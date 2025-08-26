/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Chcą użyć Jowisza do wykrycia ciemnej materii. Zaskakująca teoria

Jeden z amerykańskich fizyków zaproponował, by największy księżyc Jowisza wykorzystać jako naturalny detektor cząstek ciemnej materii. Według jego koncepcji ślady po hipotetycznych zderzeniach mogłyby być widoczne na jego powierzchni.

Marcin Kusz
Chcą zamienić księżyc Jowisza w kosmiczny detektor ciemnej materii
REKLAMA

Ciemna materia to zagadkowy składnik Wszechświata, który według obliczeń stanowi aż 85 proc. całkowitej masy kosmosu. Nie emituje światła i bardzo słabo oddziałuje z materią, co sprawia, że jej bezpośrednia obserwacja jest wyjątkowo trudna. Poszukiwania tej tajemniczej substancji trwają od dekad, a naukowcy sięgają po coraz bardziej kreatywne pomysły. Najnowsza propozycja zakłada wykorzystanie powierzchni Ganimedesa, czyli jednego z księżyców Jowisza. Ma być detektorem śladów po zderzeniach z cząstkami ciemnej materii.

REKLAMA

Nowatorski pomysł z Uniwersytetu Maryland

Autorem koncepcji jest William DeRocco, fizyk z Uniwersytetu Maryland, który opisał swoje rozważania w artykule opublikowanym w serwisie arXiv. Chociaż praca nie przeszła jeszcze recenzji naukowej, już teraz wzbudziła spore zainteresowanie środowiska akademickiego. DeRocco sugeruje w niej, że masywne cząstki ciemnej materii – większe niż te, których szukają naziemne detektory – mogłyby z ogromną prędkością wnikać w lodową skorupę Ganimedesa, tworząc specyficzne kratery. Ślady takich kolizji mogłyby zawierać materiały wyrzucone z głębszych warstw satelity, co pozwoliłoby odróżnić je od standardowych uderzeń meteorytów.

Według autora pracy bardzo prawdopodobne jest istnienie pionowych kanałów stopionego lodu, ciągnących się od powierzchni w głąb skorupy. Ich wykrycie byłoby możliwe przy użyciu radaru penetrującego grunt. Dokładnie takim ma dysponować sonda JUICE Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tych hipotetycznych miejscach uderzenia mogłyby występować także zmiany składu chemicznego, powstałe wskutek oddziaływania egzotycznych cząstek z lodem i skałami.

To bardzo śmiała koncepcja

Teoria brzmi niezwykle odważnie, jednak nie została jednoznacznie odrzucona przez środowisko naukowe. Astrofizyk Bradley Kavanaugh z Uniwersytetu w Kantabrii przyznał, że choć nie ma dowodów na istnienie tak ciężkich cząstek ciemnej materii, propozycja jest ciekawa i warta rozważenia. Jak zaznaczył, nietypowe hipotezy są nieodzownym elementem procesu badawczego, zwłaszcza w obszarach tak tajemniczych jak ciemna materia.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć pomysł DeRocco nie doczekał się jeszcze poparcia agencji kosmicznych, jest zgodny z coraz częściej pojawiającą się tendencją do wykorzystywania naturalnych obiektów jako elementów detekcji kosmicznych zjawisk. Jeżeli ESA lub NASA zdecydują się zbadać powierzchnię Ganimedesa pod kątem jego koncepcji, być może uda się pozyskać nowe informacje o jednym z największych zagadnień współczesnej astrofizyki.

*Źródło grafiki wprowadzającej: randyrafaelcg / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
26.08.2025 06:41
Tagi: Ciemna MateriaGanimedesJowiszKsiężyce Jowisza
Najnowsze
6:31
Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-26T06:31:00+02:00
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
6:11
iPhone ładujący AirPodsy bezprzewodowo? Uwierzę, jak podłączę
Aktualizacja: 2025-08-26T06:11:00+02:00
21:51
Ten robot pomaga w rehabilitacji. Nosi się go jak kamizelkę
Aktualizacja: 2025-08-25T21:51:15+02:00
21:19
Nie czekam na konkurencję AirDropa, tylko jego następcę. Unio, twój ruch
Aktualizacja: 2025-08-25T21:19:39+02:00
20:47
Google ma nowe narzędzie do wideo. Wystarczy przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-25T20:47:37+02:00
20:26
Strzelają w Polsce Apachami. To historyczny moment
Aktualizacja: 2025-08-25T20:26:11+02:00
19:50
Koniec prezentów od widzów. Fiskus uderza w streamerów
Aktualizacja: 2025-08-25T19:50:12+02:00
19:14
Będziemy budować dla NATO. Pierwszy taki kontrakt w historii
Aktualizacja: 2025-08-25T19:14:02+02:00
18:31
Kolejny rekord Wisły. Tym razem bardzo niechlubny
Aktualizacja: 2025-08-25T18:31:32+02:00
17:52
Nowa aktualizacja sprawiła, że wracam do Pokemon GO. Na takie zmiany czekałem od lat
Aktualizacja: 2025-08-25T17:52:06+02:00
17:25
Kosmos wysłał tajemniczy sygnał. Najjaśniejszy rozbłysk, jaki widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-08-25T17:25:26+02:00
16:43
Polska ma bramę do orbity. Przejmujemy kontrolę nad kosmosem
Aktualizacja: 2025-08-25T16:43:23+02:00
15:50
Polskie miasto odchodzi od węgla. Powstanie wielki termos
Aktualizacja: 2025-08-25T15:50:44+02:00
14:55
Postawili w parku przewijak. Dla dzieci, ale powinni skorzystać dorośli
Aktualizacja: 2025-08-25T14:55:02+02:00
13:49
Szykujcie się na wagi na lotniskach. Dla pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-25T13:49:00+02:00
13:17
Pracował dla Apple'a, wynosił dane konkurencji. Tak wyglądało szpiegostwo w praktyce
Aktualizacja: 2025-08-25T13:17:14+02:00
12:14
Pierwszy w Polsce magazyn energii nowej generacji. Tańszy prąd dzięki grawitacji
Aktualizacja: 2025-08-25T12:14:59+02:00
11:55
Nie składaj skargi na skarbówkę przez mObywatela. Możesz się przejechać
Aktualizacja: 2025-08-25T11:55:03+02:00
11:43
Siri przemówi własnym głosem. Do ucha szeptał jej będzie bot konkurencji
Aktualizacja: 2025-08-25T11:43:19+02:00
10:47
Bot Google'a doprawił menu fikcyjnymi promocjami. Właściciele lokalu gotują się ze złości
Aktualizacja: 2025-08-25T10:47:16+02:00
10:22
Jakie dokumenty trzeba mieć przy sobie na wypadek wojny? Policjantka tłumaczy
Aktualizacja: 2025-08-25T10:22:23+02:00
10:08
Netflix podniósł ceny, ale nie pytał o zgodę. UOKiK mówi "dość"
Aktualizacja: 2025-08-25T10:08:42+02:00
9:38
Tego na starcie brakuje w systemie kaucyjnym. Jeszcze nie działa, a już potrzebuje zmiany
Aktualizacja: 2025-08-25T09:38:21+02:00
8:51
Po co mi tablet, skoro mam wielki ekran w smartfonie? Odczarowujemy mity
Aktualizacja: 2025-08-25T08:51:49+02:00
8:48
Nadchodzą wielkie zmiany w iPhone'ach. Koniec odgrzewanych kotletów
Aktualizacja: 2025-08-25T08:48:00+02:00
7:49
Elon Musk ma nową firmę. Jej nazwa jest parodią, ale bogacz mówi, że to poważny biznes
Aktualizacja: 2025-08-25T07:49:09+02:00
7:00
Czy opłaca się odłączać komputer od prądu? Sprawdziłem, ile mogę zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-08-25T07:00:00+02:00
6:30
Nadzieja dla chorych na depresję. "Po kilkudziesięciu latach wreszcie poczuł radość"
Aktualizacja: 2025-08-25T06:30:00+02:00
6:15
Co Android mógłby przejąć z iPhone’a? Stan na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-25T06:15:00+02:00
6:00
Belkin Chargin Case? To moje ulubione etui do Switcha 2 ładuje konsolę
Aktualizacja: 2025-08-25T06:00:00+02:00
18:07
Trump podjął decyzję, Poczta Polska nie wysyła paczek. Wojna celna dotarła do naszego kraju
Aktualizacja: 2025-08-24T18:07:00+02:00
17:45
Piekielny ogień dla naszych śmigłowców Apache. Przepali pancerz każdego czołgu
Aktualizacja: 2025-08-24T17:45:00+02:00
17:04
Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni
Aktualizacja: 2025-08-24T17:04:44+02:00
16:00
Labubu połączyło Polaków. Ale symbolu konsumpcji szukajmy gdzie indziej
Aktualizacja: 2025-08-24T16:00:00+02:00
15:45
Stworzyli idealną ulicę. Wystarczyło ją... zniszczyć
Aktualizacja: 2025-08-24T15:45:00+02:00
15:30
Maszt niczym Dino na Wilanowie. Nie chcą go w prestiżowej dzielnicy i już
Aktualizacja: 2025-08-24T15:30:00+02:00
11:00
Przeglądanie KRS i ksiąg wieczystych w mObywatelu? Już nad tym pracują
Aktualizacja: 2025-08-24T11:00:00+02:00
7:51
Chińskie roboty z macicą? To fake, ale daje do myślenia
Aktualizacja: 2025-08-24T07:51:00+02:00
7:41
Ile płacę za internet? Sprawdziłem, ile router żre prądu
Aktualizacja: 2025-08-24T07:41:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA