Vectra ulepsza internet i telewizję. Nie korzystasz, nie płacisz

Po upływie czasu szybkość połączenia automatycznie spada do 1 Mb/s. Wówczas miesięczna opłata ogranicza się tylko do 10 zł za modem, czyli klient nie nie płaci standardowej sumy za dostęp do internetu światłowodowego. Użytkownik jednak może w dowolnym momencie skorzystać z pakietu wzrostu prędkości internetu i wtedy szybkość wraca do standardowych 300 Mb/s lub 600 Mb/s.