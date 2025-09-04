Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon

Ładowanie...

Google wprowadza nowości w Klawiaturze Google, które mają ułatwić pisanie i komunikację na urządzeniach z Androidem. Domyślna aplikacja klawiatury właśnie zyskała zestaw narzędzi AI do poprawy tekstu, które działają bezpośrednio na telefonie i nie wysyłają danych do chmury.

Klawiatura Google Gboard zyskuje nowe funkcje asystowania przy pisaniu

Nowe funkcje nazwane zbiorowo "Narzędzia AI w klawiaturze Google" pozwalają w prosty sposób poprawić pisownię, gramatykę, a także zmienić ton wiadomości na np. bardziej formalny, zwięzły lub ekspresywny, a także skrócić lub wydłużyć jej długość. Ponadto od teraz poprzez jedno kliknięcie można sprawdzić pisownie w całej treści wiadomości, co pozwala na zachowanie poprawności językowej bez konieczności włączania autokorekty.

Narzędzia AI w klawiaturze Google

Wszystkie funkcje działają dzięki lokalnie uruchomionemu modelowi Gemini Nano v2. Ze względu na ten fakt, Narzędzia AI w klawiaturze Gooogle będą działać jedynie na smartfonach z odpowiednim procesorem - Snapdragon 8 Elite lub MediaTek Dimensity 9400. Pakiet Narzędzi jest udostępniany stopniowo, a do jego aktywacji wymagane jest pobranie małego pakietu danych.

Przy okazji Google poinformowało o wprowadzeniu do systemu Android kilku pomniejszych aktualizacji. Użytkownicy mogą teraz remiksować naklejki w Emoji Kitchen, oraz przeglądać i zapisywać ulubione propozycje. Google usprawniło także udostępnianie muzyki oraz umożliwiło podłączenie do jednego telefonu dwóch par słuchawek. Z kolei nowa aktualizacjaQuick Share pozwala natomiast szybciej przesyłać zdjęcia i filmy z podglądem postępu transferu.

Zdjęcie główne: Karlis Dambrans / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 04.09.2025 12:28

