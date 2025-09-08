REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki

Właśnie nastał koniec pewnej epoki w Androidzie. Po ponad roku samotnej pracy twórca Nova Launcher ogłosił odejście z firmy Branch. A to z kolei oznacza, że aplikacja została pozbawiona ostatniej szansy na dalszy rozwój.

Malwina Kuśmierek
Koniec legendarnej aplikacji na Androida. Twórca Nova Launcher ogłasza koniec
REKLAMA

Jedną z najważniejszych cech systemu Android są szerokie możliwości zmiany wyglądu interfejsu. Dla wielu amatorów eksperymentowania ze smartfonem i popychania coraz dalej granic dostosowywania Androida pod siebie, wręcz obowiązkową pozycją na liście zainstalowanych aplikacji jest nowa nakładka.

Nakładki (zwane także launcherami) pozwalają na personalizację wyglądu i działania ekranu głównego, szuflady aplikacji, ikon i innych elementów interfejsu. Najpopularniejszą z nich - w tym także na naszych redakcyjnych smartfonach - jest Nova Launcher. Z którym teraz musimy się pożegnać.

REKLAMA

Po grubo ponad dekadzie żegnamy się z Nova Launcher. Już na zawsze

Twórca aplikacji, Kevin Barry, poinformował 6 września, że odchodzi z firmy Branch, która w 2022 roku przejęła Nova Launcher. To oznacza koniec dalszego rozwoju tej kultowej aplikacji.

Byłem jedyną osobą pracującą nad Nova przez ostatni rok. Chciałem przekazać wam, że nie jestem już związany z Branch i nie mam wpływu na przyszłość Launchera

Przyszłość Nova Launcher była niepewna już od 2022 roku, gdy Branch przejęło aplikację wraz z całym jej zespołem. Dzięki tej transakcji Nova uzyskała dostęp do szczegółowych analiz użytkowników, które umożliwiły wprowadzenie nowych eksperymentalnych funkcji. Jednak do 2024 roku firma Branch zwolniła ponad stu programistów, pozostawiając Barry'ego jako jedynego opiekuna projektu. Ostatnia stabilna aktualizacja aplikacji miała miejsce w maju 2024 roku. Po odejściu Barry'ego przyszłość Nova Launcher nie wygląda zbyt różowo.

Okej. Przyszłość Nova Launcher wygląda po prostu źle

Pierwotnie plan zakładał, że jeśli Barry opuści projekt, kod źródłowy Nova Launcher zostanie upubliczniony. Miało to zagwarantować dalsze życie aplikacji w rękach społeczności. Sam twórca przez ostatnie miesiące przygotowywał grunt pod wydanie open source, oczyszczając kod i koordynując kwestie prawne. Jednak, jak podkreślił w oświadczeniu, kierownictwo Branch poprosiło go o zaprzestanie tych działań. Ostatecznie więc nie będzie ani dalszych aktualizacji, ani otwarcia kodu.

Nova Launcher przez ponad dekadę był jedną z najważniejszych aplikacji definiujących ducha Androida. Pozwalał na pełne dostosowanie wyglądu i działania smartfona - od ikon, przez animacje, po zaawansowane gesty. Dla wielu użytkowników Nova Launcher był nie tylko aplikacją, ale fundamentem ich doświadczenia ze smartfonem

Reakcje społeczności są pełne emocji. Fora dyskusyjne i Reddit zapełniły się wpisami, w których użytkownicy dziękują twórcy za lata pracy. "Nova jest legendarna. Przez lata definiowała mój sposób korzystania z Androida" pisze jeden z nich. Inny dodał: "Od Nexusa 5 do Galaxy S23 Ultra - Nova towarzyszyła mi codziennie. Trudno wyobrazić sobie telefon bez niej".

Choć aplikację wciąż można pobrać i używać, lecz brak dalszych aktualizacji oznacza, że z czasem stanie się niekompatybilna z nowymi wersjami Androida i kolejnymi urządzeniami.

Dla społeczności Androida to koniec pewnej epoki. Nova Launcher pozostanie symbolem otwartości i kreatywności systemu, który dzięki takim projektom pozwalał użytkownikom dostosować każdy, nawet najmniejszy element interfejsu do swojego widzimisię. Nova Launcher nie jest jedynym launcherem na rynku i obecni użytkownicy prawdopodobnie znajdą alternatywę. Ale czy równie dobrą? Czas pokaże.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Sharaf Maksumov / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
08.09.2025 16:00
Tagi: AndroidAplikacje
Najnowsze
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
7:01
Tylko 28 proc. Polaków zostawia portfel w domu. Serio, po co wam ten ciężar w kieszeniach?
Aktualizacja: 2025-09-06T07:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA