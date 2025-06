18 cm i 100 cali. XGIMI Aura 2 to mistrz krótkiego rzutu 4K, bijący rywali ceną i obrazem

IMAX Enhanced to rozwiązanie pozwalające wyświetlać treści w niestandardowych proporcjach charakterystycznych dla kinowych sal IMAX, to jest 1.90:1. W ten sposób widz widzi więcej w pionie, co kapitalnie wykorzystują platformy VoD takie jak Disney+, pozwalając cieszyć się filmami kręconymi właśnie w takim formacie. Do tego IMAX Enhanced to standard wykorzystujący lepszy dźwięk DTS:X, konkurencyjny wobec Dolby Atmos.