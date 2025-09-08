Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 

Ładowanie...

Mowa o Outlook Lite, czyli lżejszym wydaniu klasycznego Outlooka. To stosunkowo nowe oprogramowanie, które zostało wydane nieco ponad trzy lata temu, w wakacje 2022 r. Wariant z dopiskiem Lite został stworzony dla posiadaczy wolniejszych, tańszych smartfonów lub tych, którzy nie potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji. Niestety, ale właśnie odchodzi w zapomnienie.

Microsoft zabija kolejną aplikację. Outlook Lite niebawem przestanie działać

Outlook Lite był aplikacją dedykowaną dla systemu Android. Ze względu na swoje założenia nigdy nie trafiła na iOS’a (który działa przecież tylko na sztandarowych smartfonach o wysokiej mocy obliczeniowej). Zajmował tylko kilka megabajtów (ok. 7 MB) i był niezwykle prosty. Pozwalał jednak na najważniejsze: sprawdzanie wiadomości, obiecując wysoką wydajność i niskie użycie baterii nawet na słabszych urządzeniach.

O popularności lżejszej poczty Microsoftu świadczyła liczba pobrań: ponad 10 mln oraz przeszło 150 tys. opinii z oceną czterech na pięć gwiazdek. Mimo tego, że setki tysięcy użytkowników z całego świata polubiło się z aplikacją, Microsoft najwyraźniej ma inny plan. Firma w komunikacie poinformowała, że oprogramowanie niebawem zostanie całkowicie usunięte i wyłączone.

Gigant podał także konkretną datę - 6 października 2025 r. Po tym czasie użytkownicy nie będą mieli możliwości wykonania nowych instalacji. Ci, którzy wcześniej korzystali z oprogramowania, nie stracą takiej opcji. Będą mogli obsługiwać aplikację tak jak wcześniej, ale tylko przez ograniczony czas. Po tym czasie oprogramowanie zostanie całkowicie wyłączone - uruchomienie Outlook Lite będzie wiązać się najprawdopodobniej z błędem.

Właściwie już teraz nie ma możliwości pobrania lżejszej wersji usługi pocztowej Microsoftu. Po wpisaniu frazy Outlook Lite w wyszukiwarkę w sklepie Google Play nie znajdziemy żadnego śladu po aplikacji (a przynajmniej w moim przypadku, gdy nigdy nie korzystałem z programu). Wyszukiwarka Google w teorii wyświetla stronę sklepu Google Play z aplikacją Outlook Lite, ale w praktyce witryna nie działa.

Lekkie aplikacje odchodzą do lamusa. Smartfony są zbyt szybkie

Dlaczego gigant technologiczny zdecydował się na porzucenie oprogramowania? Najwyraźniej firma doszła do wniosku, że w dzisiejszych czasach gdy smartfony i inne urządzenia mobilne, takie jak tablety, są na tyle zaawansowane i szybkie, że nie ma potrzeby tworzenia i wspierania osobnej, lekkiej aplikacji. To przecież dla firmy dodatkowe koszty - ktoś musi sprawować pieczę nad aktualizacjami i bezpieczeństwem oprogramowania.

Lekka aplikacja również nie pasuje do wizji Microsoftu, który chce, aby jego aplikacje i usługi były możliwie najbardziej zaawansowane i bogate w przeróżne funkcje. Nie bez powodu gigant implementuje wszędzie gdzie tylko może swojego Copilota, który najwyraźniej nie mógł trafić do Outlook Lite. Jeśli nie macie naprawdę taniego lub starego smartfona, nie powinniście mieć problemu z przejściem na zwykłego Outlooka.

To nie jedyna usługa, którą Microsoft zabija w 2025 r. W ostatnich miesiącach pożegnaliśmy m.in. Lens, a w następnym miesiącu na zasłużoną emeryturę przejdzie lubiany Windows 10.

Obrazek główny: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Albert Żurek 08.09.2025 20:45

