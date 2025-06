Świetna promocja na odkurzacze Mova. Inteligentne sprzątanie nigdy nie było tak tanie

Jeśli szukasz robota sprzątającego, który będzie solidnym pomocnikiem w codziennym utrzymaniu czystości, Mova E20 Plus i Mova S10 będą strzałem w dziesiątkę. Oba modele oferują funkcję mopowania i precyzyjne mapowanie przestrzeni. Mova E20 Plus dodatkowo wyposażono w stację opróżniającą – rzadko spotykaną w tym przedziale cenowym. To duży plus dla alergików i wszystkich, którzy nie chcą codziennie opróżniać zbiornika ręcznie. Z kolei Mova S10 to zgrabny robot do mieszkań, który mimo kompaktowych wymiarów radzi sobie z mopowaniem, odkurzaniem i sprawnym omijaniem przeszkód.