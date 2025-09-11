Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie

Ładowanie...

Podczas wczorajszego wydarzenia "Awe Dropping" Apple - oprócz iPhone'ów zaprezentowało nowe zegarki Apple Watch Series 11, Watch SE oraz Ultra 3. Jedną z głośniej promowanych przez Apple nowości jest funkcja Wynik Snu (Sleep Score), która analizuje jakość snu użytkownika i podsumowuje ją w formie przejrzystego wykresu



Choć początkowo mogło się wydawać, że to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla najnowszych modeli, koncern z Cupertino szybko rozwiał wątpliwości - Wynik Snu trafi również na starsze zegarki.

Wynik Snu w starszych Apple Watchach. To musisz zrobić, by go mieć

Nowa funkcja pojawi się wraz z aktualizacją systemu watchOS 26. Skorzystają z niej posiadacze Apple Watch Series 6 i nowszych, Apple Watch SE (2. generacji i późniejszych) oraz wszystkich modeli Ultra. Warunkiem jest sparowanie zegarka z iPhonem 11 lub nowszym, działającym na iOS 26.

Wynik Snu powstaje na podstawie danych ze wbudowanych czujników, które monitorują m.in. tętno, temperaturę nadgarstka, poziom tlenu we krwi i częstość oddechu. Algorytmy Apple analizują czas trwania snu, regularność godzin zasypiania, liczbę przebudzeń oraz proporcje między fazami snu: głęboką, rdzeniową i REM. Na tej podstawie użytkownik otrzymuje ocenę jakości snu wraz z czytelnym podziałem na kategorie i wskazaniem obszarów wymagających poprawy.

Wynik Snu w watchOS 26

Apple podkreśla, że algorytmy Wyniku Snu powstały na bazie ponad 5 milionów nocy danych zebranych w ramach Apple Heart and Movement Study oraz w oparciu o wytyczne organizacji takich jak American Academy of Sleep Medicine, National Sleep Foundation i World Sleep Society.

Doktor Apple Watch, alma matre Apple Park w Cupertino

Wynik Snu to nie jedyna nowa funkcja związana ze zdrowiem w watchOS 26. Do wybranych modeli trafiają także powiadomienia o nadciśnieniu tętniczym. Funkcja wykorzystuje dane z optycznego czujnika tętna i analizuje reakcję naczyń krwionośnych na uderzenia serca. Algorytm, obserwując trendy w ciągu 30 dni, ma ostrzegać użytkownika o możliwych oznakach wysokiego ciśnienia. Apple zapowiada, że funkcja ta - po uzyskaniu zgód odpowiednich instytucji - będzie dostępna w ponad 150 krajach.

Oprócz tego na nowsze zegarki trafią także gesty sterowania, takie jak szybkie przewijanie interfejsu ruchem nadgarstka, oraz funkcja tłumaczeń na żywo.

Nowe funkcje będą udostępniane wraz z premierą systemu watchOS 26, zaplanowaną na 15 września.

Malwina Kuśmierek 11.09.2025 06:45

