W Warszawie grasują roboty sprzątające z mechanicznymi kończynami

W strefie Roborock Pop Up odwiedzający mogą przejąć kontrolę nad robotem oraz jego ramieniem, próbując odłożyć obiekty do koszyka, w środowisku udającym typowe mieszkanie. Organizatorzy strefy przygotowali także inne atrakcje, jak pokazy na żywo, spotkania z influencerami oraz konkursy z nagrodami. Dni otwarte potrwają do 17 czerwca 2025 r. Jeśli będziecie w pobliżu, warto wpaść i przenieść się do 2030 r.