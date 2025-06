Myślisz, że to poseł, a to tylko ChatGPT. Witajcie w nowej rzeczywistości

Nie zrozumcie mnie źle - nie zarzucam niczego posłom, ba! wręcz się cieszę, że korzystają z nowoczesnych rozwiązań. Po prostu musiałem was poinformować, jak tak naprawdę wygląda współczesny spór. Nie mam żadnych złudzeń i doskonale wiem, że prawdopodobnie takie zabiegi są stosowane przez każdą opcję polityczną w Sejmie. Widzicie - poseł wpisuje coś w ChatGPT, a później wypuszcza to w świat, a resztę robią algorytmy mediów społecznościowych i użytkownicy. Co ciekawe - wielu użytkowników portalu X to tzw. boty, które są wykorzystywane w celu odpowiedniego ukształtowania dyskusji. Myślicie, że kłócicie się z politykiem i jego zwolennikami, a tak naprawdę widzicie walkę treści wykreowanych przez algorytmy z botami napędzanymi algorytmami. I to zmusiło mnie do myślenia.