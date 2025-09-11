REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie

Myślałeś, że Apple zmusi cię do wymiany zegarka dla Wyniku Snu? Błąd. Starsze Watche także będą w stanie oceniać twój sen.

Malwina Kuśmierek
Nowy Wynik Snu będzie dostępny także dla starszych Apple Watchy
REKLAMA

Podczas wczorajszego wydarzenia "Awe Dropping" Apple - oprócz iPhone'ów zaprezentowało nowe zegarki Apple Watch Series 11, Watch SE oraz Ultra 3. Jedną z głośniej promowanych przez Apple nowości jest funkcja Wynik Snu (Sleep Score), która analizuje jakość snu użytkownika i podsumowuje ją w formie przejrzystego wykresu

Choć początkowo mogło się wydawać, że to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla najnowszych modeli, koncern z Cupertino szybko rozwiał wątpliwości - Wynik Snu trafi również na starsze zegarki.

REKLAMA

Wynik Snu w starszych Apple Watchach. To musisz zrobić, by go mieć

Nowa funkcja pojawi się wraz z aktualizacją systemu watchOS 26. Skorzystają z niej posiadacze Apple Watch Series 6 i nowszych, Apple Watch SE (2. generacji i późniejszych) oraz wszystkich modeli Ultra. Warunkiem jest sparowanie zegarka z iPhonem 11 lub nowszym, działającym na iOS 26.

Wynik Snu powstaje na podstawie danych ze wbudowanych czujników, które monitorują m.in. tętno, temperaturę nadgarstka, poziom tlenu we krwi i częstość oddechu. Algorytmy Apple analizują czas trwania snu, regularność godzin zasypiania, liczbę przebudzeń oraz proporcje między fazami snu: głęboką, rdzeniową i REM. Na tej podstawie użytkownik otrzymuje ocenę jakości snu wraz z czytelnym podziałem na kategorie i wskazaniem obszarów wymagających poprawy.

Wynik Snu w watchOS 26

Apple podkreśla, że algorytmy Wyniku Snu powstały na bazie ponad 5 milionów nocy danych zebranych w ramach Apple Heart and Movement Study oraz w oparciu o wytyczne organizacji takich jak American Academy of Sleep Medicine, National Sleep Foundation i World Sleep Society.

Doktor Apple Watch, alma matre Apple Park w Cupertino

Wynik Snu to nie jedyna nowa funkcja związana ze zdrowiem w watchOS 26. Do wybranych modeli trafiają także powiadomienia o nadciśnieniu tętniczym. Funkcja wykorzystuje dane z optycznego czujnika tętna i analizuje reakcję naczyń krwionośnych na uderzenia serca. Algorytm, obserwując trendy w ciągu 30 dni, ma ostrzegać użytkownika o możliwych oznakach wysokiego ciśnienia. Apple zapowiada, że funkcja ta - po uzyskaniu zgód odpowiednich instytucji - będzie dostępna w ponad 150 krajach.

Oprócz tego na nowsze zegarki trafią także gesty sterowania, takie jak szybkie przewijanie interfejsu ruchem nadgarstka, oraz funkcja tłumaczeń na żywo.

Nowe funkcje będą udostępniane wraz z premierą systemu watchOS 26, zaplanowaną na 15 września.

REKLAMA

Wszystko co powinieneś wiedzieć o nowych zegarkach Apple'a:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
11.09.2025 06:45
Tagi: AppleApple WatchsenSmartwatchwatchOSzdrowie
Najnowsze
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA