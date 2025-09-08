Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki

Ładowanie...

Jedną z najważniejszych cech systemu Android są szerokie możliwości zmiany wyglądu interfejsu. Dla wielu amatorów eksperymentowania ze smartfonem i popychania coraz dalej granic dostosowywania Androida pod siebie, wręcz obowiązkową pozycją na liście zainstalowanych aplikacji jest nowa nakładka.



Nakładki (zwane także launcherami) pozwalają na personalizację wyglądu i działania ekranu głównego, szuflady aplikacji, ikon i innych elementów interfejsu. Najpopularniejszą z nich - w tym także na naszych redakcyjnych smartfonach - jest Nova Launcher. Z którym teraz musimy się pożegnać.

Po grubo ponad dekadzie żegnamy się z Nova Launcher. Już na zawsze

Twórca aplikacji, Kevin Barry, poinformował 6 września, że odchodzi z firmy Branch, która w 2022 roku przejęła Nova Launcher. To oznacza koniec dalszego rozwoju tej kultowej aplikacji.

Byłem jedyną osobą pracującą nad Nova przez ostatni rok. Chciałem przekazać wam, że nie jestem już związany z Branch i nie mam wpływu na przyszłość Launchera

Przyszłość Nova Launcher była niepewna już od 2022 roku, gdy Branch przejęło aplikację wraz z całym jej zespołem. Dzięki tej transakcji Nova uzyskała dostęp do szczegółowych analiz użytkowników, które umożliwiły wprowadzenie nowych eksperymentalnych funkcji. Jednak do 2024 roku firma Branch zwolniła ponad stu programistów, pozostawiając Barry'ego jako jedynego opiekuna projektu. Ostatnia stabilna aktualizacja aplikacji miała miejsce w maju 2024 roku. Po odejściu Barry'ego przyszłość Nova Launcher nie wygląda zbyt różowo.

Okej. Przyszłość Nova Launcher wygląda po prostu źle

Pierwotnie plan zakładał, że jeśli Barry opuści projekt, kod źródłowy Nova Launcher zostanie upubliczniony. Miało to zagwarantować dalsze życie aplikacji w rękach społeczności. Sam twórca przez ostatnie miesiące przygotowywał grunt pod wydanie open source, oczyszczając kod i koordynując kwestie prawne. Jednak, jak podkreślił w oświadczeniu, kierownictwo Branch poprosiło go o zaprzestanie tych działań. Ostatecznie więc nie będzie ani dalszych aktualizacji, ani otwarcia kodu.

Nova Launcher przez ponad dekadę był jedną z najważniejszych aplikacji definiujących ducha Androida. Pozwalał na pełne dostosowanie wyglądu i działania smartfona - od ikon, przez animacje, po zaawansowane gesty. Dla wielu użytkowników Nova Launcher był nie tylko aplikacją, ale fundamentem ich doświadczenia ze smartfonem

Reakcje społeczności są pełne emocji. Fora dyskusyjne i Reddit zapełniły się wpisami, w których użytkownicy dziękują twórcy za lata pracy. "Nova jest legendarna. Przez lata definiowała mój sposób korzystania z Androida" pisze jeden z nich. Inny dodał: "Od Nexusa 5 do Galaxy S23 Ultra - Nova towarzyszyła mi codziennie. Trudno wyobrazić sobie telefon bez niej".

Choć aplikację wciąż można pobrać i używać, lecz brak dalszych aktualizacji oznacza, że z czasem stanie się niekompatybilna z nowymi wersjami Androida i kolejnymi urządzeniami.

Dla społeczności Androida to koniec pewnej epoki. Nova Launcher pozostanie symbolem otwartości i kreatywności systemu, który dzięki takim projektom pozwalał użytkownikom dostosować każdy, nawet najmniejszy element interfejsu do swojego widzimisię. Nova Launcher nie jest jedynym launcherem na rynku i obecni użytkownicy prawdopodobnie znajdą alternatywę. Ale czy równie dobrą? Czas pokaże.

Zdjęcie główne: Sharaf Maksumov / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 08.09.2025 16:00

