Zakazy potrzebne na już. Pokazali, co się dzieje, gdy quady przestają dewastować teren

Rozjechane drogi w lesie, zrujnowane fragmenty łąk i pól. A do tego hałas silników, który męczył okolicznych mieszkańców. To niestety częsta rzeczywistość tych, których okolicę umiłowali sobie miłośnicy quadów. Jeżdżą w grupkach i nie przejmują się tym, co zostaje po ich zabawie – liczą się wyłącznie ich mocne wrażenia. A że przy okazji przyroda jest dewastowana, a sąsiedzi nie mogą w spokoju wypocząć? To już nie ich sprawa.