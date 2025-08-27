Ładowanie...

Bluetooth to technologia służąca do bezprzewodowej transmisji danych, która w urządzeniach mobilnych oraz w komputerach gości już od blisko trzech dekad. Do przesyłania informacji z jego użyciem w najbardziej popularnym trybie 2,5 mW o zasięgu 10 metrów wykorzystywane są fale UHF z zakresu od 2,402 GHz do 2,48 GHz. Jego rozwojem zajmuje się organizacja Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Wraz z upływem lat pojawiło się wiele nowych wersji tej technologii, która stała się standardem w świecie bezprzewodowej transmisji dźwięku. To właśnie poprzez Bluetooth bezprzewodowe zestawy słuchawkowe łączą się ze źródłami sygnału audio. Wykorzystują go również przenośne głośniki, soundbary, lokalizatory, klawiatury, myszki, smartwatche itd. Wiele osób jednak narzeka na Bluetooth. Nie bez powodu.

Bluetooth w Windows 11 nie działa tak, jak oczekujesz? Microsoft o tym wie i obiecuje popraw(k)ę.

System operacyjny do komputerów osobistych od Microsoftu obsługuje dwa profile audio, jeśli chodzi o transmisję danych z użyciem modułu Bluetooth. Pierwszy z nich, czyli A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), stawia na jakość dźwięku, ale nie obsługuje odbierania danych z mikrofonu. Drugi, czyli HFP (Hands-Free Profile), obsługuje mikrofony, ale zapewnia gorszą jakość.

Z tą sytuacją mamy do czynienia ze względu na fakt, że obsługa modułów Bluetooth pojawiła się w systemach z rodziny Windows dekady temu. Microsoft dojrzał jednak do tego, by poprawić sytuację swoich klientów. Firma pracuje obecnie nad aktualizacją systemu Windows 11, w ramach której połączenie z akcesoriami korzystającymi z nowszej wersji Bluetooth pozwoli mieć cookies i zjeść cookies.

Aby cieszyć się wysoką jakością audio podczas korzystania z modułu Bluetooth przy jednoczesnej obsłudze mikrofonu, czyli np. podczas grania w gry multiplayer z użyciem np. Discorda lub podczas wideokonferencji z użyciem takich usług jak Microsoft Teams lub Zoom, konieczne będzie korzystanie z akcesorium z modułem Bluetooth LE (Low Energy). Posiadacze starszych zestawów i głośników z tego nie skorzystają.

Jest przy tym jeszcze jeden haczyk. Microsoft podaje, że w celu obsługi wysokiej jakości dźwięku przy dwustronnej transmisji sygnału audio z użyciem Bluetooth LE producenci sprzętu będą musieli wypuścić nowe sterowniki. Pozostaje trzymać kciuki, aby takowe pojawiły się wraz z przyszłą aktualizacją Windows 11 poprawiającą łączność Bluetooth w komputerach osobistych.

Piotr Grabiec 27.08.2025 16:32

