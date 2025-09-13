REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie

Kiedyś nowy iPhone w kieszeni robił naprawdę efekt wow. Teraz już nie wzbudza aż takiego zainteresowania. Czy sprzęt Apple to w 2025 r. naprawdę wyznacznik statusu?

Marcin Kusz
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
REKLAMA

Pamiętacie jeszcze pierwsze iPhone’y? To były telefony, które naprawdę wnosiły powiew świeżości. Były ciekawe, innowacyjne, atrakcyjne. Dla wielu były niemal obiektem kultu. W Polsce posiadanie takiego telefonu oznaczało, że albo macie świetną pracę, albo bogatego wujka w Stanach. iPhone był swego rodzaju biletem do świata luksusu. Czymś więcej,  niż tylko gadżetem. Był symbolem przynależności do elity technologicznej. Wyciągałeś go z kieszeni i od razu zyskiwałeś kilka punktów do respektu.

A dziś? Dziś wyciągnięcie iPhone’a w towarzystwie na nikim nie robi wrażenia. W najlepszym razie ktoś zapyta, która to seria i ponarzeka, że zła Unia kazała Apple’owi zmienić kabel, a Lightning to przecież taki świetny standard.

REKLAMA

Wielka rewolucja, która zaczyna się już nudzić

I tu dochodzimy do sedna sprawy. Co roku Apple zmienia cyferkę i ogłasza wielką rewolucję. Tyle że różnice między iPhonem 16 a 17 są mniejsze, niż między dzisiejszą a wczorajszą pogodą. Owszem, optyka robi odrobinę lepsze zdjęcia księżyca, zmienili wyspę aparatu, dodali nową wersję kolorystyczną, a bateria trzyma pół godziny dłużej. Ale czy naprawdę warto wymieniać telefon dla takiego postępu? Apple sprzedaje nam nie tyle urządzenia, ale obietnicę. Obietnicę, że będziemy nowocześni, wyjątkowi, fajniejsi, może nawet szczęśliwsi. To taka świecka wersja raju, dostępna w 24 ratach po 299 zł netto u operatora.

Ironia polega na tym, że większość użytkowników i tak wykorzystuje swojego iPhone’a do tych samych rzeczy: pisania na Messengerze, zamawiania pizzy i oglądania śmiesznych kotków na TikToku. Niezależnie od tego, czy masz piętnastkę czy siedemnastkę, twoje codzienne życie wygląda tak samo.

Większy szacunek wzbudzają we mnie osoby, które potrafią korzystać z jednego telefonu przez kilka lat

Może więc prawdziwy status społeczny polega na czymś zupełnie innym? Paradoksalnie większy prestiż ma dziś ten, kto potrafi nie wymieniać telefonu co rok. Ten, kto nie da się wciągnąć w rytuał corocznych premier i spokojnie korzysta z modelu sprzed kilku lat. To on wysyła nam jasny komunikat: nie muszę udowadniać swojego znaczenia nowym gadżetem.

W świecie przesyconym elektroniką status zaczyna się przesuwać z posiadania rzeczy w stronę wolności od tej pogoni. To trochę tak jak z modą: kiedy wszyscy kupują najnowsze sneakersy, najbardziej cool jest ten, kto chodzi w starych trampkach i wcale się tym nie przejmuje.

Od kultu do codzienności. Coroczny update, w którym nie musisz uczestniczyć

iPhone, który kiedyś był relikwią konsumpcjonizmu, stał się narzędziem codziennego życia. Trochę jak zegarek – nadal może być drogi i elegancki, ale już nikogo nie szokuje, że go nosisz. Zresztą, zegarki mają dziś większą moc statusową, bo rzadziej ktoś je kupuje z czystej konieczności. Apple nie przestanie produkować nowych modeli, a my nie przestaniemy ich kupować. Ale to, co kiedyś było symbolem wyjątkowości, dziś jest raczej znakiem konformizmu.

W gruncie rzeczy ta cała premiera to nic więcej, jak coroczny update – taki, w którym absolutnie nie musimy brać udziału. To trochę jak z aplikacją, która pyta, czy chcemy zainstalować nową wersję dla lepszego komfortu użytkowania, a my i tak klikamy: przypomnij mi jutro… i jutro, i pojutrze. Apple też co roku wciska nam to okienko, tylko w bardziej błyszczącym opakowaniu. Różnica jest taka, że update systemu nie kosztuje kilku tysięcy. Czy kupię nowego iPhone’a? Odpowiedź znajdziesz w tym felietonie.

REKLAMA

Przeczytaj także inne nasze felietony:

REKLAMA
Marcin Kusz
13.09.2025 12:20
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
7:30
Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2025-09-13T07:30:00+02:00
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00
15:45
Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Aktualizacja: 2025-09-12T15:45:06+02:00
15:42
Żywy beton zasili twój dom. Tak będziemy się budować
Aktualizacja: 2025-09-12T15:42:01+02:00
14:46
iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-12T14:46:42+02:00
14:30
Ukraińcy będą nas szkolić, jak walczyć z dronami. No cóż, mają duże doświadczenie
Aktualizacja: 2025-09-12T14:30:00+02:00
14:00
"TikTok i Instagram są jak używki". Ursula von der Leyen rozpoczyna walkę z mediami społecznościowymi
Aktualizacja: 2025-09-12T14:00:00+02:00
13:30
Będą walczyć z dezinformacją. W autobusach i tramwajach
Aktualizacja: 2025-09-12T13:30:00+02:00
13:00
Zgubiłeś smartfon, masz problem. Grzywna się należy, bo RODO
Aktualizacja: 2025-09-12T13:00:00+02:00
12:30
Labubu może się zwijać. Jest nowy hit tegorocznych świąt, jeszcze bardziej absurdalny
Aktualizacja: 2025-09-12T12:30:00+02:00
12:00
Warto pominąć iPhone’a 17. Za rok będzie coś potężnie ciekawszego
Aktualizacja: 2025-09-12T12:00:00+02:00
11:30
"Lasom Państwowym coś się pomyliło" - NIK o wiatrakach w lesie
Aktualizacja: 2025-09-12T11:30:00+02:00
11:15
Polska będzie miała własnego Starlinka. Podziękujmy Unii za kasę z KPO
Aktualizacja: 2025-09-12T11:15:00+02:00
11:00
Kto przejmie samoloty z zamkniętych lotnisk? "Ich możliwości są ograniczone"
Aktualizacja: 2025-09-12T11:00:00+02:00
10:30
Myślałem, że Kärcher to tylko myjki. Zobaczyłem ich nowości i chcę je wszystkie
Aktualizacja: 2025-09-12T10:30:38+02:00
10:15
iPhone 17 Pro Max vs topowe Androidy z 2025. Kto wygrywa w tym pojedynku?
Aktualizacja: 2025-09-12T10:15:00+02:00
10:00
Albania ma nowego ministra do walki z korupcją. Nie jest to człowiek
Aktualizacja: 2025-09-12T10:00:00+02:00
9:40
Kapitalna promocja od Orange Flex. Wystarczy wpisać kod
Aktualizacja: 2025-09-12T09:40:19+02:00
8:31
Na tę funkcję Gmaila czekałam. Wszystkie zakupy w jednym miejscu
Aktualizacja: 2025-09-12T08:31:30+02:00
7:11
HAMMER IRON 6 5G - ten smartfon nie boi się ubrudzić. Rzucaj nim więc i masakruj
Aktualizacja: 2025-09-12T07:11:00+02:00
6:45
Mamy najczystszy dźwięk kosmosu. Czarna dziura śpiewa
Aktualizacja: 2025-09-12T06:45:00+02:00
6:34
Apple Watch SE 3 to najlepsza nowość Apple'a. Będę się o to bić
Aktualizacja: 2025-09-12T06:34:00+02:00
6:23
AI ma leczyć ludzi? Spełnia się dramatyczna wizja
Aktualizacja: 2025-09-12T06:23:00+02:00
6:12
Zobaczyliśmy, jak okrzemki tańczą na lodzie. To arktyczny przełom
Aktualizacja: 2025-09-12T06:12:00+02:00
6:01
Starship zabiera w kosmos niebywały ładunek. Musk idzie po rekord
Aktualizacja: 2025-09-12T06:01:00+02:00
21:36
Apple potrzebuje iPhone'a Air bardziej niż klienci. Nawet ci z sadu
Aktualizacja: 2025-09-11T21:36:32+02:00
21:16
Apple nie ugnie się przed Europą, więc nie dostaniesz pomocnej funkcji
Aktualizacja: 2025-09-11T21:16:19+02:00
19:31
Nowy wzór liczby Pi robi furorę. Powstał przypadkiem
Aktualizacja: 2025-09-11T19:31:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA