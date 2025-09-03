/
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja

Nowy interfejs, funkcje AI w słuchawkach i Mapy Google na zegarku. To tylko część nowości wrześniowego Pixel Drop.

Marcin Kusz
Posiadacze Pixeli mają powód do radości. Wjeżdża świetna aktualizacja
Google zapowiada wrześniową aktualizację urządzeń z rodziny Pixel. Zmiany obejmą zarówno smartfony, jak i słuchawki oraz smartwatche, wprowadzając nowe funkcje, inteligentne rozwiązania i odświeżony interfejs. Uaktualnienia zaczną trafiać na urządzenia już dziś.

Material 3 Expressive trafi do starszych Pixeli

Nowy interfejs użytkownika, który zadebiutował wraz z Pixelem 10, nie pozostanie już tylko dla wybrańców. Wrześniowy Pixel Drop rozszerza obecność Material 3 Expressive na Pixela 6 i nowsze modele, a także na Pixel Tablet. Użytkownicy mogą liczyć na płynniejsze animacje, nowy wygląd ekranu blokady z dynamicznymi efektami pogodowymi, przeprojektowane szybkie ustawienia oraz większe możliwości personalizacji aplikacji Telefon od Google.

Zmiany wizualne mają podkreślać bardziej osobisty i dopracowany charakter urządzenia, przybliżając wrażenia użytkownika do tych znanych z najnowszych modeli.

Pixel Buds Pro 2 z inteligencją dźwięku

Aktualizacja przynosi też nowości dla posiadaczy Pixel Buds Pro 2. Słuchawki zyskają funkcję Adaptive Audio, która pozwoli im samodzielnie dostosowywać poziom dźwięków do warunków otoczenia. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli słuchać muzyki i jednocześnie pozostać świadomi sytuacji wokół bez konieczności ręcznego przełączania trybów.

Dodatkowo wprowadzono funkcję Loud Noise Protection, która ochroni słuch przed nagłymi hałasami. Ciekawostką są także nowe interakcje bezdotykowe, np. przyjęcie połączenia poprzez skinienie głową lub odrzucenie powiadomienia poprzez jej potrząśnięcie.

Słuchawki lepiej poradzą sobie również w trudnych akustycznie warunkach – w trakcie rozmów z pomocą Gemini będą skutecznie tłumić zakłócenia z otoczenia, np. z włączonego telewizora czy rozmów innych osób.

Mapy Google od teraz bezpośrednio na zegarku

Duże zmiany dotyczą także Pixel Watcha. Teraz gdy użytkownik uruchomi na telefonie nawigację pieszą lub rowerową w Mapach Google, wskazówki automatycznie pojawią się na ekranie zegarka. Co istotne, nie będzie potrzeby dotykania smartwatcha ani sięgania po telefon.

Ta funkcjonalność ma znacząco poprawić wygodę korzystania z map w ruchu i uczynić nawigację bardziej intuicyjną, szczególnie podczas podróży lub spacerów po nieznanym terenie.

Kiedy aktualizacja będzie dostępna?

Proces wdrażania wrześniowej aktualizacji startuje już dziś i potrwa kilka tygodni. Kiedy trafi na twoje urządzenie? Wszystko zależy od konkretnego modelu urządzenia i operatora komórkowego. Użytkownicy mogą spodziewać się w najbliższym czasie powiadomień o dostępnych uaktualnieniach.

Marcin Kusz
03.09.2025 20:04
