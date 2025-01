Usypali górę i sadzą las. Taki jest pomysł na życie po węglu

Na kąpiele i inne atrakcje przyjdzie nam jeszcze poczekać. I to naprawdę długo. Do 2026 r. zakończyć ma się wydobycie węgla w polu Bełchatów, zaś w polu Szczerców - do 2038 r. Tymczasem zalewanie zbiorników to proces bardzo czasochłonny i według planów zajmie ok. 20 lat. Na dodatek pełne napełnienie rozpocznie się dopiero po 2050 r.