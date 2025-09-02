/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Zrobią pływającą fotowoltaikę w… kopalni. Brzmi dziwnie, ale ma działać

Zbiornik ma ponad 3 ha powierzchni, a połowę zajmie pływająca elektrownia. OZE wkracza do paszczy lwa.

Adam Bednarek
pływająca farma fotowoltaiczna
REKLAMA

Kopalnia Sośnica w Gliwicach zamierza wydzierżawić fragment lustra wody zbiornika retencyjnego, na którym konsorcjum związane z sektorem górniczym wybuduje pilotażową pływającą farmę fotowoltaiczną o mocy 2 MW z magazynem energii – informuje Polska Grupa Górnicza.

Komisja Europejska już zaakceptowała projekt, który zostanie dofinansowany kwotą 6,8 mln euro w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE. Jak poinformowano, koordynatorem konsorcjum, które planuje zbudować innowacyjną pływającą elektrownię fotowoltaiczną, jest gliwicki Instytut Techniki Górniczej KOMAG. W projekcie udział wezmą również katowicki Główny Instytut Górnictwa – PIB, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz śląskie firmy.

REKLAMA

SWE z Raciborza zaprojektuje lekkie pontony i konstrukcje kompozytowe pod panele PV, Novum Servis z Zabrza zajmie się kotwieniem pontonów w zbiorniku, a raciborska spółka KTKM będzie odpowiadać za prace przy magazynie energii i linii przesyłowej.

Projekt przewiduje, że pływające moduły siłowni będzie można przenosić na inne zbiorniki lub grunty, wykorzystując je odpowiednio do potrzeb na terenach pokopalnianych, gdzie uzyskiwana z farmy energia elektryczna posłuży np. przy pracach rekultywacyjnych. W fazie pilotażowej w kopalni Sośnica prąd doprowadzony zostanie do rozdzielni elektrycznej pobliskiego zakładu przeróbki mechanicznej węgla i pokryje około 15 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną – wyjaśnia PGG.

Zwrócono uwagę, że powierzchnia wody w kopalnianym osadniku nie faluje, więc eksploatacja pływającej siłowni będzie ułatwiona, a "ogniwa umieszczone na tafli wody naturalnie odbijającej promienie słoneczne pracują z większą efektywnością".

Woda posłuży też do chłodzenia systemu

– Problemem, z którym muszą zmierzyć się projektanci, jest wyższe zasolenie wody w osadniku kopalni. Dlatego pływająca konstrukcja wykonana zostanie nie z metalu, ale z lżejszych, a równie wytrzymałych materiałów kompozytowych, które odporne są na korozję. Z tego samego powodu panele z ogniwami fotowoltaicznymi przytwierdzone zostaną przy pomocy specjalnego kleju, bez użycia metalowych klamer czy śrub - opisuje Wojciech Mikulski, inżynier energetyczny kopalni Sośnica.

Moduły będą śledzić ruch słońca i ustawią pod optymalnym kątem powierzchnię ogniw PV.

fot. PGG

Według planu pełnoskalowa instalacja na osadniku w Sośnicy zbudowana zostanie na początku 2027 r. Wcześniej, jak zapowiada PGG, w należącej do GIG Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie powstanie próbna minifarma o małej mocy 155 kW. Ma składać się 25 sekcji pływających. Pełna wersja farmy liczyć ma 330 pływaków z 10 panelami na każdym z nich.

To drobny, ale symboliczny przykład, jak można wykorzystać nowe sposoby pozyskiwania energii nawet w górniczym krajobrazie.

"Śląsk przez dekady rozwijał się w oparciu o węgiel - to element naszej tożsamości i historii, którego nie da się wymazać. Dziś stoimy jednak przed wyzwaniem zbudowania nowego modelu rozwoju, w którym tradycja i doświadczenie górnicze nie są odrzucane, lecz twórczo przekształcane" - powiedziała niedawno w wywiadzie z nettg.pl prof. dr hab. inż. Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej.

Niezbędne będą większe działania - jak np. w Bełchatowie, gdzie na obszarach poprzemysłowych powstają nowe krajobrazy i ekosystemy - ale nawet takie działania pokazują ważny kierunek. Węgiel napędzał wiele regionów i od tego się nie ucieknie, jednak potrzebujemy zmiany. A pływająca fotowoltaika na kopalnianym terenie to przykład tego, że wszystko jest pod tym względem możliwe.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: PGG

REKLAMA
Adam Bednarek
02.09.2025 13:48
Tagi: Fotowoltaikagórnictwo
Najnowsze
13:34
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie
Aktualizacja: 2025-09-02T13:34:51+02:00
12:00
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:33+02:00
11:26
Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch
Aktualizacja: 2025-09-02T11:26:13+02:00
10:29
Poznań podnosi stawkę. Tanie życie w mieście już się skończyło
Aktualizacja: 2025-09-02T10:29:07+02:00
9:51
Siedzisz, korzystasz z WiFi, ale nie zamawiasz kawy? Hola, hola - i tak zapłać
Aktualizacja: 2025-09-02T09:51:29+02:00
9:21
YouTube wciska ci automatyczne tłumaczenia? Masz na to dwa wyjścia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:21:06+02:00
8:53
Algorytm zdecyduje, czy zasługujesz na leczenie. Co może pójść nie tak?
Aktualizacja: 2025-09-02T08:53:42+02:00
8:03
Powstał symulator polskiego kuriera. Tak absurdalne, że brzmi jak hit
Aktualizacja: 2025-09-02T08:03:42+02:00
6:55
Grawitacja działa inaczej, niż sądziliśmy. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-02T06:55:00+02:00
6:30
Poczuliście już różnicę? Po wakacjach wreszcie wróciła normalność
Aktualizacja: 2025-09-02T06:30:00+02:00
6:20
Nowy etap wsparcia NATO. Holenderskie F-35 już w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-02T06:20:00+02:00
6:10
Magia z MIT. Ten materiał może odmienić przyszłość recyklingu
Aktualizacja: 2025-09-02T06:10:00+02:00
5:40
Ludobójstwo w pikselach. Hell is Us zmienia myślenie o tym, czym jest gra 18+
Aktualizacja: 2025-09-02T05:40:00+02:00
21:23
Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze
Aktualizacja: 2025-09-01T21:23:59+02:00
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
15:59
OpenAI i Anthropic przeprowadziły testy bezpieczeństwa swoich czatbotów. Wyniki były bombowe
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:33+02:00
15:59
Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:00+02:00
15:36
Wojsko wyjechało na ulice. Jest ważny apel
Aktualizacja: 2025-09-01T15:36:59+02:00
14:46
Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS
Aktualizacja: 2025-09-01T14:46:07+02:00
14:34
Apple umieszcza cztery urządzenia na czarnej liście. Już ich nie naprawisz
Aktualizacja: 2025-09-01T14:34:39+02:00
14:04
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:25+02:00
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA