Qualo debiutuje w Polsce. Przegląd jednych z najładniejszych powerbanków na rynku

Większość ładowarek ma gniazda w linii równoległej do kontaktu. Przez to zajmują sporo miejsca oraz potrzebują nieco przestrzeni do działania. Ładowarka sieciowa Qualo GaN Ultra Slim została tak zbudowana, by była możliwie płaska, a jej porty wychodziły ku górze (lub dołowi). Przez to zajmuje minimum miejsca. Co za tym idzie, świetnie spisze się podłączona do kontaktu w jakimś ciasnym kącie, na przykład za biurkiem.