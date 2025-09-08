/
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz

Użytkownicy aplikacji mobilnej InPost Mobile zyskają obowiązek korzystania z dwuetapowej weryfikacji. To zmiana, która zwiększy twoje bezpieczeństwo. Od kiedy zacznie obowiązywać?

Albert Żurek
Weryfikacja dwuskładnikowa InPost
Jeśli niedawno logowaliście się do aplikacji polskiej firmy kurierskiej, pewnie wiecie, że obecnie wymagane jest proste wpisanie kodu z SMS-a - bez dodatkowego potwierdzania, szybko i sprawnie. InPost jednak stawia na większe bezpieczeństwo i niebawem taka metoda weryfikacji będzie niewystarczająca.

Aplikacja InPostu z weryfikacją dwuskładnikową. Dzięki niej będzie bezpieczniej

W odświeżonej wersji regulaminu InPost ujawnia, że od 1 marca 2026 r. zaczną obowiązywać nowe zasady logowania do konta. Oprócz podania numeru telefonu i kodu SMS, aby się zalogować, użytkownik będzie musiał dodatkowo zweryfikować swój adres e-mail przypisany do konta

Obecnie ta metoda jest opcjonalna podczas logowania do aplikacji InPost Mobile. Proces jest prosty - kod potwierdzający trafia na skrzynkę pocztową. Konta powiązane z Gmail mogą korzystać też z automatycznego potwierdzenia przez zalogowane konto Google.

Od 1 marca 2026 r. wszystko się zmieni i każdy użytkownik logujący się do InPost mobile (lub ogólnie do konta InPost) będzie musiał przejść weryfikację SMS, jak i mailową. Zmiana obejmie wszystkich korzystających z aplikacji i wejdzie w życie dopiero za kilka miesięcy.

Obowiązek dotyczy także nowych klientów usługi InPost Pay (czyli tej, która pozwala płacić za zakupy w internecie). Użytkownicy, którzy zarejestrują się po 23 września, również będą objęci weryfikacją dwuskładnikową. Skąd takie zmiany? Wynika to z przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Operatorzy płatności mają obowiązek zabezpieczenia swoich usług dodatkowym stopniem ochrony. 

To dobra wiadomość. Będzie bezpieczniej

Aplikacja InPostu co prawda nie przechowuje aż tak bardzo wrażliwych informacji, jak np. apki bankowe, ale umożliwia korzystanie z InPost Pay. Przejęcie konta przez osobę trzecią mogłoby prowadzić np. do strat finansowych.

Dzięki dwuetapowej weryfikacji nawet jeśli ktoś pozyska kod SMS (np. w wyniku oszustwa), konto pozostaje chronione przez e-mail. To znacząco zwiększa bezpieczeństwo danych przechowywanych w aplikacji InPost.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

Obrazek główny: aileenchik / Shutterstock.com

08.09.2025 13:19
