Zakupy bez logowania i formalności? Z InPost Pay to możliwe

Czym tak właściwie jest InPost Pay?

InPost Pay to niezwykle wygodna usługa dostępna w aplikacji InPost Mobile, która łączy płatność i dostawę w jednym przycisku. W praktyce oznacza to, że nie musisz logować się do sklepu internetowego, wypełniać formularzy ani podawać adresu za każdym razem, gdy tylko chcesz coś kupić. Wystarczy, że wybierzesz produkt w sklepie, który ma wdrożoną tę usługę i dodasz go do koszyka InPost. Cała transakcja, od wyboru dostawy, przez płatność, aż po śledzenie przesyłki, odbywa się bezpośrednio w aplikacji.

Dzięki temu nie tylko oszczędzasz czas, lecz także masz wszystkie zakupy pod pełną kontrolą. Koszyki z różnych sklepów są widoczne w jednym miejscu, a historia zamówień i status dostaw dostępne są na wyciągnięcie ręki. Można powiedzieć, że to zupełnie nowy wymiar zakupów online, w którym to klient jest w centrum uwagi.

InPost Pay kontra tradycyjne zakupy online

W tradycyjnym modelu zakupów internetowych droga od znalezienia produktu do jego zakupu często bywa długa i nużąca. Najpierw musisz przeszukać różne sklepy, sprawdzić dostępność towaru, a następnie przejść przez rejestrację lub logowanie. W wielu miejscach założenie konta jest obowiązkowe, co oznacza konieczność podania adresu e-mail, hasła, danych adresowych, a nierzadko także potwierdzenia rejestracji poprzez wiadomość wysłaną na skrzynkę. Dopiero później możesz przejść do dodania produktu do koszyka, wybrania metody dostawy i płatności. Sam proces, choć powtarzalny, różni się detalami w zależności od wybranego przez nas sklepu. W przypadku częstych zakupów online taka powtarzalność bywa po prostu męcząca i zabiera cenny czas.

InPost Pay eliminuje wszystkie te bariery. Wystarczy, że na swoim smartfonie masz zainstalowaną aplikację, a cała procedura skraca się do jednego kliknięcia i zatwierdzenia płatności. To różnica, którą naprawdę czuć – szczególnie wtedy, gdy robisz zakupy regularnie albo korzystasz z różnych sklepów internetowych.

Jak skorzystać z InPost Pay?

Dołączenie do usługi jest wyjątkowo proste. Wystarczy pobrać lub zaktualizować aplikację InPost Mobile i w zakładce Zakupy aktywować InPost Pay. W sklepie internetowym z wdrożoną usługą InPost Pay na karcie produktu klikasz przycisk Dodaj do koszyka InPost. Zostaniesz przeniesiony do aplikacji InPost Mobile. To tam zdecydujesz o sposobie płatności, a także wybierzesz formę dostawy, np. do ulubionego automatu Paczkomat® InPost. Jeśli masz kod rabatowy albo potrzebujesz faktury VAT za zakupy, również dodasz je w kilku kliknięciach. Na końcu wystarczy nacisnąć przycisk Kupuję i płacę, potwierdzić płatność i gotowe!



Cały proces nie trwa dłużej niż kilkadziesiąt sekund. A co najważniejsze, wszystkie informacje – od statusu płatności, przez potwierdzenie zamówienia, aż po szczegóły dostawy – znajdziesz w jednym miejscu, czyli w aplikacji InPost Mobile. Nie musisz zakładać osobnych kont w sklepach ani pamiętać dziesiątek loginów i haseł. Wystarczy, że skorzystasz z jednego, intuicyjnego narzędzia.

Dlaczego warto korzystać z InPost Pay?

Korzyści płynące z InPost Pay są widoczne już przy pierwszych zakupach. Są to przede wszystkim:

oszczędność czasu – nie musisz rejestrować się w każdym sklepie ani przy każdym zamówieniu wpisywać adresu czy danych płatności;

wygoda – wszystkie koszyki i płatności gromadzisz w jednej aplikacji, a ulubione ustawienia są zapisane do przyszłych zakupów;

bezpieczeństwo – InPost Pay działa bazując na najnowszych standardach zabezpieczeń. Wszystkie nasze dane są szyfrowane i chronione zgodnie z najwyższymi standardami.

Zakupy, które dotąd wymagały kilku czy kilkunastu minut, można teraz zamknąć w kilku kliknięciach!

Marcin Kusz 26.08.2025 13:51

