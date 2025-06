Test Götze & Jensen AF800K AI. Przekonałem się do airfryera i do magicznych liter w nazwie

Moc Götze & Jensen AF800K AI wynosi 1800 W. Gotowanie jest naprawdę szybkie, szczególnie jeśli porównamy to z czasem niezbędnym do nagrzania piekarnika. Chrupiącą pinsę z rozpuszczonym serem wyciągam zwykle po ok. 6 min, podczas gdy podobny efekt nie zawsze udaje się osiągnąć w piekarniku po 8 min. Można zrzucić winę na mnie, bo etap nagrzewania zawsze jest dość losowy i nie trzymam się czasu, tylko „na oko” oceniam i często zniecierpliwiony wkładam potrawy. W przypadku airfryera ta kwestia nam odpada i według mnie to już jest powód, żeby sprzętem się zainteresować. To naprawdę olbrzymia oszczędność czasu, co doceni każdy, kto z burczącym brzuchem czekał na podgrzanie.