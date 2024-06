Kolejna bariera między konsolą i PC zatarta. Discord w końcu na PS5

Użytkownicy PlayStation 5 zaznaczają, że brakuje im funkcji screen share w konsolowej zakładce Discord. Screen share to dzielenie się zawartością swojego ekranu z innymi użytkownikami. W ten sposób znajomi mogą wspólnie rozmawiać, razem oglądając zmagania jednego z nich. Screen share to także funkcja wykorzystywana przez streamerów do budowania relacji w zaufanym gronie największych fanów, z dostępem do prywatnych pokoi.