, są na tyle zaawansowane i szybkie, że nie ma potrzeby tworzenia i wspierania osobnej, lekkiej aplikacji. To przecież dla firmy dodatkowe koszty - ktoś musi sprawować pieczę nad aktualizacjami i bezpieczeństwem oprogramowania.

Lekka aplikacja również nie pasuje do wizji Microsoftu, który chce, aby jego aplikacje i usługi były możliwie najbardziej zaawansowane i bogate w przeróżne funkcje. Nie bez powodu gigant implementuje wszędzie gdzie tylko może swojego Copilota, który najwyraźniej nie mógł trafić do Outlook Lite. Jeśli nie macie naprawdę taniego lub starego smartfona, nie powinniście mieć problemu z przejściem na zwykłego Outlooka. 

To nie jedyna usługa, którą Microsoft zabija w 2025 r. W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy m.in. Lens, a w następnym miesiącu na zasłużoną emeryturę przejdzie lubiany Windows 10.   

Więcej o aplikacjach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Diego Thomazini / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
08.09.2025 20:45
Tagi: AplikacjeMicrosoftOutlook
Najnowsze
20:04
Starsze telewizory Philipsa z aktualizacją. To nowy system
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:17+02:00
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA